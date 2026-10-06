Ao tentar abrir a porta do quarto ou do banheiro, a maçaneta desce sem acionar o trinco ou fica totalmente solta na mão? O parafuso de fixação das maçanetes tipo alavanca em portas internas de madeira afrouxa com o uso diário, fazendo o puxador girar em falso sobre o pino quadrado central e impedindo o funcionamento correto da fechadura.

Por que o parafuso de fixação da maçaneta afrouxa com o tempo?

As maçanetas do tipo alavanca oferecem uma excelente ergonomia por permitirem a abertura com um simples toque descendente. No entanto, o próprio formato em haste (efeito de alavanca) exerce uma força de torque elevada sobre a junção mecânica entre a peça tubular e o pino quadrado de ferro que atravessa a porta.

A fixação dessa maçaneta no pino central é feita por um pequeno parafuso sem cabeça (geralmente do tipo Allen) localizado na parte inferior do pescoço do puxador. Com as repetidas pressões para baixo ao abrir a porta diariamente, a vibração mecânica faz esse parafuso Allen afrouxar progressivamente. Sem o aperto firme, o encaixe quadrado do pescoço da maçaneta começa a espanar ou rodar em falso sobre a haste de ferro.

Você sabe por que a maçaneta tipo alavanca solta o parafuso Allen e deixa você preso no cômodo? Veja o segredo definitivo para a fixação

Quais são os riscos de não reparar o parafuso solto?

Continuar usando a porta com o parafuso de fixação bambo traz consequências que podem estragar a fechadura e travar moradores dentro do cômodo.

Os três principais problemas causados pela folga no parafuso da alavanca são:

Como reapertar e travar a maçaneta tipo alavanca em definitivo?

Para solucionar o problema e impedir que o parafuso volte a se soltar com o uso diário, o reparo exige uma chave adequada e um truque simples de travamento químico.

Siga o passo a passo para fazer a manutenção da sua maçaneta:

Localize o pequeno orifício na parte inferior do pescoço da alavanca (onde fica embutido o parafuso sem cabeça).

Utilize uma **chave Allen** da medida exata (geralmente entre 2mm e 3mm) ou uma chave de fenda de precisão.

Desparafuse totalmente a peça Allen para fora do pescoço da maçaneta e remova a alavanca para inspecionar o pino quadrado.

Verifique se o pino quadrado de ferro possui uma pequena cavidade ou rebaixo no local exato de aperto do parafuso. Se não houver, posicione o pino corretamente.

Aplique uma gota de **trava química anaeróbica** de médio torque (como Loctite azul) na rosca do parafuso Allen.

Reencaixe a maçaneta no pino quadrado, empurrando-a bem contra a roseta ou espelho de acabamento.

Rosqueie e aperte o parafuso Allen firmemente até sentir que a ponta travou no rebaixo do pino central.

Aguarde cerca de 2 horas para a cura parcial da trava química antes de voltar a usar a porta normalmente.

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Comparativo de tipos de fixação de maçanetas residenciais

O método de fixação utilizado pelo fabricante interfere diretamente na necessidade de manutenção preventiva das ferragens. Veja a comparação técnica dos sistemas de travamento de maçanetas:

Sistema de travamento Estabilidade ao uso contínuo Manutenção recomendada Parafuso Allen de Pressão Pino Allen embutido no pescoço Exige trava química para não folgar Reaperto periódico Pino Passante de Pressão (*Cupilha*) Pino metálico cortado que atravessa o pino Alta estabilidade, não folgar com vibração Baixíssima manutenção Parafuso com Fenda Transversal Parafuso exposto rosqueado no pino Pode desgastar a fenda e soltar com o tempo Reaperto com chave de fenda

Como garantir a durabilidade das maçanetas de casa?

Para evitar que a sua maçanete tipo alavanca volte a girar em falso, evite pendurar bolsas, mochilas ou cabides na haste e oriente os moradores a não bater a porta segurando pelo puxador. Requisitos de desempenho, durabilidade mecânica e ensaios de torque em fechaduras e maçanetas residenciais são regulamentados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Reapertar os parafusos das rosetas e aplicar a trava química no parafuso Allen garante o funcionamento macio, seguro e preciso do conjunto por muitos anos.