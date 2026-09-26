Você instala o suporte de TV na parede e, meses depois, percebe que o aparelho está inclinado para um lado. A causa pode estar nos parafusos. O parafuso do suporte de TV afrouxa lentamente com a vibração do som e o movimento constante do braço articulado. Esse desgaste silencioso pode levar à queda do aparelho.

Por que o parafuso afrouxa com o tempo?

O suporte de TV está sujeito a dois tipos de esforço. O primeiro é a vibração do som, especialmente em sistemas home theater com subwoofer ou em aparelhos com som potente. O segundo é o movimento do braço articulado, que gira, estende e retrai centenas de vezes ao longo dos meses .

Esses dois fatores criam micro-movimentos na rosca do parafuso. A vibração age como uma força que gira o parafuso lentamente no sentido anti-horário. Esse fenômeno é conhecido como afrouxamento por vibração, e é mais intenso quando a fixação não tem contraporca ou arruela de pressão .

Uma inclinação gradual por falta de travamento inesperada domina a parede em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o parafuso afrouxa?

O suporte perde a firmeza. A TV começa a inclinar, o braço fica instável e a placa de fixação pode se soltar da parede. Em casos graves, o conjunto todo cai, danificando o aparelho, o móvel e até machucando alguém.

Os três estágios do problema são:

Quais sinais mostram que o suporte precisa de reaperto?

O problema avisa antes da queda. Os sinais aparecem na posição da TV e no comportamento do braço. Reconhecê-los cedo evita o prejuízo.

Os principais indícios de parafuso folgado são:

TV que não fica mais nivelada.

Braço articulado que se move com facilidade excessiva.

Ruído de estalo ao ajustar a posição da TV.

Espaço visível entre a placa de fixação e a parede.

Parafusos que giram com facilidade ao serem testados com a chave.

Como revisar e reforçar a fixação?

A revisão deve ser feita a cada seis meses, ou sempre que você notar instabilidade. Desligue a TV da tomada e peça ajuda de outra pessoa para sustentar o aparelho durante a verificação.

Use uma chave adequada ao tamanho do parafuso e aperte com firmeza, sem forçar além do limite. Verifique todos os pontos de fixação: os parafusos que prendem a placa na parede e os que conectam o braço ao suporte. Se algum parafuso girar livremente, o furo pode estar espanado e precisa de reparo .

Para evitar o afrouxamento futuro, use arruelas de pressão ou trava-química de intensidade média nos parafusos. Esses componentes criam resistência ao giro e mantêm a fixação firme mesmo sob vibração .

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Quais cuidados complementares evitam o problema?

A tabela abaixo resume as práticas de prevenção:

Prática Efeito Recomendação Reaperto semestral Verificação preventiva Evita o afrouxamento progressivo Cuidado essencial Arruela de pressão Resistência ao giro Dificulta o afrouxamento por vibração Instalar na montagem Trava-química Adesivo de rosca Mantém o parafuso firme Intensidade média Ignorar a inclinação da TV Sinal de afrouxamento Risco de queda do aparelho Nunca ignorar

Quando a fixação precisa ser refeita?

Se o parafuso gira livremente ou a placa está solta, a fixação precisa ser refeita. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Parafuso levemente frouxo Ainda segura TV inclinada Reapertar Furo espanado Parafuso gira livre Placa solta Usar bucha maior ou reparar Suporte danificado Peça empenada Braço não mantém posição Substituir o suporte

Por que a revisão periódica é indispensável?

O suporte de TV é um componente de segurança que sustenta um equipamento caro e pesado. A vibração do som e o movimento do braço são forças constantes que agem sobre os parafusos.

A manutenção preventiva inclui revisar o aperto a cada seis meses e usar componentes que resistem ao afrouxamento. Um suporte bem fixado mantém a TV segura e o ambiente organizado. Ignorar a inclinação do aparelho é assumir o risco de uma queda que pode custar caro.