Você instala o suporte de TV na parede e, meses depois, percebe que o aparelho está inclinado para um lado. A causa pode estar nos parafusos. O parafuso do suporte de TV afrouxa lentamente com a vibração do som e o movimento constante do braço articulado. Esse desgaste silencioso pode levar à queda do aparelho.
Por que o parafuso afrouxa com o tempo?
O suporte de TV está sujeito a dois tipos de esforço. O primeiro é a vibração do som, especialmente em sistemas home theater com subwoofer ou em aparelhos com som potente. O segundo é o movimento do braço articulado, que gira, estende e retrai centenas de vezes ao longo dos meses .
Esses dois fatores criam micro-movimentos na rosca do parafuso. A vibração age como uma força que gira o parafuso lentamente no sentido anti-horário. Esse fenômeno é conhecido como afrouxamento por vibração, e é mais intenso quando a fixação não tem contraporca ou arruela de pressão .
O que acontece quando o parafuso afrouxa?
O suporte perde a firmeza. A TV começa a inclinar, o braço fica instável e a placa de fixação pode se soltar da parede. Em casos graves, o conjunto todo cai, danificando o aparelho, o móvel e até machucando alguém.
Os três estágios do problema são:
Quais sinais mostram que o suporte precisa de reaperto?
O problema avisa antes da queda. Os sinais aparecem na posição da TV e no comportamento do braço. Reconhecê-los cedo evita o prejuízo.
Os principais indícios de parafuso folgado são:
- TV que não fica mais nivelada.
- Braço articulado que se move com facilidade excessiva.
- Ruído de estalo ao ajustar a posição da TV.
- Espaço visível entre a placa de fixação e a parede.
- Parafusos que giram com facilidade ao serem testados com a chave.
Como revisar e reforçar a fixação?
A revisão deve ser feita a cada seis meses, ou sempre que você notar instabilidade. Desligue a TV da tomada e peça ajuda de outra pessoa para sustentar o aparelho durante a verificação.
Use uma chave adequada ao tamanho do parafuso e aperte com firmeza, sem forçar além do limite. Verifique todos os pontos de fixação: os parafusos que prendem a placa na parede e os que conectam o braço ao suporte. Se algum parafuso girar livremente, o furo pode estar espanado e precisa de reparo .
Para evitar o afrouxamento futuro, use arruelas de pressão ou trava-química de intensidade média nos parafusos. Esses componentes criam resistência ao giro e mantêm a fixação firme mesmo sob vibração .
Quais cuidados complementares evitam o problema?
A tabela abaixo resume as práticas de prevenção:
|Prática
|Efeito
|Recomendação
|Reaperto semestral Verificação preventiva
|Evita o afrouxamento progressivo
|Cuidado essencial
|Arruela de pressão Resistência ao giro
|Dificulta o afrouxamento por vibração
|Instalar na montagem
|Trava-química Adesivo de rosca
|Mantém o parafuso firme
|Intensidade média
|Ignorar a inclinação da TV Sinal de afrouxamento
|Risco de queda do aparelho
|Nunca ignorar
Quando a fixação precisa ser refeita?
Se o parafuso gira livremente ou a placa está solta, a fixação precisa ser refeita. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Parafuso levemente frouxo Ainda segura
|TV inclinada
|Reapertar
|Furo espanado Parafuso gira livre
|Placa solta
|Usar bucha maior ou reparar
|Suporte danificado Peça empenada
|Braço não mantém posição
|Substituir o suporte
Por que a revisão periódica é indispensável?
O suporte de TV é um componente de segurança que sustenta um equipamento caro e pesado. A vibração do som e o movimento do braço são forças constantes que agem sobre os parafusos.
A manutenção preventiva inclui revisar o aperto a cada seis meses e usar componentes que resistem ao afrouxamento. Um suporte bem fixado mantém a TV segura e o ambiente organizado. Ignorar a inclinação do aparelho é assumir o risco de uma queda que pode custar caro.