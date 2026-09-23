Você está cozinhando e sente uma gota cair na panela. Olha para cima e vê o filtro da coifa brilhando de gordura acumulada. O filtro de gordura da coifa saturou. Ele não consegue mais reter a oleosidade que sobe com o vapor, e o excesso escorre de volta para a comida. A limpeza periódica em água quente com desengordurante evita esse problema.

Por que o filtro de gordura acumula tanto resíduo?

O filtro metálico da coifa tem uma malha fina que captura as partículas de gordura arrastadas pelo vapor. Essa gordura se deposita nas lâminas do filtro e, com o calor, se transforma em uma camada pegajosa e espessa.

Com o tempo, a camada se acumula até entupir a passagem de ar. O filtro perde a eficiência e a gordura começa a escorrer pelas bordas. Quando o acúmulo é grande, as gotas caem diretamente sobre o fogão e os alimentos.

Uma sucção reduzida por malha saturada inesperada domina o fogão em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o filtro entope?

O filtro saturado reduz a capacidade de sucção da coifa. O motor trabalha mais para puxar o ar, e o consumo de energia aumenta. A gordura que não é retida se deposita nas paredes internas do aparelho e na tubulação.

Os três problemas causados pelo filtro sujo são:

Quais sinais mostram que o filtro precisa de limpeza?

O problema avisa antes de a gordura cair na comida. Os sinais aparecem no aspecto do filtro e no comportamento da coifa. Reconhecê-los cedo evita o risco de incêndio e o desconforto.

Os principais indícios de filtro saturado são:

Filtro visivelmente coberto por gordura amarelada.

Gotas de óleo caindo do filtro durante o cozimento.

Sucção fraca e cheiro que se espalha pela cozinha.

Ruído mais alto do motor, que trabalha forçado.

Acúmulo de gordura nas paredes internas da coifa.

Uma sucção reduzida por malha saturada inesperada domina o fogão em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Como lavar o filtro de gordura corretamente?

A limpeza deve ser feita a cada 15 dias em cozinhas com uso intenso, ou uma vez por mês em uso moderado. Remova o filtro da coifa e coloque-o de molho em água bem quente com desengordurante ou detergente neutro concentrado.

Deixe agir por 15 a 30 minutos para amolecer a gordura. Depois, esfregue com uma escova macia ou esponja, sem usar palha de aço, que risca o metal. Enxágue bem e seque antes de recolocar. Se a gordura estiver muito endurecida, repita o processo ou use uma solução de bicarbonato de sódio com água quente.

Com que frequência trocar o filtro?

O filtro metálico é lavável e dura anos, mas pode deformar ou perder a malha com o tempo. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Frequência Ação recomendada Uso moderado 1 a 2 horas por dia Lavar uma vez por mês Manutenção padrão Uso intenso Frituras frequentes Lavar a cada 15 dias Limpeza frequente Malha deformada Filtro danificado Substituir Trocar o filtro

Por que a limpeza do filtro é indispensável?

O filtro da coifa é a barreira que impede a gordura de chegar ao motor e à tubulação. A gordura acumulada é inflamável e representa risco de incêndio.

A manutenção periódica mantém a sucção eficiente, evita o gotejamento sobre os alimentos e prolonga a vida útil da coifa. Lavar o filtro em água quente com desengordurante é uma tarefa simples que protege a saúde da família e a segurança da cozinha.