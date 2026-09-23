Você coloca esterco recém-retirado do curral ao redor das mudas, achando que está fazendo um adubo mais forte. Dias depois, as folhas murcham e as plantas definham. O esterco de gado fresco ainda está em decomposição ativa. Ele libera amônia e gera calor no solo, criando condições agressivas que literalmente queimam as raízes jovens.
Por que o esterco fresco queima as raízes?
O esterco bovino recém-saído do curral não é adubo pronto. Ele é matéria-prima que ainda precisa passar por decomposição. Durante esse processo, os microrganismos consomem oxigênio e liberam calor, amônia e sais minerais em concentrações elevadas.
As raízes das mudas são pequenas e sensíveis. Elas não suportam esse ambiente químico agressivo. A alta concentração de nitrogênio na forma amoniacal queima os tecidos radiculares, e o calor gerado pela fermentação completa o dano.
O que acontece com as mudas quando o esterco é fresco?
O sistema radicular é o primeiro a sofrer. As raízes queimadas perdem a capacidade de absorver água e nutrientes. A parte aérea da planta, que parecia saudável, começa a murchar e amarelar porque não recebe mais o que precisa.
Os três estágios do dano são:
Quais sinais mostram que o esterco fresco queimou as plantas?
O problema aparece poucos dias após a aplicação. As plantas que pareciam saudáveis começam a definhar sem explicação aparente. Reconhecer os sinais cedo evita a perda de todo o canteiro.
Os principais indícios de queima por esterco fresco são:
- Folhas murchas mesmo com o solo úmido.
- Amarelamento repentino das folhas mais velhas.
- Bordas das folhas secas e quebradiças.
- Crescimento paralisado após a aplicação do adubo.
- Raízes escuras e com aspecto queimado ao desenterrar a muda.
Como curtir o esterco de gado corretamente?
O curtimento é o processo que transforma o esterco fresco em adubo seguro. Ele permite que a decomposição aconteça antes de o material chegar perto das raízes. A Embrapa recomenda um período de aproximadamente quatro meses para o esterco de curral.
O método é simples. Forme uma pilha de esterco no chão e umedeça diariamente. Cubra com folhagem ou palha seca para proteger do sol excessivo. A cada dois ou três dias, revolva o material para que a decomposição seja uniforme. O esterco está pronto quando apresenta cor acinzentada, cheiro de terra e textura que se desfaz facilmente.
Quando o esterco está pronto para uso?
O tempo de curtimento varia conforme as condições. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Característica
|Recomendação
|Esterco fresco Cheiro forte, cor escura
|Ainda em decomposição ativa
|Nunca usar direto
|Esterco em curtimento Cheiro diminuindo, cor mudando
|Decomposição em andamento
|Continuar o processo
|Esterco curtido Cor acinzentada, cheiro de terra
|Material estabilizado e seguro
|Pronto para uso
Por que o curtimento é indispensável?
O esterco fresco não é adubo. É matéria orgânica em decomposição que precisa ser estabilizada antes de entrar em contato com as raízes. O amônia liberada no processo é tóxica para os tecidos vegetais jovens.
A adubação orgânica com esterco curtido fornece nutrientes de forma gradual e segura. O curtimento elimina os patógenos, reduz o excesso de nitrogênio e transforma o material em um adubo estável. Pular essa etapa é arriscar todo o canteiro por um atalho que a natureza não permite.