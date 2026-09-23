Você coloca esterco recém-retirado do curral ao redor das mudas, achando que está fazendo um adubo mais forte. Dias depois, as folhas murcham e as plantas definham. O esterco de gado fresco ainda está em decomposição ativa. Ele libera amônia e gera calor no solo, criando condições agressivas que literalmente queimam as raízes jovens.

Por que o esterco fresco queima as raízes?

O esterco bovino recém-saído do curral não é adubo pronto. Ele é matéria-prima que ainda precisa passar por decomposição. Durante esse processo, os microrganismos consomem oxigênio e liberam calor, amônia e sais minerais em concentrações elevadas.

As raízes das mudas são pequenas e sensíveis. Elas não suportam esse ambiente químico agressivo. A alta concentração de nitrogênio na forma amoniacal queima os tecidos radiculares, e o calor gerado pela fermentação completa o dano.

Uma amônia tóxica por material não curtido inesperada domina a horta em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece com as mudas quando o esterco é fresco?

O sistema radicular é o primeiro a sofrer. As raízes queimadas perdem a capacidade de absorver água e nutrientes. A parte aérea da planta, que parecia saudável, começa a murchar e amarelar porque não recebe mais o que precisa.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que o esterco fresco queimou as plantas?

O problema aparece poucos dias após a aplicação. As plantas que pareciam saudáveis começam a definhar sem explicação aparente. Reconhecer os sinais cedo evita a perda de todo o canteiro.

Os principais indícios de queima por esterco fresco são:

Folhas murchas mesmo com o solo úmido.

Amarelamento repentino das folhas mais velhas.

Bordas das folhas secas e quebradiças.

Crescimento paralisado após a aplicação do adubo.

Raízes escuras e com aspecto queimado ao desenterrar a muda.

Como curtir o esterco de gado corretamente?

O curtimento é o processo que transforma o esterco fresco em adubo seguro. Ele permite que a decomposição aconteça antes de o material chegar perto das raízes. A Embrapa recomenda um período de aproximadamente quatro meses para o esterco de curral.

O método é simples. Forme uma pilha de esterco no chão e umedeça diariamente. Cubra com folhagem ou palha seca para proteger do sol excessivo. A cada dois ou três dias, revolva o material para que a decomposição seja uniforme. O esterco está pronto quando apresenta cor acinzentada, cheiro de terra e textura que se desfaz facilmente.

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Quando o esterco está pronto para uso?

O tempo de curtimento varia conforme as condições. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Característica Recomendação Esterco fresco Cheiro forte, cor escura Ainda em decomposição ativa Nunca usar direto Esterco em curtimento Cheiro diminuindo, cor mudando Decomposição em andamento Continuar o processo Esterco curtido Cor acinzentada, cheiro de terra Material estabilizado e seguro Pronto para uso

Por que o curtimento é indispensável?

O esterco fresco não é adubo. É matéria orgânica em decomposição que precisa ser estabilizada antes de entrar em contato com as raízes. O amônia liberada no processo é tóxica para os tecidos vegetais jovens.

A adubação orgânica com esterco curtido fornece nutrientes de forma gradual e segura. O curtimento elimina os patógenos, reduz o excesso de nitrogênio e transforma o material em um adubo estável. Pular essa etapa é arriscar todo o canteiro por um atalho que a natureza não permite.