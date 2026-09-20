Você poda a planta no outono para deixá-la mais arrumada antes do inverno. Na primavera seguinte, ela cresce bonita, mas não floresce. A poda drástica no outono cortou exatamente os botões florais que já estavam formados desde o fim do verão. A planta gastou energia para produzir aquelas gemas, e a tesoura as removeu antes que pudessem abrir.
Por que a planta já tem botões formados no outono?
Plantas que florescem na primavera começam a formar os botões florais no fim do verão e no outono. As gemas ficam dormentes durante o inverno e se desenvolvem com o calor e o aumento das horas de luz na primavera .
Espécies como a hortênsia, a azaleia e a lilás seguem esse ciclo. Elas florescem em madeira velha, ou seja, nos ramos que cresceram na estação anterior. Podar esses ramos no outono ou no inverno remove a floração do ano seguinte.
O que acontece quando a poda corta os botões florais?
A planta perde a florada inteira daquele ciclo. Em vez de abrir flores, ela usa a energia para regenerar os ramos cortados. O resultado é uma planta maior, mas sem cor e sem perfume na primavera.
Os três efeitos da poda na época errada são:
Quais plantas florescem em madeira velha?
O grupo das plantas que florescem em madeira velha é o mais afetado pela poda no outono e no inverno. A tabela abaixo lista as espécies mais comuns e a época correta de poda:
|Espécie
|Floração
|Época correta de poda
|Hortênsia Floresce em madeira velha
|Primavera e verão
|Após a floração
|Azaleia Gemas formadas no outono
|Primavera
|Logo após a florada
|Lilás Floresce em ramos antigos
|Primavera
|Após a floração
|Forsítia Flores antes das folhas
|Início da primavera
|Após a floração
Como saber em que madeira a planta floresce?
O diagnóstico é simples. Observe quando a planta floresce e em que tipo de ramo as flores aparecem. Se as flores nascem em ramos que já existiam desde o ano anterior, a planta floresce em madeira velha. Se nascem em ramos novos, do crescimento do próprio ano, ela floresce em madeira nova .
Plantas de madeira velha devem ser podadas logo após a floração, nunca no outono ou no inverno. Plantas de madeira nova, como a roseira e o hibisco, podem ser podadas no fim do inverno, porque os botões se formam nos ramos que vão crescer na primavera.
Quando a poda drástica é permitida?
A poda drástica é uma intervenção de rejuvenescimento, usada quando a planta está velha, doente ou deformada. Ela deve ser feita no momento certo, respeitando o ciclo da espécie.
Os principais cuidados são:
- Podar plantas de madeira velha somente após a floração.
- Evitar cortes severos no outono e no inverno.
- Remover apenas ramos mortos ou doentes na estação fria.
- Fazer podas drásticas em etapas, ao longo de dois ou três anos.
- Desinfetar a tesoura entre cortes para evitar doenças.
Por que a época da poda define a floração?
A poda é uma intervenção no ciclo natural da planta. Cortar no momento errado remove estruturas que a planta levou meses para formar. A flor é o resultado de um longo processo de acúmulo de energia e formação de gemas.
Esperar a floração passar para podar é o que garante a florada do ano seguinte. A madeira velha guarda as gemas que vão abrir na primavera. Respeitar esse ciclo é a diferença entre uma planta que floresce todos os anos e uma que só produz folhas.