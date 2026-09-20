Você poda a planta no outono para deixá-la mais arrumada antes do inverno. Na primavera seguinte, ela cresce bonita, mas não floresce. A poda drástica no outono cortou exatamente os botões florais que já estavam formados desde o fim do verão. A planta gastou energia para produzir aquelas gemas, e a tesoura as removeu antes que pudessem abrir.

Por que a planta já tem botões formados no outono?

Plantas que florescem na primavera começam a formar os botões florais no fim do verão e no outono. As gemas ficam dormentes durante o inverno e se desenvolvem com o calor e o aumento das horas de luz na primavera .

Espécies como a hortênsia, a azaleia e a lilás seguem esse ciclo. Elas florescem em madeira velha, ou seja, nos ramos que cresceram na estação anterior. Podar esses ramos no outono ou no inverno remove a floração do ano seguinte.

A armadilha mais perigosa para destruir sua casa com a poda drástica cortando as gemas

O que acontece quando a poda corta os botões florais?

A planta perde a florada inteira daquele ciclo. Em vez de abrir flores, ela usa a energia para regenerar os ramos cortados. O resultado é uma planta maior, mas sem cor e sem perfume na primavera.

Os três efeitos da poda na época errada são:

Quais plantas florescem em madeira velha?

O grupo das plantas que florescem em madeira velha é o mais afetado pela poda no outono e no inverno. A tabela abaixo lista as espécies mais comuns e a época correta de poda:

Espécie Floração Época correta de poda Hortênsia Floresce em madeira velha Primavera e verão Após a floração Azaleia Gemas formadas no outono Primavera Logo após a florada Lilás Floresce em ramos antigos Primavera Após a floração Forsítia Flores antes das folhas Início da primavera Após a floração

Como saber em que madeira a planta floresce?

O diagnóstico é simples. Observe quando a planta floresce e em que tipo de ramo as flores aparecem. Se as flores nascem em ramos que já existiam desde o ano anterior, a planta floresce em madeira velha. Se nascem em ramos novos, do crescimento do próprio ano, ela floresce em madeira nova .

Plantas de madeira velha devem ser podadas logo após a floração, nunca no outono ou no inverno. Plantas de madeira nova, como a roseira e o hibisco, podem ser podadas no fim do inverno, porque os botões se formam nos ramos que vão crescer na primavera.

Quando a poda drástica é permitida?

A poda drástica é uma intervenção de rejuvenescimento, usada quando a planta está velha, doente ou deformada. Ela deve ser feita no momento certo, respeitando o ciclo da espécie.

Os principais cuidados são:

Podar plantas de madeira velha somente após a floração.

Evitar cortes severos no outono e no inverno.

Remover apenas ramos mortos ou doentes na estação fria.

Fazer podas drásticas em etapas, ao longo de dois ou três anos.

Desinfetar a tesoura entre cortes para evitar doenças.

A armadilha mais perigosa para destruir sua casa com a poda drástica cortando as gemas

Por que a época da poda define a floração?

A poda é uma intervenção no ciclo natural da planta. Cortar no momento errado remove estruturas que a planta levou meses para formar. A flor é o resultado de um longo processo de acúmulo de energia e formação de gemas.

Esperar a floração passar para podar é o que garante a florada do ano seguinte. A madeira velha guarda as gemas que vão abrir na primavera. Respeitar esse ciclo é a diferença entre uma planta que floresce todos os anos e uma que só produz folhas.