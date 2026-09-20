A cortina da sala vai para a máquina de lavar e volta menor, com as bordas desfiadas e o caimento comprometido. A cortina de tecido pesado não suporta o ciclo comum. O tambor girando em alta rotação e a água em temperatura elevada fazem as fibras se contraírem e os fios se soltarem. A lavagem em ciclo delicado e a secagem à sombra são o que preserva o tecido.

Por que a cortina de tecido pesado encolhe na máquina?

Tecidos pesados como linho, sarja, veludo e blackout têm fibras naturais ou mistas que reagem ao calor e à agitação mecânica. Quando a água está quente, as fibras relaxam e se contraem ao esfriar. O tambor girando em rotação alta puxa o tecido e deforma a trama.

O linho, por exemplo, pode encolher até 10% no primeiro contato com água quente. A recomendação para tecidos delicados ou pesados é o ciclo manual ou delicado, com água fria, para evitar a deformação.

A armadilha mais perigosa para destruir sua casa com a perda de caimento no varão

O que acontece com o tecido no ciclo comum?

Além do encolhimento, o ciclo comum causa danos estruturais. As costuras se rompem, as bordas desfiam e o tecido perde a forma original. O forro de blackout, quando existe, pode descascar e soltar partículas que danificam a máquina.

Os três danos do ciclo inadequado são:

Quais sinais mostram que a cortina foi danificada?

O dano aparece depois da lavagem, quando a cortina volta para o varão. A diferença de comprimento, as bordas irregulares e o tecido enrijecido são os sinais mais claros.

Os principais indícios de cortina danificada são:

Cortina mais curta que o comprimento original.

Bordas desfiadas ou com fios soltos.

Tecido enrijecido ou com aspecto amassado.

Forro de blackout soltando ou descascando.

Dobras que não voltam ao formato natural.

Como lavar a cortina de tecido pesado corretamente?

O primeiro passo é ler a etiqueta do fabricante. As instruções indicam a temperatura, o ciclo e o tipo de secagem adequados. Se a etiqueta proíbe a máquina, a lavagem a seco é a opção mais segura.

Se a máquina for permitida, use o ciclo delicado ou manual, com água fria e rotação mínima. Coloque a cortina em um saco de lavagem grande, ou dentro de um lençol branco amarrado, para reduzir o atrito com o tambor. Use sabão neutro e evite amaciante, que pode danificar as fibras de tecidos pesados.

A armadilha mais perigosa para destruir sua casa com a perda de caimento no varão

Quando a secagem na máquina é permitida?

A tabela abaixo orienta o método de secagem conforme o tecido:

Tecido Secagem recomendada Observação Linho Fibra natural Sombra, na horizontal Sol e máquina encolhem Blackout Forro sintético Sombra, pendurada Calor danifica o forro Poliéster Fibra sintética Sombra ou máquina em baixa Mais resistente ao calor

Como pendurar a cortina para recuperar o caimento?

Depois da lavagem, pendure a cortina ainda úmida no varão. O peso da água ajuda o tecido a se esticar e a retomar as dobras naturais. Deixe secar completamente nessa posição, longe do sol direto. O caimento se forma melhor quando a cortina seca pendurada, e não estendida.

Se o tecido ficou muito enrugado, use um ferro a vapor na temperatura indicada na etiqueta, passando do lado avesso. Nunca passe o ferro diretamente sobre forro de blackout ou tecidos com acabamento especial. A trama do tecido pesado se recupera com paciência e cuidado, não com calor intenso.