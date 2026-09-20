A cortina da sala vai para a máquina de lavar e volta menor, com as bordas desfiadas e o caimento comprometido. A cortina de tecido pesado não suporta o ciclo comum. O tambor girando em alta rotação e a água em temperatura elevada fazem as fibras se contraírem e os fios se soltarem. A lavagem em ciclo delicado e a secagem à sombra são o que preserva o tecido.
Por que a cortina de tecido pesado encolhe na máquina?
Tecidos pesados como linho, sarja, veludo e blackout têm fibras naturais ou mistas que reagem ao calor e à agitação mecânica. Quando a água está quente, as fibras relaxam e se contraem ao esfriar. O tambor girando em rotação alta puxa o tecido e deforma a trama.
O linho, por exemplo, pode encolher até 10% no primeiro contato com água quente. A recomendação para tecidos delicados ou pesados é o ciclo manual ou delicado, com água fria, para evitar a deformação.
O que acontece com o tecido no ciclo comum?
Além do encolhimento, o ciclo comum causa danos estruturais. As costuras se rompem, as bordas desfiam e o tecido perde a forma original. O forro de blackout, quando existe, pode descascar e soltar partículas que danificam a máquina.
Os três danos do ciclo inadequado são:
Quais sinais mostram que a cortina foi danificada?
O dano aparece depois da lavagem, quando a cortina volta para o varão. A diferença de comprimento, as bordas irregulares e o tecido enrijecido são os sinais mais claros.
Os principais indícios de cortina danificada são:
- Cortina mais curta que o comprimento original.
- Bordas desfiadas ou com fios soltos.
- Tecido enrijecido ou com aspecto amassado.
- Forro de blackout soltando ou descascando.
- Dobras que não voltam ao formato natural.
Como lavar a cortina de tecido pesado corretamente?
O primeiro passo é ler a etiqueta do fabricante. As instruções indicam a temperatura, o ciclo e o tipo de secagem adequados. Se a etiqueta proíbe a máquina, a lavagem a seco é a opção mais segura.
Se a máquina for permitida, use o ciclo delicado ou manual, com água fria e rotação mínima. Coloque a cortina em um saco de lavagem grande, ou dentro de um lençol branco amarrado, para reduzir o atrito com o tambor. Use sabão neutro e evite amaciante, que pode danificar as fibras de tecidos pesados.
Quando a secagem na máquina é permitida?
A tabela abaixo orienta o método de secagem conforme o tecido:
|Tecido
|Secagem recomendada
|Observação
|Linho Fibra natural
|Sombra, na horizontal
|Sol e máquina encolhem
|Blackout Forro sintético
|Sombra, pendurada
|Calor danifica o forro
|Poliéster Fibra sintética
|Sombra ou máquina em baixa
|Mais resistente ao calor
Como pendurar a cortina para recuperar o caimento?
Depois da lavagem, pendure a cortina ainda úmida no varão. O peso da água ajuda o tecido a se esticar e a retomar as dobras naturais. Deixe secar completamente nessa posição, longe do sol direto. O caimento se forma melhor quando a cortina seca pendurada, e não estendida.
Se o tecido ficou muito enrugado, use um ferro a vapor na temperatura indicada na etiqueta, passando do lado avesso. Nunca passe o ferro diretamente sobre forro de blackout ou tecidos com acabamento especial. A trama do tecido pesado se recupera com paciência e cuidado, não com calor intenso.