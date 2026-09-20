A máquina termina o ciclo e você ouve o barulho da água escorrendo. Só que a água não desce. Ela sobe pelo ralo do tanque e se espalha pela área de serviço. O ralo do tanque acumula fiapos de tecido que formam uma massa compacta dentro da caixa de retenção. Quando essa massa bloqueia a passagem, a água da centrifugação não tem para onde ir e alaga o ambiente.

Por que os fiapos se acumulam no ralo do tanque?

As roupas liberam fiapos em todas as lavagens. Esses fragmentos de tecido são leves e ficam suspensos na água. Quando a máquina descarrega, a água com fiapos passa pelo ralo, mas os fiapos ficam retidos nas paredes e na grelha.

Com o tempo, os fiapos se acumulam e formam uma massa compacta, que mistura fibras com resíduos de sabão. Essa massa endurece e reduz o diâmetro de passagem da água. A caixa de retenção, projetada para impedir que objetos entupam o encanamento, vira o ponto de bloqueio.

Uma tendência inesperada domina o tanque em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o ralo entope durante a centrifugação?

A centrifugação libera um grande volume de água em pouco tempo. Se o ralo não escoa, essa água volta para a área de serviço. O piso fica alagado, e a água pode atingir móveis, rodapés e até o ambiente vizinho.

Os três problemas causados pelo entupimento são:

Quais sinais mostram que o ralo está entupindo?

O problema avisa antes de alagar. A água começa a escoar mais devagar, forma poças ao redor do ralo e sobe durante a centrifugação. Reconhecer os sinais cedo evita o transtorno.

Os principais indícios de entupimento no ralo do tanque são:

Água que escoa lentamente após a lavagem.

Poças ao redor do ralo mesmo sem uso.

Água que sobe durante a centrifugação.

Fiapos visíveis na grelha do ralo.

Cheiro de mofo ou umidade na área de serviço.

Como limpar a caixa de retenção do ralo?

Desligue a máquina da tomada antes de começar. Remova a grelha do ralo com cuidado, usando uma chave de fenda se necessário. Com a grelha fora, você tem acesso à caixa de retenção.

Retire os fiapos acumulados com a mão protegida por luvas ou com um gancho de arame. A massa compacta sai em blocos. Depois, lave a caixa com água corrente e uma escova para remover os resíduos que ficaram nas paredes. Se houver mau cheiro, aplique uma solução de água sanitária diluída, deixe agir por alguns minutos e enxágue bem.

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Quando o entupimento exige intervenção mais profunda?

Se a limpeza da caixa de retenção não resolve, o bloqueio pode estar no tubo. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Fiapos na grelha Acúmulo superficial Escoamento um pouco lento Remover e lavar a grelha Caixa de retenção cheia Massa compacta formada Água sobe na centrifugação Limpar a caixa e o tubo Bloqueio no encanamento Entupimento profundo Água não escoa nem com o ralo limpo Chamar desentupidora

Como evitar que o ralo do tanque entupa de novo?

A prevenção é simples. Instale um filtro de fiapos na saída da máquina ou use sacos de lavagem para as peças que soltam mais fibras. Limpe a grelha do ralo a cada duas semanas e faça a limpeza completa da caixa de retenção uma vez por mês.

O tanque de lavar e a máquina liberam água com fibras em todas as lavagens. O fiapo é o principal agente de entupimento nesse ponto. A caixa de retenção existe para proteger o encanamento, mas precisa ser limpa. Manter o ralo desobstruído é o que evita o alagamento no meio da centrifugação e mantém a área de serviço seca e limpa.