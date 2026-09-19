Você passa o pano na veneziana e a poeira sai da superfície. Dias depois, a sujeira está de volta, agora mais escura. As venezianas de alumínio acumulam poeira fina e gordura nas pequenas frestas das palhetas, onde o pano não alcança. Limpar cada lâmina individualmente dá trabalho, mas evita que a sujeira penetre no metal e deixe manchas permanentes.
Por que a sujeira se acumula nas frestas das palhetas?
As palhetas da veneziana têm ranhuras finas na borda, projetadas para encaixar uma na outra quando a persiana está fechada. Essas frestas funcionam como pequenas armadilhas. A poeira fina que circula no ar se deposita ali, e a gordura de cozinha que viaja pelo ambiente adere a ela.
Com o tempo, poeira e gordura se misturam e formam uma crosta escura. Essa camada não sai com uma passada rápida de pano, porque está alojada exatamente onde o tecido não chega. A veneziana de alumínio é especialmente sensível porque o metal tem acabamento fino que pode manchar com a oxidação da sujeira.
O que acontece quando a sujeira fica por muito tempo?
A gordura que se acumula nas frestas oxida e ataca a camada protetiva do alumínio. Em ambientes com maresia, cozinha próxima ou umidade alta, o processo acelera. O resultado são manchas escuras que não saem com limpeza comum.
Os três estágios do dano são:
Quais sinais mostram que a veneziana precisa de limpeza profunda?
O acúmulo é gradual e silencioso. A sujeira só se torna visível quando a crosta já está formada. Reconhecer os sinais cedo evita que a limpeza se torne impossível.
Os principais indícios de sujeira incrustada são:
- Frestas das palhetas com aspecto escuro ou encardido.
- Sujeira que volta rapidamente após a limpeza superficial.
- Cheiro de poeira queimada quando a persiana aquece ao sol.
- Manchas que não saem com pano úmido.
- Palhetas com textura áspera ao toque.
Como limpar cada lâmina sem danificar o alumínio?
A limpeza correta começa pela remoção da poeira solta com um pano de microfibra seco ou um aspirador com escova macia. Depois, feche as palhetas e passe o pano úmido com sabão neutro sobre toda a superfície, de cima para baixo.
Para as frestas, use um cotonete ou uma escova de dentes velha com água morna e detergente neutro. Trabalhe lâmina por lâmina, sem pressa. Evite produtos abrasivos, álcool puro ou esponjas de aço, que riscam o acabamento e removem a proteção do metal.
Quando a limpeza não resolve mais?
Se as manchas já estão incrustadas no acabamento, a limpeza doméstica não dá conta. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Poeira leve Sujeira superficial
|Frestas com poeira clara
|Pano úmido e cotonete
|Gordura acumulada Crosta escura nas frestas
|Manchas que voltam rápido
|Limpeza lâmina por lâmina
|Mancha incrustada no metal Oxidação do acabamento
|Cor escura permanente
|Avaliar troca da veneziana
Como evitar que a sujeira volte a se acumular?
A manutenção periódica é mais fácil que a limpeza profunda. Uma passada de pano de microfibra a cada quinze dias remove a poeira antes que ela se misture com a gordura. Em cozinhas, o intervalo deve ser menor, porque a gordura de cozimento viaja pelo ar e adere às palhetas.
O alumínio é leve e resistente, mas o acabamento é delicado. A poeira fina que se acumula nas frestas é o começo de um dano que só se percebe quando já é tarde. Limpar cada lâmina com paciência hoje é o que mantém o brilho do metal por anos.