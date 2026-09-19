Você rega a planta, a água escorre pelos furos e some em segundos. A terra parece seca ao toque e a planta continua murcha. Isso acontece quando o substrato seca demais e se torna hidrofóbico, ou seja, passa a repelir a água em vez de absorvê-la. A rega por imersão resolve esse problema ao mergulhar o vaso em água e reidratar o torrão de baixo para cima.

Por que o substrato seco repele a água?

Substratos ricos em turfa e matéria orgânica mudam de comportamento quando perdem toda a umidade. As partículas desenvolvem uma camada cerosa que repele a água, fenômeno conhecido como hidrofobicidade. Além disso, o torrão encolhe e se afasta das paredes do vaso, criando canais laterais por onde a água escorre sem penetrar no centro.

O resultado é enganoso. A água aparece no pratinho, mas o miolo do vaso, onde estão as raízes, permanece seco. A planta murcha mesmo depois de receber água, e o dono interpreta o sintoma como sede, regando ainda mais, sem resolver o bloqueio.

Uma tendência inesperada domina a planta em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando a água escorre pelas laterais?

Quando o substrato está hidrofóbico, a rega por cima é desperdiçada. A água encontra o caminho mais fácil: a fresta entre o torrão e a parede do vaso. Ela desce por ali e sai pelos furos de drenagem sem molhar a região central.

Os três problemas da rega superficial em substrato seco são:

Quais sinais mostram que o substrato está hidrofóbico?

O comportamento da água denuncia o problema. Em vez de ser absorvida, ela forma gotas na superfície ou escorre rapidamente para as laterais. O vaso fica leve e a terra endurece.

Os principais indícios de substrato hidrofóbico são:

Água que escorre pelos furos em segundos após a rega.

Terra que se afastou das paredes do vaso, formando frestas.

Superfície que repele a água, formando poças em vez de absorver.

Vaso muito leve mesmo após a rega.

Planta murcha com substrato aparentemente seco.

Como fazer a rega por imersão passo a passo?

O método exige um vaso com furos de drenagem e um recipiente maior que o comporte. Encha o recipiente com água em temperatura ambiente até cobrir cerca de metade a dois terços da altura do vaso.

Mergulhe o vaso e aguarde. A água sobe por capilaridade e hidrata o torrão de baixo para cima. O tempo varia conforme o tamanho do vaso e o grau de ressecamento: de 20 minutos a uma hora ou mais. O sinal de que o processo terminou é a superfície da terra ficar úmida ao toque. Retire o vaso e deixe escorrer completamente antes de devolvê-lo ao lugar. A água excedente precisa sair para não encharcar as raízes.

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Quando a imersão não é indicada?

A técnica é uma intervenção pontual, não uma rotina. A tabela abaixo orienta o uso:

Situação Indicação Recomendação Substrato muito seco Hidrofóbico, repele água Indicada Método mais eficaz Solo levemente úmido Rega normal funciona Desnecessária Rega convencional basta Suspeita de raiz podre Solo encharcado, cheiro ruim Contraindicada Pode agravar o problema

Por que a capilaridade faz a água subir no vaso?

A capilaridade é o fenômeno que permite a água subir pelos poros do substrato contra a gravidade. Quando o fundo do vaso entra em contato com a água, as forças de adesão e coesão puxam o líquido pelos espaços entre as partículas.

O substrato se reidrata de forma uniforme, sem os vazios que a rega superficial deixa. A turfa, que causa a hidrofobicidade quando seca, volta a absorver água normalmente depois de reidratada. A rega por imersão é a ferramenta certa para reverter o bloqueio que a rega comum não consegue atravessar.