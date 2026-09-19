Você rega a planta, a água escorre pelos furos e some em segundos. A terra parece seca ao toque e a planta continua murcha. Isso acontece quando o substrato seca demais e se torna hidrofóbico, ou seja, passa a repelir a água em vez de absorvê-la. A rega por imersão resolve esse problema ao mergulhar o vaso em água e reidratar o torrão de baixo para cima.
Por que o substrato seco repele a água?
Substratos ricos em turfa e matéria orgânica mudam de comportamento quando perdem toda a umidade. As partículas desenvolvem uma camada cerosa que repele a água, fenômeno conhecido como hidrofobicidade. Além disso, o torrão encolhe e se afasta das paredes do vaso, criando canais laterais por onde a água escorre sem penetrar no centro.
O resultado é enganoso. A água aparece no pratinho, mas o miolo do vaso, onde estão as raízes, permanece seco. A planta murcha mesmo depois de receber água, e o dono interpreta o sintoma como sede, regando ainda mais, sem resolver o bloqueio.
O que acontece quando a água escorre pelas laterais?
Quando o substrato está hidrofóbico, a rega por cima é desperdiçada. A água encontra o caminho mais fácil: a fresta entre o torrão e a parede do vaso. Ela desce por ali e sai pelos furos de drenagem sem molhar a região central.
Os três problemas da rega superficial em substrato seco são:
Quais sinais mostram que o substrato está hidrofóbico?
O comportamento da água denuncia o problema. Em vez de ser absorvida, ela forma gotas na superfície ou escorre rapidamente para as laterais. O vaso fica leve e a terra endurece.
Os principais indícios de substrato hidrofóbico são:
- Água que escorre pelos furos em segundos após a rega.
- Terra que se afastou das paredes do vaso, formando frestas.
- Superfície que repele a água, formando poças em vez de absorver.
- Vaso muito leve mesmo após a rega.
- Planta murcha com substrato aparentemente seco.
Como fazer a rega por imersão passo a passo?
O método exige um vaso com furos de drenagem e um recipiente maior que o comporte. Encha o recipiente com água em temperatura ambiente até cobrir cerca de metade a dois terços da altura do vaso.
Mergulhe o vaso e aguarde. A água sobe por capilaridade e hidrata o torrão de baixo para cima. O tempo varia conforme o tamanho do vaso e o grau de ressecamento: de 20 minutos a uma hora ou mais. O sinal de que o processo terminou é a superfície da terra ficar úmida ao toque. Retire o vaso e deixe escorrer completamente antes de devolvê-lo ao lugar. A água excedente precisa sair para não encharcar as raízes.
Quando a imersão não é indicada?
A técnica é uma intervenção pontual, não uma rotina. A tabela abaixo orienta o uso:
|Situação
|Indicação
|Recomendação
|Substrato muito seco Hidrofóbico, repele água
|Indicada
|Método mais eficaz
|Solo levemente úmido Rega normal funciona
|Desnecessária
|Rega convencional basta
|Suspeita de raiz podre Solo encharcado, cheiro ruim
|Contraindicada
|Pode agravar o problema
Por que a capilaridade faz a água subir no vaso?
A capilaridade é o fenômeno que permite a água subir pelos poros do substrato contra a gravidade. Quando o fundo do vaso entra em contato com a água, as forças de adesão e coesão puxam o líquido pelos espaços entre as partículas.
O substrato se reidrata de forma uniforme, sem os vazios que a rega superficial deixa. A turfa, que causa a hidrofobicidade quando seca, volta a absorver água normalmente depois de reidratada. A rega por imersão é a ferramenta certa para reverter o bloqueio que a rega comum não consegue atravessar.