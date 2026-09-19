A coifa continua ligada, o motor funciona, mas o cheiro de fritura se espalha pela casa. O filtro de carvão ativado saturou. Ele absorveu tanta gordura e odor que os poros do carvão se esgotaram. Sem a troca no prazo certo, o ar volta para a cozinha praticamente sem tratamento, e o aparelho trabalha em vão.

Por que o filtro de carvão ativado satura com o tempo?

O carvão ativado tem milhões de microporos que capturam as moléculas de odor e as partículas finas de gordura que passam por ele. Essa capacidade de adsorção é limitada. Com o uso, os poros vão se preenchendo até não sobrar espaço para mais nada.

Quando isso acontece, o filtro não tem mais como reter os odores. O ar passa por ele sem ser purificado e retorna ao ambiente carregado. A BORA explica que a capacidade de absorção do carvão ativado é finita e, uma vez saturado, nenhum odor adicional pode ser filtrado. A troca regular se torna necessária.

O filtro de carvão ativado da coifa satura com o uso e para de neutralizar odores. Entenda por que a troca periódica é indispensável

Quais sinais mostram que o filtro perdeu a eficácia?

O filtro saturado não avisa de forma óbvia. O motor continua rodando e a aparência externa pode parecer normal. Os sinais aparecem no comportamento da cozinha e do ar.

Os três indícios de saturação são:

Por que o filtro de carvão ativado não pode ser lavado?

Diferente do filtro metálico antigordura, que é lavável, o filtro de carvão ativado é descartável. A água não remove as moléculas que já estão presas nos poros do carvão. Lavar o filtro não devolve a capacidade de adsorção e ainda pode danificar a estrutura do material.

A Electrolux é direta: o filtro de carvão ativado nunca deve ser lavado. O acúmulo de gordura no filtro saturado é altamente inflamável e pode provocar incêndio. Verificar o estado do filtro e substituí-lo é uma questão de segurança, não apenas de desempenho.

O filtro de carvão ativado da coifa satura com o uso e para de neutralizar odores. Entenda por que a troca periódica é indispensável

Com que frequência trocar o filtro?

A recomendação da maioria dos fabricantes é de troca a cada 3 a 4 meses de uso. A Tramontina orienta a substituição a cada 4 meses. Esse prazo pode ser menor em cozinhas com frituras frequentes ou uso intenso. A tabela abaixo resume os cenários:

Situação Frequência de troca Prioridade Uso moderado 1 a 2 horas por dia A cada 4 meses Manutenção padrão Uso intenso Frituras e grelhados frequentes A cada 3 meses Troca antecipada Odor persistente Mesmo com a coifa ligada Imediata Filtro saturado

Como trocar o filtro de carvão ativado?

O processo é simples e não exige ferramentas na maioria dos modelos. Desligue a coifa da tomada antes de qualquer intervenção. Retire o filtro metálico antigordura, que fica na parte inferior da coifa.

O filtro de carvão ativado fica atrás do filtro metálico. Na maioria dos modelos, ele é encaixado por giro ou preso por travas. Gire no sentido anti-horário ou pressione a trava e retire a peça. Posicione o filtro novo seguindo a orientação do fabricante e recoloque o filtro metálico. Consulte o manual da coifa para confirmar o modelo correto de reposição.

Por que a troca periódica é indispensável?

O carvão ativado é o único componente da coifa que neutraliza odores no modo depurador. O filtro saturado não é apenas ineficiente, é um risco. A gordura acumulada é inflamável. Trocar o filtro no prazo certo mantém o ar limpo, protege a saúde da família e evita o risco de incêndio na cozinha.