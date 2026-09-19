Você rega a samambaia com cuidado, mantém o substrato úmido, mas as pontas das folhas continuam secando. Em calatéias, o mesmo padrão: bordas marrons que avançam folha após folha. A causa pode estar no que sai da torneira. O cloro e flúor na água se acumulam nos tecidos das plantas sensíveis e queimam as extremidades, onde a evaporação é mais intensa.
Por que o cloro e o flúor queimam as folhas?
As plantas absorvem água pelas raízes e a transportam até as folhas. Durante esse caminho, os minerais e aditivos presentes na água também são absorvidos. O flúor e o cloro se acumulam nas pontas das folhas, que são a última região a receber umidade e a primeira a perder água por evaporação.
Quando a concentração desses elementos atinge um nível crítico, as células da extremidade morrem. O resultado é a ponta seca e marrom que avança em direção ao centro da folha. Aditivos como cloro e flúor matam o tecido vegetal nas margens.
Quais plantas são mais sensíveis a esses aditivos?
Algumas espécies acumulam esses elementos de forma mais agressiva que outras. As samambaias estão entre as mais vulneráveis porque têm folhas finas e alta taxa de transpiração. As calatéias, com suas folhas largas e delicadas, também sofrem com o flúor da água encanada.
Os três grupos mais afetados são:
Quais sinais mostram que a água está causando o dano?
O diagnóstico é visual e segue um padrão claro. A ponta da folha fica seca e marrom, com uma zona amarelada logo abaixo. O restante da folha permanece verde e saudável. Se o problema fosse falta de água ou excesso, a planta inteira mostraria sinais de murcha ou amarelecimento generalizado.
Os principais indícios de dano por aditivos na água são:
- Pontas secas e marrons que reaparecem em folhas novas.
- Manchas marrons que não avançam além da extremidade.
- Brotos novos que escurecem e morrem prematuramente.
- Crosta branca na superfície do substrato.
- Sintomas que persistem mesmo com rega regular.
Como resolver o problema sem trocar a água?
Deixar a água descansar em um jarro aberto por 24 horas resolve o cloro, que evapora. O flúor, porém, não evapora. Ele permanece na água independentemente do tempo de repouso.
Se a sua região usa cloramina em vez de cloro livre, o repouso também não funciona. A cloramina é estável e precisa de filtro de carbono para ser removida. A solução mais eficaz é mudar a fonte de água ou instalar um filtro adequado.
Quais fontes de água são seguras para samambaias e calatéias?
A tabela abaixo compara as opções disponíveis:
|Fonte de água
|Remove cloro
|Remove flúor
|Água da chuva Natural e livre de aditivos
|Sim
|Sim
|Água filtrada Filtro de carbono ou osmose reversa
|Sim
|Sim, com osmose reversa
|Água da torneira em repouso 24 horas em jarro aberto
|Sim
|Não remove
|Água destilada Sem minerais
|Sim
|Sim
Como recuperar as plantas já afetadas?
As pontas queimadas não voltam ao normal. O tecido morto não se regenera. O primeiro passo é cortar a parte seca com tesoura limpa, acompanhando o formato natural da folha. Isso melhora a estética, mas não resolve a causa.
A correção definitiva é trocar a fonte de água. Especialistas relatam que, ao mudar para água filtrada ou de chuva, as novas folhas param de apresentar pontas marrons em poucas semanas. As folhas antigas mantêm o dano, mas o crescimento novo sai limpo e verde.
Por que o flúor é mais problemático que o cloro?
O cloro é volátil e evapora da água em 24 horas. O flúor é um mineral estável que não evapora e não pode ser removido por repouso. Ele se acumula no substrato e nas folhas ao longo do tempo, causando dano progressivo.
Para samambaias e calatéias, que são sensíveis a concentrações baixas, o acúmulo é particularmente agressivo. A troca da fonte de água é a única solução definitiva para essas espécies. Manter o substrato ligeiramente ácido também ajuda a neutralizar parte do efeito do flúor no solo.