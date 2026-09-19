Você rega a samambaia com cuidado, mantém o substrato úmido, mas as pontas das folhas continuam secando. Em calatéias, o mesmo padrão: bordas marrons que avançam folha após folha. A causa pode estar no que sai da torneira. O cloro e flúor na água se acumulam nos tecidos das plantas sensíveis e queimam as extremidades, onde a evaporação é mais intensa.

Por que o cloro e o flúor queimam as folhas?

As plantas absorvem água pelas raízes e a transportam até as folhas. Durante esse caminho, os minerais e aditivos presentes na água também são absorvidos. O flúor e o cloro se acumulam nas pontas das folhas, que são a última região a receber umidade e a primeira a perder água por evaporação.

Quando a concentração desses elementos atinge um nível crítico, as células da extremidade morrem. O resultado é a ponta seca e marrom que avança em direção ao centro da folha. Aditivos como cloro e flúor matam o tecido vegetal nas margens.

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Quais plantas são mais sensíveis a esses aditivos?

Algumas espécies acumulam esses elementos de forma mais agressiva que outras. As samambaias estão entre as mais vulneráveis porque têm folhas finas e alta taxa de transpiração. As calatéias, com suas folhas largas e delicadas, também sofrem com o flúor da água encanada.

Os três grupos mais afetados são:

Quais sinais mostram que a água está causando o dano?

O diagnóstico é visual e segue um padrão claro. A ponta da folha fica seca e marrom, com uma zona amarelada logo abaixo. O restante da folha permanece verde e saudável. Se o problema fosse falta de água ou excesso, a planta inteira mostraria sinais de murcha ou amarelecimento generalizado.

Os principais indícios de dano por aditivos na água são:

Pontas secas e marrons que reaparecem em folhas novas.

Manchas marrons que não avançam além da extremidade.

Brotos novos que escurecem e morrem prematuramente.

Crosta branca na superfície do substrato.

Sintomas que persistem mesmo com rega regular.

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Como resolver o problema sem trocar a água?

Deixar a água descansar em um jarro aberto por 24 horas resolve o cloro, que evapora. O flúor, porém, não evapora. Ele permanece na água independentemente do tempo de repouso.

Se a sua região usa cloramina em vez de cloro livre, o repouso também não funciona. A cloramina é estável e precisa de filtro de carbono para ser removida. A solução mais eficaz é mudar a fonte de água ou instalar um filtro adequado.

Quais fontes de água são seguras para samambaias e calatéias?

A tabela abaixo compara as opções disponíveis:

Fonte de água Remove cloro Remove flúor Água da chuva Natural e livre de aditivos Sim Sim Água filtrada Filtro de carbono ou osmose reversa Sim Sim, com osmose reversa Água da torneira em repouso 24 horas em jarro aberto Sim Não remove Água destilada Sem minerais Sim Sim

Como recuperar as plantas já afetadas?

As pontas queimadas não voltam ao normal. O tecido morto não se regenera. O primeiro passo é cortar a parte seca com tesoura limpa, acompanhando o formato natural da folha. Isso melhora a estética, mas não resolve a causa.

A correção definitiva é trocar a fonte de água. Especialistas relatam que, ao mudar para água filtrada ou de chuva, as novas folhas param de apresentar pontas marrons em poucas semanas. As folhas antigas mantêm o dano, mas o crescimento novo sai limpo e verde.

Por que o flúor é mais problemático que o cloro?

O cloro é volátil e evapora da água em 24 horas. O flúor é um mineral estável que não evapora e não pode ser removido por repouso. Ele se acumula no substrato e nas folhas ao longo do tempo, causando dano progressivo.

Para samambaias e calatéias, que são sensíveis a concentrações baixas, o acúmulo é particularmente agressivo. A troca da fonte de água é a única solução definitiva para essas espécies. Manter o substrato ligeiramente ácido também ajuda a neutralizar parte do efeito do flúor no solo.