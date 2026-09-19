Você passa o pano no piso da cozinha todos os dias. Mesmo assim, as linhas do rejunte ficam mais escuras a cada semana. A gordura no rejunte da cozinha não aparece na superfície do azulejo, mas penetra nos poros do material e se acumula em camadas invisíveis. O resultado é um aspecto encardido que a limpeza comum não remove. Produtos à base de cloro e limpa-rejuntes específicos devolvem a cor original sem corroer o piso.
Por que a gordura se fixa tanto no rejunte?
O rejunte é um material cimentício poroso, com uma superfície cheia de microaberturas. Enquanto o azulejo é liso e vitrificado, o rejunte absorve tudo que entra em contato com ele. Os respingos de óleo que saltam da panela e as partículas de gordura que circulam no ar se depositam ali e penetram fundo.
O problema é que a gordura não fica só na superfície. Ela preenche os poros do rejunte e forma uma camada pegajosa que atrai poeira e sujeira. A cada dia de cozimento, uma nova camada se sobrepõe à anterior, e o rejunte escurece progressivamente.
O que a gordura acumulada faz com o rejunte?
A gordura oxidada escurece o material e cria uma barreira que a água e o sabão não atravessam. O rejunte perde a cor original e adquire um tom acinzentado ou amarelado que parece permanente.
Os três estágios do encardido são:
Quais sinais mostram que o rejunte está impregnado de gordura?
O encardido se instala aos poucos. No início, o rejunte parece apenas “sem brilho”. Com o tempo, a diferença entre as linhas próximas ao fogão e as áreas menos usadas fica evidente.
Os principais indícios de gordura impregnada são:
- Rejunte escurecido principalmente perto do fogão e da pia.
- Linhas que não clareiam com detergente neutro.
- Textura áspera e pegajosa ao toque.
- Manchas que voltam a aparecer dias após a limpeza.
- Diferença visível de cor entre áreas da mesma cozinha.
Como produtos à base de cloro removem o encardido?
O cloro ativo é um agente oxidante que quebra as moléculas de gordura e clareia o material. Produtos como tira-limo e água sanitária diluída penetram nos poros do rejunte e dissolvem a camada escura, devolvendo a cor clara original.
A aplicação correta exige cuidado. Use luvas e mantenha o ambiente ventilado. Aplique o produto diluído conforme a embalagem, deixe agir por alguns minutos sem secar e esfregue com escova de cerdas médias. Enxágue bem depois para remover todo o resíduo.
Quando o limpa-rejunte específico é a melhor escolha?
Os limpa-rejuntes prontos são formulados para atacar a gordura sem agredir o piso. Eles funcionam bem em rejuntes coloridos e selados, onde o cloro puro poderia desbotar a cor. A tabela abaixo compara as opções:
|Produto
|Indicação
|Recomendação
|Água sanitária diluída Cloro ativo
|Rejunte branco ou claro
|Clareia e desinfeta
|Limpa-rejunte específico Fórmula para gordura
|Rejunte colorido ou selado
|Não desbota a cor
|Detergente neutro Limpeza leve
|Manutenção diária
|Não remove gordura impregnada
Como evitar que a gordura volte a escurecer o rejunte?
A prevenção começa pela secagem imediata dos respingos. Óleo que fica no chão por horas penetra mais fundo. Um pano úmido após cada sessão de cozinha remove a camada superficial antes que ela se fixe.
Uma limpeza profunda a cada um ou dois meses, com produto específico, mantém o rejunte claro. O rejunte é poroso por natureza e sempre vai absorver algo. A diferença está na frequência da limpeza e no uso do produto certo. O cloro ativo ou o limpa-rejunte específico devolvem a cor sem corroer o piso, desde que usados conforme a embalagem.