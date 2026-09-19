Você passa o pano no piso da cozinha todos os dias. Mesmo assim, as linhas do rejunte ficam mais escuras a cada semana. A gordura no rejunte da cozinha não aparece na superfície do azulejo, mas penetra nos poros do material e se acumula em camadas invisíveis. O resultado é um aspecto encardido que a limpeza comum não remove. Produtos à base de cloro e limpa-rejuntes específicos devolvem a cor original sem corroer o piso.

Por que a gordura se fixa tanto no rejunte?

O rejunte é um material cimentício poroso, com uma superfície cheia de microaberturas. Enquanto o azulejo é liso e vitrificado, o rejunte absorve tudo que entra em contato com ele. Os respingos de óleo que saltam da panela e as partículas de gordura que circulam no ar se depositam ali e penetram fundo.

O problema é que a gordura não fica só na superfície. Ela preenche os poros do rejunte e forma uma camada pegajosa que atrai poeira e sujeira. A cada dia de cozimento, uma nova camada se sobrepõe à anterior, e o rejunte escurece progressivamente.

Uma tendência inesperada domina o piso em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que a gordura acumulada faz com o rejunte?

A gordura oxidada escurece o material e cria uma barreira que a água e o sabão não atravessam. O rejunte perde a cor original e adquire um tom acinzentado ou amarelado que parece permanente.

Os três estágios do encardido são:

Quais sinais mostram que o rejunte está impregnado de gordura?

O encardido se instala aos poucos. No início, o rejunte parece apenas “sem brilho”. Com o tempo, a diferença entre as linhas próximas ao fogão e as áreas menos usadas fica evidente.

Os principais indícios de gordura impregnada são:

Rejunte escurecido principalmente perto do fogão e da pia.

Linhas que não clareiam com detergente neutro.

Textura áspera e pegajosa ao toque.

Manchas que voltam a aparecer dias após a limpeza.

Diferença visível de cor entre áreas da mesma cozinha.

Como produtos à base de cloro removem o encardido?

O cloro ativo é um agente oxidante que quebra as moléculas de gordura e clareia o material. Produtos como tira-limo e água sanitária diluída penetram nos poros do rejunte e dissolvem a camada escura, devolvendo a cor clara original.

A aplicação correta exige cuidado. Use luvas e mantenha o ambiente ventilado. Aplique o produto diluído conforme a embalagem, deixe agir por alguns minutos sem secar e esfregue com escova de cerdas médias. Enxágue bem depois para remover todo o resíduo.

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Quando o limpa-rejunte específico é a melhor escolha?

Os limpa-rejuntes prontos são formulados para atacar a gordura sem agredir o piso. Eles funcionam bem em rejuntes coloridos e selados, onde o cloro puro poderia desbotar a cor. A tabela abaixo compara as opções:

Produto Indicação Recomendação Água sanitária diluída Cloro ativo Rejunte branco ou claro Clareia e desinfeta Limpa-rejunte específico Fórmula para gordura Rejunte colorido ou selado Não desbota a cor Detergente neutro Limpeza leve Manutenção diária Não remove gordura impregnada

Como evitar que a gordura volte a escurecer o rejunte?

A prevenção começa pela secagem imediata dos respingos. Óleo que fica no chão por horas penetra mais fundo. Um pano úmido após cada sessão de cozinha remove a camada superficial antes que ela se fixe.

Uma limpeza profunda a cada um ou dois meses, com produto específico, mantém o rejunte claro. O rejunte é poroso por natureza e sempre vai absorver algo. A diferença está na frequência da limpeza e no uso do produto certo. O cloro ativo ou o limpa-rejunte específico devolvem a cor sem corroer o piso, desde que usados conforme a embalagem.