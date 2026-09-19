A torneira que era espelhada começa a ficar opaca e áspera. Você esfrega com esponja de aço para tirar as manchas brancas, e o problema piora. O cromado da torneira é uma camada finíssima de metal aplicada sobre o latão. Esponjas abrasivas riscam essa película e criam microsulcos onde o calcário se fixa com ainda mais força. O vinagre morno dissolve os minerais sem agredir o revestimento.

Por que a esponja de aço estraga o cromado?

O cromado é uma camada decorativa e protetiva aplicada por eletrólise. Ela tem espessura medida em mícrons, ou seja, é extremamente fina. A esponja de aço e as pastas abrasivas removem essa camada aos poucos, deixando o metal exposto.

O resultado são riscos finos que dispersam a luz e dão aspecto opaco à superfície. Pior: os microsulcos servem de abrigo para os minerais da água, que se acumulam ali e formam as crostas brancas de calcário. O cromo perde o brilho e a proteção contra corrosão ao mesmo tempo.

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O que acontece com a superfície depois dos riscos?

Uma vez riscada, a camada de cromo não se regenera. A superfície perde a lisura que impedia a aderência da sujeira. Cada limpeza agressiva aprofunda o problema e acelera o desgaste.

Os três danos causados pela abrasão são:

Quais sinais mostram que o cromado está comprometido?

O dano começa sutil. A superfície perde o reflexo perfeito e passa a ter um aspecto leitoso. Depois surgem os riscos visíveis e as manchas escuras que não saem com pano.

Os principais indícios de cromado danificado são:

Superfície opaca ou com aspecto leitoso.

Riscos finos visíveis contra a luz.

Crostas brancas que voltam rapidamente após a limpeza.

Manchas escuras ou pontos de ferrugem.

Textura áspera ao passar o dedo.

Como limpar o cromado com vinagre morno?

O vinagre branco é ácido e dissolve o carbonato de cálcio, principal componente do calcário. Ele age sem abrasão, preservando a camada de cromo intacta. Aqueça o vinagre levemente, sem ferver, e aplique sobre as áreas com crosta.

Deixe agir por alguns minutos. Para crostas mais duras, embeba um pano ou papel-toalha no vinagre e envolva a peça por 15 a 30 minutos. Depois, passe um pano macio ou esponja de microfibra. Não é preciso esfregar com força. Enxágue bem e seque com pano limpo para evitar novas manchas.

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Quando o vinagre não é suficiente?

Se a crosta já está espessa ou o cromado já tem danos, outros métodos são necessários. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Calcário leve Manchas brancas recentes Crosta fina na superfície Vinagre morno resolve Calcário espesso Crosta endurecida Manchas que não saem com pano Compressa de vinagre por 30 minutos Cromado já riscado Superfície opaca e áspera Manchas escuras e ferrugem Avaliar troca da peça

Como manter o brilho do cromado por mais tempo?

A prevenção é mais fácil que a recuperação. Seque a torneira com um pano macio após cada uso. A água parada é o que deposita os minerais que formam o calcário. Uma limpeza semanal com vinagre diluído mantém a superfície livre de crostas.

O cromado é durável quando tratado com cuidado. A esponja de aço e os produtos abrasivos são os maiores inimigos desse acabamento. O vinagre morno faz o trabalho sem riscar, e a torneira mantém o brilho de nova por muito mais tempo.