A torneira que era espelhada começa a ficar opaca e áspera. Você esfrega com esponja de aço para tirar as manchas brancas, e o problema piora. O cromado da torneira é uma camada finíssima de metal aplicada sobre o latão. Esponjas abrasivas riscam essa película e criam microsulcos onde o calcário se fixa com ainda mais força. O vinagre morno dissolve os minerais sem agredir o revestimento.
Por que a esponja de aço estraga o cromado?
O cromado é uma camada decorativa e protetiva aplicada por eletrólise. Ela tem espessura medida em mícrons, ou seja, é extremamente fina. A esponja de aço e as pastas abrasivas removem essa camada aos poucos, deixando o metal exposto.
O resultado são riscos finos que dispersam a luz e dão aspecto opaco à superfície. Pior: os microsulcos servem de abrigo para os minerais da água, que se acumulam ali e formam as crostas brancas de calcário. O cromo perde o brilho e a proteção contra corrosão ao mesmo tempo.
O que acontece com a superfície depois dos riscos?
Uma vez riscada, a camada de cromo não se regenera. A superfície perde a lisura que impedia a aderência da sujeira. Cada limpeza agressiva aprofunda o problema e acelera o desgaste.
Os três danos causados pela abrasão são:
Quais sinais mostram que o cromado está comprometido?
O dano começa sutil. A superfície perde o reflexo perfeito e passa a ter um aspecto leitoso. Depois surgem os riscos visíveis e as manchas escuras que não saem com pano.
Os principais indícios de cromado danificado são:
- Superfície opaca ou com aspecto leitoso.
- Riscos finos visíveis contra a luz.
- Crostas brancas que voltam rapidamente após a limpeza.
- Manchas escuras ou pontos de ferrugem.
- Textura áspera ao passar o dedo.
Como limpar o cromado com vinagre morno?
O vinagre branco é ácido e dissolve o carbonato de cálcio, principal componente do calcário. Ele age sem abrasão, preservando a camada de cromo intacta. Aqueça o vinagre levemente, sem ferver, e aplique sobre as áreas com crosta.
Deixe agir por alguns minutos. Para crostas mais duras, embeba um pano ou papel-toalha no vinagre e envolva a peça por 15 a 30 minutos. Depois, passe um pano macio ou esponja de microfibra. Não é preciso esfregar com força. Enxágue bem e seque com pano limpo para evitar novas manchas.
Quando o vinagre não é suficiente?
Se a crosta já está espessa ou o cromado já tem danos, outros métodos são necessários. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Calcário leve Manchas brancas recentes
|Crosta fina na superfície
|Vinagre morno resolve
|Calcário espesso Crosta endurecida
|Manchas que não saem com pano
|Compressa de vinagre por 30 minutos
|Cromado já riscado Superfície opaca e áspera
|Manchas escuras e ferrugem
|Avaliar troca da peça
Como manter o brilho do cromado por mais tempo?
A prevenção é mais fácil que a recuperação. Seque a torneira com um pano macio após cada uso. A água parada é o que deposita os minerais que formam o calcário. Uma limpeza semanal com vinagre diluído mantém a superfície livre de crostas.
O cromado é durável quando tratado com cuidado. A esponja de aço e os produtos abrasivos são os maiores inimigos desse acabamento. O vinagre morno faz o trabalho sem riscar, e a torneira mantém o brilho de nova por muito mais tempo.