O assado que antes ficava pronto em uma hora agora demora quase o dobro. Você confere a temperatura, ajusta o fogo, mas o forno parece não segurar o calor. O problema pode estar na borracha de vedação do forno, a gaxeta que sela a porta. Com o tempo, ela perde a flexibilidade, permite que o calor escape pelas frestas e obriga o aparelho a queimar mais gás para manter a temperatura.

Por que a borracha de vedação perde a flexibilidade?

A gaxeta do forno é feita de elastômeros, materiais que dependem de aditivos para manter a elasticidade. O calor constante do forno, a exposição a gorduras e os produtos de limpeza agressivos degradam esses aditivos ao longo dos anos. A borracha resseca, endurece e perde a capacidade de voltar à forma original após ser comprimida.

Esse processo é gradual e silencioso. A borracha não quebra de uma hora para outra. Ela endurece lentamente, e a vedação se torna cada vez menos eficiente. Quando o encaixe da porta já não pressiona a gaxeta o suficiente, o calor começa a escapar.

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O que acontece com o forno quando a vedação falha?

Com a porta mal vedada, o calor produzido pelos queimadores escapa para o ambiente da cozinha em vez de cozinhar o alimento. O termostato detecta a queda de temperatura e aciona o aquecimento com mais frequência e por mais tempo. O resultado é um ciclo de desperdício.

Os três impactos da vedação comprometida são:

Quais sinais mostram que a borracha precisa ser trocada?

A gaxeta não avisa antes de falhar. Os sintomas aparecem quando o problema já está instalado. Reconhecê-los cedo evita o desperdício de gás e o cozimento irregular.

Os principais indícios de vedação comprometida são:

Rachaduras, partes soltas ou sinais de ressecamento na borracha.

Porta que fecha com folga ou não veda corretamente.

Calor perceptível escapando pela porta durante o uso.

Tempo de cozimento maior que o normal para a mesma receita.

Odor de queimado perto da porta do forno.

Como testar a vedação do forno em casa?

O teste mais simples é o do papel. Coloque uma folha de papel entre a porta e o corpo do forno em vários pontos ao redor. Feche a porta e puxe o papel. Se ele sair facilmente, a vedação naquele ponto está falha. Repita em toda a volta para mapear as áreas comprometidas.

Outro método é observar a chama durante o funcionamento. Se o forno demora a atingir a temperatura ou se a chama permanece acesa por longos períodos sem desligar, a perda de calor está forçando o sistema a trabalhar mais.

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Quando a troca da borracha é necessária?

Se a gaxeta apresenta rachaduras visíveis, rigidez ao toque ou pontos onde o papel passa livre, a substituição é o caminho. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Borracha levemente ressecada Sem rachaduras profundas Porta ainda veda, mas com folga Monitorar e testar com papel Rachaduras visíveis Borrachas endurecidas Calor escapa, tempo aumenta Substituir a gaxeta Porta solta ou empenada Vedação comprometida Fresta visível, cozimento irregular Trocar a borracha e revisar dobradiças

Como conservar a borracha de vedação por mais tempo?

A manutenção preventiva começa na limpeza. Evite detergentes agressivos ou produtos à base de óleo, que ressecam a borracha. Um pano úmido com sabão neutro é suficiente para remover a gordura acumulada.

Após a limpeza, seque bem a gaxeta e deixe a porta entreaberta quando o forno estiver frio. Isso reduz a umidade presa no encaixe e prolonga a vida útil do material. A borracha de vedação é uma peça barata e fácil de substituir, encontrada em lojas de peças para eletrodomésticos. O forno agradece o cuidado com mais eficiência e menos desperdício de gás.