Air fryer ligada, micro-ondas aquecendo e a chaleira fervendo ao mesmo tempo. A luz da cozinha pisca e o disjuntor da cozinha desliga. O aparelho não está com defeito: ele fez exatamente o que deveria, interrompeu a energia para evitar que a fiação esquente demais. Identificar qual equipamento está por trás do desarme é o primeiro passo para resolver o problema de vez.
Por que o disjuntor desarma quando vários aparelhos ligam juntos?
O disjuntor é um guardião. Ele monitora a corrente elétrica que passa pelo circuito e desliga automaticamente quando essa corrente ultrapassa o limite seguro. Em cozinhas, esse limite é atingido com facilidade porque os eletrodomésticos modernos consomem muita energia.
Uma air fryer de 1.500 W, um micro-ondas de 1.200 W e uma torradeira de 800 W somam 3.500 W. Em um circuito de 127 V com disjuntor de 20 A, o limite é de 2.540 W. A soma ultrapassa esse teto, e o disjuntor atua. O problema não é usar os aparelhos, é usá-los ao mesmo tempo em uma rede que não foi dimensionada para essa demanda.
Como identificar qual aparelho causou o desarme?
O método é simples e não exige ferramentas especiais. O primeiro passo é desligar todos os equipamentos da tomada e rearmar o disjuntor. Se ele permanecer ligado sem nenhuma carga, a instalação está intacta. O problema é algum aparelho.
Os três passos do teste individual são:
Quais aparelhos da cozinha mais pesam no circuito?
Alguns eletrodomésticos são conhecidos por puxar muita corrente. Identificá-los ajuda a distribuir melhor o uso e evitar o desarme. A etiqueta de cada aparelho informa a potência em watts.
Os principais consumidores da cozinha são:
- Air fryer: entre 1.200 W e 2.000 W.
- Forno elétrico e cooktop: 2.000 W a 3.500 W.
- Micro-ondas: 1.000 W a 1.500 W.
- Torradeira e sanduicheira: 700 W a 1.500 W.
- Cafeteira e chaleira elétrica: 600 W a 1.500 W.
Como calcular se o circuito aguenta os aparelhos?
A conta é simples: multiplique a voltagem pela amperagem do disjuntor. Um circuito de 127 V com disjuntor de 20 A suporta cerca de 2.540 W. Deixe uma margem de segurança e use no máximo 80% desse valor, ou seja, cerca de 2.000 W.
Some a potência dos aparelhos que costumam ficar ligados juntos. Se a soma passar do limite com margem, o desarme vai continuar acontecendo. A tabela abaixo ajuda a avaliar o cenário:
|Cenário
|Potência somada
|Resultado provável
|Aparelho sozinho Um equipamento por vez
|Dentro do limite do circuito
|Sem desarme
|Dois aparelhos médios Ex: micro-ondas e cafeteira
|Próximo do limite
|Risco de desarme
|Air fryer e forno juntos Dois equipamentos de alto consumo
|Acima do limite
|Desarme garantido
Quando o desarme não é sobrecarga e exige atenção?
Nem todo desarme é causado por excesso de aparelhos. Um equipamento com defeito interno, como isolamento danificado ou resistência queimada, pode gerar fuga de corrente e derrubar o disjuntor mesmo sozinho.
Sinais de alerta que exigem eletricista:
- Cheiro de queimado perto de tomadas ou do quadro.
- Tomadas quentes ao toque ou com marcas de derretimento.
- Disjuntor que desarma mesmo sem nenhum aparelho ligado.
- Disjuntor que não permanece ligado após ser rearmado.
- Faíscas ou zumbido forte vindo do quadro de energia.
Como evitar que o disjuntor da cozinha desarme de novo?
A solução mais simples é distribuir o uso. Evite ligar air fryer, forno e micro-ondas ao mesmo tempo. Use um aparelho de alto consumo por vez no mesmo circuito. O disjuntor existe para proteger a casa. Tratá-lo como um aviso, e não como um obstáculo, é o que evita riscos maiores.
Se o desarme for frequente mesmo com uso moderado, pode ser hora de chamar um eletricista para avaliar o dimensionamento do circuito. Criar um circuito exclusivo para os aparelhos de alto consumo é a solução definitiva para uma cozinha que não para de crescer em equipamentos.