Air fryer ligada, micro-ondas aquecendo e a chaleira fervendo ao mesmo tempo. A luz da cozinha pisca e o disjuntor da cozinha desliga. O aparelho não está com defeito: ele fez exatamente o que deveria, interrompeu a energia para evitar que a fiação esquente demais. Identificar qual equipamento está por trás do desarme é o primeiro passo para resolver o problema de vez.

Por que o disjuntor desarma quando vários aparelhos ligam juntos?

O disjuntor é um guardião. Ele monitora a corrente elétrica que passa pelo circuito e desliga automaticamente quando essa corrente ultrapassa o limite seguro. Em cozinhas, esse limite é atingido com facilidade porque os eletrodomésticos modernos consomem muita energia.

Uma air fryer de 1.500 W, um micro-ondas de 1.200 W e uma torradeira de 800 W somam 3.500 W. Em um circuito de 127 V com disjuntor de 20 A, o limite é de 2.540 W. A soma ultrapassa esse teto, e o disjuntor atua. O problema não é usar os aparelhos, é usá-los ao mesmo tempo em uma rede que não foi dimensionada para essa demanda.

Uma tendência inesperada domina a cozinha em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Como identificar qual aparelho causou o desarme?

O método é simples e não exige ferramentas especiais. O primeiro passo é desligar todos os equipamentos da tomada e rearmar o disjuntor. Se ele permanecer ligado sem nenhuma carga, a instalação está intacta. O problema é algum aparelho.

Os três passos do teste individual são:

Quais aparelhos da cozinha mais pesam no circuito?

Alguns eletrodomésticos são conhecidos por puxar muita corrente. Identificá-los ajuda a distribuir melhor o uso e evitar o desarme. A etiqueta de cada aparelho informa a potência em watts.

Os principais consumidores da cozinha são:

Air fryer: entre 1.200 W e 2.000 W.

Forno elétrico e cooktop: 2.000 W a 3.500 W.

Micro-ondas: 1.000 W a 1.500 W.

Torradeira e sanduicheira: 700 W a 1.500 W.

Cafeteira e chaleira elétrica: 600 W a 1.500 W.

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Como calcular se o circuito aguenta os aparelhos?

A conta é simples: multiplique a voltagem pela amperagem do disjuntor. Um circuito de 127 V com disjuntor de 20 A suporta cerca de 2.540 W. Deixe uma margem de segurança e use no máximo 80% desse valor, ou seja, cerca de 2.000 W.

Some a potência dos aparelhos que costumam ficar ligados juntos. Se a soma passar do limite com margem, o desarme vai continuar acontecendo. A tabela abaixo ajuda a avaliar o cenário:

Cenário Potência somada Resultado provável Aparelho sozinho Um equipamento por vez Dentro do limite do circuito Sem desarme Dois aparelhos médios Ex: micro-ondas e cafeteira Próximo do limite Risco de desarme Air fryer e forno juntos Dois equipamentos de alto consumo Acima do limite Desarme garantido

Quando o desarme não é sobrecarga e exige atenção?

Nem todo desarme é causado por excesso de aparelhos. Um equipamento com defeito interno, como isolamento danificado ou resistência queimada, pode gerar fuga de corrente e derrubar o disjuntor mesmo sozinho.

Sinais de alerta que exigem eletricista:

Cheiro de queimado perto de tomadas ou do quadro.

Tomadas quentes ao toque ou com marcas de derretimento.

Disjuntor que desarma mesmo sem nenhum aparelho ligado.

Disjuntor que não permanece ligado após ser rearmado.

Faíscas ou zumbido forte vindo do quadro de energia.

Como evitar que o disjuntor da cozinha desarme de novo?

A solução mais simples é distribuir o uso. Evite ligar air fryer, forno e micro-ondas ao mesmo tempo. Use um aparelho de alto consumo por vez no mesmo circuito. O disjuntor existe para proteger a casa. Tratá-lo como um aviso, e não como um obstáculo, é o que evita riscos maiores.

Se o desarme for frequente mesmo com uso moderado, pode ser hora de chamar um eletricista para avaliar o dimensionamento do circuito. Criar um circuito exclusivo para os aparelhos de alto consumo é a solução definitiva para uma cozinha que não para de crescer em equipamentos.