A roçadeira começa a tremer na mão, o corte fica irregular e o motor parece perder força. Você confere o combustível, a vela, o filtro, mas o problema está na ponta da ferramenta. O fio de náilon desbalanceado, cortado fora do comprimento que o fabricante indica, transforma o cabeçote em uma massa desequilibrada que gira em alta rotação. A vibração resultante castiga o eixo do motor e encurta a vida útil da roçadeira.

Por que o comprimento do fio de náilon precisa ser exato?

O cabeçote da roçadeira é projetado para girar em equilíbrio. Dois fios do mesmo comprimento distribuem a massa de forma simétrica ao redor do eixo. Quando um lado fica mais longo ou mais pesado que o outro, o centro de gravidade se desloca. Em rotações que passam de 8.000 rpm, esse desvio se transforma em vibração intensa .

O fabricante define o comprimento exato por uma razão. Cada modelo de roçadeira tem uma massa de fio calculada para manter a rotação estável sem sobrecarregar o motor. Fios longos demais aumentam a carga sobre o motor, reduzem a rotação e fazem a temperatura subir . Fios desiguais criam o desbalanceamento que gera a trepidação.

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O que a vibração excessiva faz com a roçadeira?

A vibração não fica restrita ao cabeçote. Ela se propaga por toda a estrutura da ferramenta, incluindo o eixo de transmissão, os rolamentos e a carcaça do motor. Cada componente sofre um esforço extra para o qual não foi dimensionado.

Os três danos causados pelo desbalanceamento são:

Quais sinais mostram que o fio está desbalanceado?

O problema se anuncia antes de causar danos graves. A vibração é o sintoma mais evidente, mas há outros indícios que aparecem no comportamento da ferramenta durante o uso.

Os principais sinais de desbalanceamento são:

Vibração intensa na empunhadura, mesmo em rotação constante.

Corte irregular, com falhas ou deixando tufos de grama.

Ruído anormal, como batidas cíclicas ou zumbido metálico .

Queda de rotação sob carga, com o motor perdendo força.

Parafusos do cabeçote que se soltam com frequência.

Como garantir que o fio fique no comprimento certo?

A resposta está na proteção do cabeçote. A maioria das roçadeiras traz uma proteção com uma pequena lâmina na borda. Essa lâmina funciona como um gabarito automático: quando o fio avança, ela corta o excesso e deixa as duas pontas no comprimento exato que o projeto exige .

O problema surge quando essa proteção é removida ou quando a lâmina se desgasta. Sem o corte automático, o fio fica longo demais, desbalanceia o conjunto e sobrecarrega o motor. A recomendação é nunca operar a roçadeira sem a proteção e verificar periodicamente se a lâmina está afiada .

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Quando o desbalanceamento já causou danos?

Se após corrigir o fio a vibração persistir, o problema pode estar em componentes já desgastados. A tabela abaixo orienta a avaliação:

Situação Sinal observado Ação recomendada Fio desigual Um lado mais longo que o outro Vibração que melhora ao igualar Cortar no comprimento certo Proteção removida Sem lâmina de corte automático Fio sempre longo demais Recolocar a proteção original Eixo ou rolamentos danificados Desgaste já instalado Vibração persiste após ajuste Avaliação técnica da ferramenta

Por que a proteção do cabeçote é indispensável?

A proteção não serve apenas para bloquear respingos. Ela é o gabarito que mantém o fio no comprimento exato e a ferramenta em equilíbrio. Sem ela, o fio cresce, o cabeçote desbalanceia e o motor sofre .

O eixo de transmissão da roçadeira é dimensionado para girar com carga equilibrada. A vibração gerada pelo fio desigual altera esse equilíbrio e acelera o desgaste de todos os componentes móveis. Respeitar o comprimento indicado pelo fabricante é o cuidado mais simples e barato para fazer a roçadeira durar anos.