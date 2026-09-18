O que faz um consultor de listagem, a função que a RZ3 passou a exercer na BEE4

Quem acompanha o mercado de capitais talvez já tenha ouvido falar em consultor de listagem, mas poucos sabem exatamente o que esse profissional faz. A função é própria do modelo da BEE4, mercado regulado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) dedicado ao segmento de acesso no Brasil, e é exercida por instituições habilitadas pela própria BEE4, com experiência comprovada em finanças corporativas e mercado de capitais.

Agora, a RZ3 , consultoria empresarial brasileira, passa a integrar esse grupo. A empresa foi aprovada como Consultora de Listagem da BEE4, o que amplia as opções disponíveis para negócios que querem se preparar para acessar o mercado de capitais.

Na prática, o consultor de listagem acompanha a empresa ao longo de toda a sua preparação, apoiando a construção dos principais materiais apresentados aos investidores. Um dos documentos centrais desse processo é o Diagnóstico da companhia, que reúne a fundamentação do valuation, a avaliação do nível de maturidade da gestão e aspectos contábeis, fiscais e jurídicos.

Esse trabalho ganha relevância porque a BEE4 é o único mercado regulado pela CVM com foco no desenvolvimento do segmento de acesso no país. Sua atuação vai do depósito de ativos de renda fixa, como notas comerciais e debêntures, até a negociação de ações, viabilizando o acesso de pequenas e médias empresas brasileiras ao mercado de capitais por meio do Regime FÁCIL.

Segundo Claudio Luraschi, CRO da RZ3, a aprovação reforça o posicionamento da empresa como parceira estratégica no crescimento dos negócios. Ele afirma que passar a atuar como Consultora de Listagem da BEE4 permite à RZ3 apoiar seus clientes em uma jornada que vai além da captação de recursos, preparando as empresas para um novo patamar de gestão, transparência e competitividade.

A novidade amplia o portfólio da RZ3, que integra ainda frentes de Advisory, Tax & Labor, Governança, Compliance, Tecnologia, Financial Services, ESG e Transformação de Negócios, todas voltadas a apoiar organizações na geração de valor e na mitigação de riscos.

Para Junior Rozante, CEO da RZ3, a parceria acompanha a evolução do mercado de capitais e amplia a capacidade da empresa de apoiar organizações na geração de valor de longo prazo, criando oportunidades para negócios de médio porte que desejam atrair investidores e crescer.