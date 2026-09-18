Aquele furinho na parte de cima da pia parece um detalhe estético. Não é. O orifício de transbordamento é uma saída de segurança que escoa a água quando o ralo principal entope e a torneira fica aberta. Quando a sujeira bloqueia esse canal interno, o sistema de proteção falha e o transbordamento acontece sem aviso.

Para que serve o orifício de transbordamento?

O orifício é a entrada de um canal interno que conecta a borda superior da pia ou da banheira ao ralo principal. Quando o nível da água sobe além do limite, ela escorre por essa abertura em vez de vazar para o chão.

É um sistema de segurança simples e engenhoso. Ele funciona 24 horas por dia, sem manutenção elétrica, apenas com a força da gravidade. O problema é que esse canal ocupa um espaço estreito, propício ao acúmulo de resíduos que ninguém vê.

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O que acontece quando o canal de transbordamento entope?

A sujeira que passa pelo orifício, como sabão, cabelo e gordura, adere às paredes do canal interno. Com o tempo, forma-se uma crosta que reduz e depois fecha a passagem. O sistema de segurança deixa de funcionar.

Os três riscos do entupimento são:

Quais sinais mostram que o orifício está bloqueado?

O entupimento do canal de transbordamento é silencioso. Diferente do ralo principal, que dá sinais visíveis quando começa a entupir, esse canal fica escondido atrás da parede da pia. Os sintomas só aparecem quando o problema já está instalado.

Os principais indícios de bloqueio no orifício são:

Água que sobe até o orifício e não escoa por ele.

Mau cheiro vindo da borda da pia.

Manchas escuras ao redor do orifício.

Transbordamento rápido quando o ralo entope.

Ruído de gorgolejo ao esvaziar a pia.

Como limpar o canal de transbordamento?

A limpeza exige alcançar o canal interno, que não é acessível pela superfície. A técnica caseira mais comum é tampar o orifício de transbordamento com o dedo ou fita adesiva e usar um desentupidor de ventosa no ralo principal. A pressão forçada empurra a água pelo canal e desobstrui a passagem.

Para sujeira mais resistente, remova o sifão sob a pia e insira um arame flexível pelo orifício de transbordamento, empurrando até alcançar a curva. Movimentos giratórios ajudam a soltar o resíduo. Depois, jogue água quente com detergente para arrastar o que sobrou.

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Quando o entupimento causa danos maiores?

Se o transbordamento já ocorreu e a água vazou para o piso ou para o armário, o problema deixou de ser só hidráulico. A tabela abaixo orienta o que fazer:

Situação Sinal observado Ação recomendada Canal parcialmente bloqueado Escoamento lento Água demora a descer pelo orifício Limpeza caseira com ventosa Canal totalmente entupido Nenhuma passagem Transbordamento rápido Desmontar sifão e usar arame Transbordamento com dano Água vazou no armário Móvel molhado, mofo instalado Secar, reparar e revisar a vedação

Como evitar que o orifício entupa de novo?

A prevenção é simples: jogue água quente pelo orifício de transbordamento uma vez por mês. Esse gesto arrasta resíduos de sabão e gordura antes que endureçam. Em banheiras, remova o excesso de cabelo do ralo após cada banho para reduzir o que chega ao canal.

O orifício de transbordamento é uma peça de segurança passiva. Ele não faz barulho, não pede manutenção e só se revela quando falha. A limpeza preventiva do canal e do sifão mantém o sistema funcionando. Cuidar do que ninguém vê é o que evita o vazamento que ninguém espera.