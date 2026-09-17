Abrir uma lata de extrato de tomate ou leite condensado parece simples, mas o gesto de arrancar o lacre de alumínio por completo esconde um perigo. O lacre de alumínio de latas, quando removido inteiro, deixa a borda metálica exposta, afiada como uma lâmina. O descuido na pia, com a lata molhada e escorregadia, transforma um gesto rotineiro em risco de corte e contaminação.
Por que a borda da lata fica tão cortante?
O processo de fabricação das latas de alimentos cria uma borda dupla, formada pela dobra do metal que sela a tampa ao corpo. Quando o lacre é retirado por inteiro, essa dobra fica exposta e, dependendo do modelo, pode apresentar uma lâmina fina de alumínio voltada para cima.
Latas de extrato de tomate e leite condensado, por serem mais largas e com lacre total, expõem uma circunferência completa de metal cortante. O processo de conservação exige vedação hermética, e é essa mesma vedação que, ao ser rompida, deixa a borda vulnerável.
O que acontece quando o alimento entra em contato com o metal exposto?
Além do risco físico de corte, a exposição do metal tem implicações para a segurança do alimento. A camada protetiva interna da lata, o verniz alimentício, se rompe no momento da abertura e o conteúdo passa a interagir com o metal.
Os três riscos associados à borda exposta são:
Quais sinais mostram que a lata oferece risco no manuseio?
O perigo nem sempre é visível. Algumas latas têm bordas mais suaves, outras apresentam lâminas quase imperceptíveis. O tato é o melhor detector: passe o dedo com cuidado pela borda após remover o lacre.
Os principais indícios de risco na lata são:
- Borda que prende a pele ou a unha ao passar o dedo.
- Fragmentos de alumínio soltos após a abertura.
- Lata amassada ou com lacre que não saiu por completo.
- Verniz interno visivelmente descascado.
- Cheiro metálico forte ao abrir o produto.
Por que o risco aumenta na pia?
A pia é o ambiente mais perigoso para manusear latas abertas. A água corrente, o sabão e a superfície escorregadia reduzem o controle sobre a lata. Um escorregão leve pode fazer a mão deslizar diretamente contra a borda afiada.
Além disso, o contato com água e umidade acelera a corrosão do metal exposto. A ferrugem se forma mais rápido e pode comprometer a integridade da lata, aumentando o risco de fragmentos metálicos se soltarem.
Qual é a forma segura de abrir e manusear latas?
A recomendação é simples: não remova o lacre por completo. Deixe uma pequena aba dobrada para fora, longe do caminho da colher ou da mão. Isso mantém a tampa presa e reduz a exposição da borda cortante.
A tabela abaixo resume as práticas seguras:
|Prática
|Efeito
|Recomendação
|Remover lacre inteiro Borda exposta
|Risco alto de corte
|Evitar sempre
|Deixar aba dobrada Tampa presa
|Reduz exposição da borda
|Prática segura
|Transferir para pote Imediatamente após abrir
|Elimina manuseio da lata
|Melhor opção
Como armazenar o que sobrou sem risco?
Se sobrar produto na lata, transfira imediatamente para um recipiente de vidro ou plástico livre de BPA, com tampa. A lata aberta não deve ir para a geladeira, porque o ambiente frio e úmido acelera a corrosão e a migração de metais para o alimento.
O armazenamento em lata aberta é seguro do ponto de vista microbiológico, mas a qualidade cai rápido. Alimentos ácidos como o extrato de tomate oxidam e ganham sabor metálico em poucos dias. Transferir para outro recipiente resolve os dois problemas: elimina o risco de corte e preserva o sabor.