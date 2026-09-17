Resumo executivo 🏗️ Objeto e extensão Içamento vertical contínuo de 960 metros de superestrutura existente em Linyi, China. ⚙️ Tecnologia de controle Sistema de macacos hidráulicos sincronizados via PLC em malha fechada, com tolerância diferencial de 0,1 mm. 🧪 Material de recomposição União e prolongamento dos fustes executados com Concreto de Ultra-Alto Desempenho (UHPC) de alta resistência. 🌱 Ganho econômico e ambiental Preservação integral da estrutura existente, reduzindo em mais de 60% as emissões de carbono frente à demolição total.

Sobre as águas do Rio Yi, na cidade de Linyi, província de Shandong, um tabuleiro contínuo de concreto armado com quase um quilômetro de extensão moveu-se verticalmente contra a gravidade sem sofrer uma única trinca estrutural. Em vez de demolir pilares e vigas com marteletes e explosivos, uma malha computadorizada de pistões hidráulicos ergueu a superestrutura inteira de 960 metros a uma altura de 2,75 metros, mantendo o desvio posicional dentro da tolerância rigorosa de 0,1 mm.

Como um sistema hidráulico em malha fechada mantém 960 metros de concreto nivelados a 0,1 milímetro?

O maior obstáculo em içar uma ponte de vigas contínuas reside na distribuição dos momentos fletores. Em uma estrutura hiperestática, qualquer recalque ou elevação diferencial entre pilares adjacentes gera tensões parasitárias de tração e força cortante não previstas no dimensionamento original. Uma variação milimétrica fora de sincronia é suficiente para causar fissuração severa e perda da pré-tensão nas armaduras ativas.

Para mitigar esse comportamento mecânico, os engenheiros instalaram centenas de macacos hidráulicos de duplo efeito dotados de porcas de travamento mecânico sobre os aparelhos de apoio existentes. Cada atuador foi acoplado a transdutores de deslocamento linear LVDT (Linear Variable Differential Transformer) e células de carga calibradas, alimentando um barramento central de Controladores Lógicos Programáveis (PLC).

Engenheiros elevaram a superestrutura existente em 2,75 metros, preservando o tabuleiro em vez de demolir toda a ponte — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais fatores hidrológicos do Rio Yi forçaram a elevação de 2,75 metros da superestrutura?

Estudos hidrológicos recentes apontaram que a calha do Rio Yi, no trecho urbano de Linyi, demandava ampliação do canal de navegação interior e aumento da folga de segurança contra inundações históricas. O vão livre existente de projeto já não atendia aos índices estipulados pelas diretrizes da AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) e normas chinesas de transportes fluviais, comprometendo a passagem de embarcações de carga e barcaças durante períodos de cheia.

A cota vertical precisava subir exatamente 2,75 metros ao longo dos 960 metros de extensão. Abaixo, destacam-se os parâmetros dimensionais consolidados da operação:

Comprimento total içado: 960 metros lineares contínuos de superestrutura.

lineares contínuos de superestrutura. Altura de elevação vertical: 2,75 metros acima da cota original de apoio.

acima da cota original de apoio. Tolerância diferencial permitida: ±0,1 mm entre eixos estruturais adjacentes.

entre eixos estruturais adjacentes. Resistência do material de união: Concreto de Ultra-Alto Desempenho (UHPC) com resistência à compressão superior a 120 MPa .

com resistência à compressão superior a . Extensão dos pilares: Recomposição monolítica dos fustes sem demolição dos blocos de coroamento e das estacas pré-existentes.

Qual é o passo a passo da transferência de carga dos pilares para os macacos hidráulicos?

O processo de içamento é realizado em estágios sequenciais milimetricamente planejados. Inicialmente, as equipes executam consoles metálicos temporários ou reforçam os topos dos pilares para ancorar os pistões de içamento, instalando berços de distribuição de carga capazes de transferir o peso próprio da superestrutura para o maciço inferior sem esmagamento pontual localizado.

Em seguida, realiza-se o pré-tensionamento do circuito hidráulico até atingir cerca de 90% da carga calculada de reação. Nesse momento, a estrutura entra em estado de descolamento estático iminente. Conforme a pressão hidráulica supera o peso nominal, o tabuleiro descola dos aparelhos de apoio originais de neoprene fretado.

Parâmetro Construtivo Retrofit por Elevação Síncrona Demolição e Reconstrução Total ⏱️ Prazo de Interdição Semanas a poucos meses 18 a 36 meses de obras pesadas 💰 Custo Global da Solução Redução de 40% a 60% no orçamento Custo integral de demolição e nova ponte 🌍 Pegada de Carbono (CO₂) Reaproveitamento de mais de 80% do material Geração massiva de entulho e consumo de cimento

Quais critérios da ABNT NBR 7187 e normas internacionais regem a redistribuição de momentos em pontes existentes?

No Brasil, operações dessa magnitude encontram respaldo normativo na ABNT NBR 7187 (Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido) e na ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto). Ambas exigem a verificação rigorosa dos Estados Limites de Serviço (ELS), especificamente a limitação de abertura de fissuras e a verificação de deformações excessivas decorrentes de fases construtivas transitórias.

Em âmbito europeu, o Eurocode 2 (EN 1992-2) e as diretrizes do fib Model Code estabelecem parâmetros claros para o comportamento reológico do concreto em intervenções de reabilitação. A fluência e a retração diferencial entre o concreto original do fuste e o novo segmento concretado em UHPC precisam ser rigorosamente modeladas em software de elementos finitos com análise não linear física e geométrica, garantindo que as tensões residuais permaneçam dentro da faixa elástica dos materiais.

Sistemas hidráulicos e sensores permitem controlar o deslocamento dos diferentes pontos de apoio durante uma operação de elevação estrutural — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando uma alteração de gabarito ou patologia estrutural exige a contratação de um engenheiro de pontes?

Projetos de elevação vertical de tabuleiros não admitem abordagens empíricas. Sempre que houver necessidade de retificação de gabarito para novas cotas de cheia, substituição de aparelhos de apoio elastoméricos degradados ou correção de recalques diferenciais em fundações fluviais, é indispensável a contratação de um engenheiro civil de pontes e estruturas especiais ou de uma consultoria especializada em patologia e reabilitação de obras de arte especiais (OAE).

Esse profissional realiza a instrumentação de campo por ensaios não destrutivos (como ultrassom e esclerometria), calcula as cargas atuantes nos nós estruturais durante o macaqueamento transitório e projeta os berços de escoramento e os sistemas de alívio de tensões. O dimensionamento incorreto de um único ponto de transferência de carga pode provocar cisalhamento frágil e perda imediata da integridade de toda a travessia.