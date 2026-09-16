Um controle remoto guardado na gaveta por meses pode parecer inofensivo. Mas as pilhas alcalinas esquecidas em controles remotos continuam sofrendo reações químicas internas mesmo sem uso. Quando descarregam por completo, a pressão interna sobe, os selos se rompem e o hidróxido de potássio escapa. Esse composto corrosivo destrói os contatos metálicos e transforma o aparelho em peso de papel.

Por que as pilhas alcalinas vazam quando ficam esquecidas?

Pilhas alcalinas contêm hidróxido de potássio, substância fortemente alcalina e corrosiva que atua como eletrólito. Mesmo quando o aparelho está desligado, reações químicas internas continuam acontecendo, num processo chamado autodescarga.

Esse consumo lento libera gás hidrogênio, que aumenta a pressão dentro da pilha. Com o tempo, a vedação se rompe e o eletrólito escapa pelos polos. A Proteste explica que as alcalinas são mais duráveis que as comuns justamente por conterem hidróxido de potássio, mas isso não as torna imunes a vazamentos quando descarregam por completo.

A armadilha mais perigosa para destruir seus aparelhos com o vazamento de pilhas e o hidróxido de potássio

O que o hidróxido de potássio faz com os contatos do controle?

Ao entrar em contato com o ar, o hidróxido de potássio reage com o dióxido de carbono e forma carbonato de potássio, a crosta branca ou esverdeada que aparece nos terminais. Esse resíduo é isolante elétrico, ou seja, bloqueia a passagem de corrente entre a pilha e o circuito.

Os três danos causados pela corrosão alcalina são:

Quais sinais indicam que a pilha vazou dentro do controle?

O vazamento nem sempre é óbvio no início. Muitas vezes, a crosta branca se forma lentamente e só é percebida quando o aparelho já parou de responder. Abrir o compartimento de pilhas periodicamente ajuda a identificar o problema cedo.

Os principais indícios de vazamento alcalino são:

Pó branco, esverdeado ou cristalizado nos contatos e molas.

Controle que não liga mesmo com pilhas novas.

Resíduo pegajoso ou endurecido no compartimento.

Cheiro químico estranho ao abrir a tampa.

Molas enferrujadas ou com aspecto desgastado.

Como limpar a corrosão e tentar salvar o controle?

A limpeza é possível se o dano não atingiu a placa de circuito. O segredo é usar um ácido suave para neutralizar o resíduo alcalino. O vinagre branco, que contém ácido acético, reage com o hidróxido de potássio e transforma a crosta dura em um sal solúvel.

O procedimento exige cuidado. Use luvas e óculos de proteção, pois o hidróxido de potássio pode irritar pele e olhos. Umedeça um cotonete com vinagre e passe delicadamente sobre os contatos, sem encharcar. Depois, limpe com álcool isopropílico para remover qualquer resíduo ácido e deixe secar completamente antes de testar com pilhas novas.

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Quando o vazamento de pilha inutiliza o controle de vez?

Se a corrosão já alcançou a placa de circuito ou destruiu as molas, o reparo não vale a pena. A tabela abaixo ajuda a avaliar o estágio do dano:

Estágio do dano Sinais visíveis Ação recomendada Crosta superficial Resíduo apenas nos contatos Pó branco nas molas, sem corrosão profunda Limpeza com vinagre resolve Corrosão nos contatos Metal escurecido ou pitting Molas desgastadas, funcionamento intermitente Limpar e testar; pode falhar Dano na placa de circuito Vazamento alcançou o interior Trilhas de cobre corroídas, aparelho não responde Substituir o controle

Como evitar que as pilhas alcalinas vazem no controle?

A prevenção é simples e resolve o problema na raiz. Retire as pilhas de qualquer aparelho que não será usado por mais de um mês. Essa é a recomendação número um dos fabricantes para evitar vazamentos por descarga profunda.

Outras medidas incluem não misturar pilhas velhas e novas, não combinar marcas diferentes e trocar as baterias assim que o desempenho cair. Para aparelhos de uso esporádico, como controles reserva ou lanternas de emergência, a pilha alcalina não é a melhor escolha. Modelos de lítio custam mais, mas têm risco de vazamento quase nulo e vida útil muito maior.