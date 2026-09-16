Um controle remoto guardado na gaveta por meses pode parecer inofensivo. Mas as pilhas alcalinas esquecidas em controles remotos continuam sofrendo reações químicas internas mesmo sem uso. Quando descarregam por completo, a pressão interna sobe, os selos se rompem e o hidróxido de potássio escapa. Esse composto corrosivo destrói os contatos metálicos e transforma o aparelho em peso de papel.
Por que as pilhas alcalinas vazam quando ficam esquecidas?
Pilhas alcalinas contêm hidróxido de potássio, substância fortemente alcalina e corrosiva que atua como eletrólito. Mesmo quando o aparelho está desligado, reações químicas internas continuam acontecendo, num processo chamado autodescarga.
Esse consumo lento libera gás hidrogênio, que aumenta a pressão dentro da pilha. Com o tempo, a vedação se rompe e o eletrólito escapa pelos polos. A Proteste explica que as alcalinas são mais duráveis que as comuns justamente por conterem hidróxido de potássio, mas isso não as torna imunes a vazamentos quando descarregam por completo.
O que o hidróxido de potássio faz com os contatos do controle?
Ao entrar em contato com o ar, o hidróxido de potássio reage com o dióxido de carbono e forma carbonato de potássio, a crosta branca ou esverdeada que aparece nos terminais. Esse resíduo é isolante elétrico, ou seja, bloqueia a passagem de corrente entre a pilha e o circuito.
Os três danos causados pela corrosão alcalina são:
Quais sinais indicam que a pilha vazou dentro do controle?
O vazamento nem sempre é óbvio no início. Muitas vezes, a crosta branca se forma lentamente e só é percebida quando o aparelho já parou de responder. Abrir o compartimento de pilhas periodicamente ajuda a identificar o problema cedo.
Os principais indícios de vazamento alcalino são:
- Pó branco, esverdeado ou cristalizado nos contatos e molas.
- Controle que não liga mesmo com pilhas novas.
- Resíduo pegajoso ou endurecido no compartimento.
- Cheiro químico estranho ao abrir a tampa.
- Molas enferrujadas ou com aspecto desgastado.
Como limpar a corrosão e tentar salvar o controle?
A limpeza é possível se o dano não atingiu a placa de circuito. O segredo é usar um ácido suave para neutralizar o resíduo alcalino. O vinagre branco, que contém ácido acético, reage com o hidróxido de potássio e transforma a crosta dura em um sal solúvel.
O procedimento exige cuidado. Use luvas e óculos de proteção, pois o hidróxido de potássio pode irritar pele e olhos. Umedeça um cotonete com vinagre e passe delicadamente sobre os contatos, sem encharcar. Depois, limpe com álcool isopropílico para remover qualquer resíduo ácido e deixe secar completamente antes de testar com pilhas novas.
Quando o vazamento de pilha inutiliza o controle de vez?
Se a corrosão já alcançou a placa de circuito ou destruiu as molas, o reparo não vale a pena. A tabela abaixo ajuda a avaliar o estágio do dano:
|Estágio do dano
|Sinais visíveis
|Ação recomendada
|Crosta superficial Resíduo apenas nos contatos
|Pó branco nas molas, sem corrosão profunda
|Limpeza com vinagre resolve
|Corrosão nos contatos Metal escurecido ou pitting
|Molas desgastadas, funcionamento intermitente
|Limpar e testar; pode falhar
|Dano na placa de circuito Vazamento alcançou o interior
|Trilhas de cobre corroídas, aparelho não responde
|Substituir o controle
Como evitar que as pilhas alcalinas vazem no controle?
A prevenção é simples e resolve o problema na raiz. Retire as pilhas de qualquer aparelho que não será usado por mais de um mês. Essa é a recomendação número um dos fabricantes para evitar vazamentos por descarga profunda.
Outras medidas incluem não misturar pilhas velhas e novas, não combinar marcas diferentes e trocar as baterias assim que o desempenho cair. Para aparelhos de uso esporádico, como controles reserva ou lanternas de emergência, a pilha alcalina não é a melhor escolha. Modelos de lítio custam mais, mas têm risco de vazamento quase nulo e vida útil muito maior.