Passar a roçadeira bem rente ao solo parece deixar o gramado mais uniforme. Na grama-esmeralda, sob calor intenso, esse hábito faz o contrário. O corte baixo da grama-esmeralda remove a proteção natural das folhas, expõe a base dos caules ao sol direto e provoca queimaduras. O resultado é um gramado amarelado, ralo e vulnerável.
Por que a grama-esmeralda sofre com o corte muito baixo?
A grama-esmeralda, espécie Zoysia japonica, tem crescimento lento e folhas estreitas. Sua altura ideal de corte fica em torno de 3 cm, segundo pesquisas da Universidade Federal de Lavras [citation:3]. Quando a lâmina desce abaixo disso, remove tecido fotossintético essencial.
As folhas são a fábrica de energia da planta. Sem elas, a grama não consegue produzir açúcares para se recuperar. No calor, a perda de água por evaporação aumenta e o tecido exposto queima com facilidade.
O que acontece com a base dos caules quando a lâmina desce demais?
A base da grama-esmeralda é rizomatosa, ou seja, o caule fica abaixo do solo e emite folhas para cima. Essa estrutura protege os pontos de crescimento, os meristemas, tecidos responsáveis por gerar novas folhas.
Os três efeitos do corte rente ao solo no calor são:
Quais sinais mostram que o gramado foi cortado baixo demais?
O dano nem sempre aparece na hora. Nos dias seguintes ao corte, a grama-esmeralda exposta reage. As folhas cortadas secam nas pontas, a cor perde o verde intenso e surgem manchas amareladas ou marrons.
Os principais indícios de corte excessivamente baixo são:
- Pontas das folhas secas e amareladas após a roçada.
- Manchas ralas onde o solo aparece entre as plantas.
- Gramado que não recupera o verde mesmo com rega.
- Crescimento lento e desigual nas semanas seguintes.
- Invasão de ervas daninhas nos espaços abertos.
Qual é a altura correta para cortar a grama-esmeralda no calor?
A recomendação técnica para a grama-esmeralda é manter a altura entre 3 cm e 5 cm, segundo orientação do jornal Folha de S.Paulo [citation:12]. No verão, quando o calor é mais intenso, o ideal é deixar a grama no limite superior dessa faixa.
A Itograss, produtora de gramas, recomenda podar sempre que o gramado crescer no máximo um terço acima da altura ideal. Isso evita a remoção excessiva de tecido de uma só vez e mantém a planta sempre protegida.
Como recuperar um gramado queimado pelo corte baixo?
A recuperação exige paciência e ajuste na rega. A primeira medida é elevar a lâmina da roçadeira e não cortar novamente até que a grama se recupere. Regas profundas e espaçadas estimulam o crescimento das raízes.
A tabela abaixo resume os passos para a recuperação:
|Ação
|Objetivo
|Prioridade
|Elevar a lâmina da roçadeira Ajustar para 4 cm ou mais
|Permitir que a grama recupere área foliar
|Imediata
|Regar profundamente Menos frequência, mais volume
|Estimular raízes profundas e resistentes ao calor
|Alta
|Evitar adubação pesada Não forçar crescimento no momento
|Não sobrecarregar uma planta já estressada
|Moderada
Como evitar que o gramado queime nas próximas roçadas?
A regra é simples: nunca remova mais de um terço da altura da folha em um único corte. Se a grama-esmeralda está com 6 cm, corte no máximo até 4 cm. Essa prática mantém a cobertura protetora e reduz o estresse da planta.
No calor intenso, a altura de corte deve ficar no limite superior da faixa recomendada. A grama-esmeralda é resistente, mas não tolera agressão repetida na base. Um corte bem feito, na altura certa, mantém o gramado verde e denso mesmo nos dias mais quentes.