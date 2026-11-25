O sistema de Dujiangyan, no rio Min, em Sichuan, na China, leva água para a planície de Chengdu desde cerca de 256 a.C. Em vez de represar o rio, ele divide a correnteza, devolve o excesso e os sedimentos por um vertedouro e controla a entrada de água nos canais de irrigação, tudo ainda em funcionamento.

Como se desvia um rio sem barragem?

Repartindo a água em vez de prendê-la. O Dujiangyan não bloqueia o curso principal com uma grande barragem nem cria um lago para armazenar a correnteza. Ele trabalha com o caminho natural da água, dividindo, drenando e controlando o fluxo do rio para irrigar e evitar enchentes.

O conjunto fica na borda oeste da planície de Chengdu, onde a bacia de Sichuan encontra as montanhas. Três peças principais fazem o trabalho em sequência, cada uma com uma função bem definida, como uma linha de montagem hidráulica com mais de dois milênios.

Imagem ilustrativa: o Yuzui, a boca de peixe, divide o rio em um braço externo e outro que segue para a irrigação

A boca de peixe divide o rio em dois

A primeira peça se chama Yuzui, ou boca de peixe, pelo formato de proa. Ela parte o rio em dois braços: o externo segue o curso original, enquanto o interno conduz parte da água para o sistema de irrigação.

A divisão é a chave de tudo. O rio continua tendo por onde passar, e o território atendido recebe sua parte. Não há um grande reservatório guardando a correnteza inteira: o sistema funciona repartindo vazões, numa obra que convive com o rio em vez de pará-lo.

Para onde vão a areia e o excesso de água?

Para o Feishayan, o vertedouro. Quando chega água demais no braço interno, sobretudo nas cheias, ele permite devolver ao braço externo parte do excedente e dos sedimentos que a correnteza carrega. Assim, nem tudo avança para a entrada dos canais.

Isso protege o trecho seguinte, que tem capacidade limitada. Retirar parte da areia faz parte do manejo do fluxo, mas não significa que o assoreamento tenha desaparecido para sempre. A manutenção continua sendo parte do funcionamento, ano após ano.

As três peças trabalham nesta ordem:

Yuzui: divide o rio em um braço externo e outro interno.

divide o rio em um braço externo e outro interno. Feishayan: devolve ao braço externo parte do excesso e dos sedimentos.

devolve ao braço externo parte do excesso e dos sedimentos. Baopingkou: limita a água que entra na rede de irrigação.

Imagem ilustrativa: o Feishayan devolve excesso e sedimentos, e o Baopingkou limita a água que entra nos canais

A boca de garrafa controla quanto entra

A última peça é o Baopingkou, a abertura de entrada, conhecida pelo formato de gargalo de garrafa. Ela regula a quantidade de água encaminhada à planície. Um estudo de Li e colaboradores, de 2006, descreve como as três partes se relacionam.

A passagem estreita limita a entrada de água, enquanto o vertedouro anterior desvia boa parte do excesso. É uma forma antiga de controlar a chegada da água aos canais, sem válvulas nem comportas gigantes.

É a mesma obra de 2.200 anos atrás?

A finalidade é a mesma, mas as peças não são todas originais. A UNESCO registra que o sistema foi alterado e ampliado nas dinastias Tang, Song, Yuan e Ming, além de passar por manutenção contínua. O que atravessou os séculos foi o uso.

Ainda hoje, o Dujiangyan regula a água do rio Min e irriga terras agrícolas da região. Sua longevidade vem dessa combinação entre um desenho que trabalha a favor da correnteza e gerações de conservação.

Neste vídeo, a comissão internacional de irrigação apresenta o sistema:

Sem barragem não quer dizer sem obra

A expressão “sem barragem” indica que o curso principal não foi bloqueado por um grande paredão. O conjunto tem diques, vertedouros e canais, e são justamente essas estruturas que orientam a água para onde ela deve ir.

Imagem ilustrativa: o sistema foi ampliado em várias dinastias e continua irrigando a região até hoje

A particularidade está em combinar essas obras com o comportamento do próprio rio. Dividir, devolver o excesso e dosar a entrada: três gestos simples que, juntos, mantêm uma planície irrigada há mais de 2.200 anos, sem transformar o rio Min num lago parado.