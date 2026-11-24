A Evergreen Point Floating Bridge, da rodovia SR 520, cruza o lago Washington, nos Estados Unidos, sem nenhum pilar apoiado no fundo. O trecho flutuante tem cerca de 2,35 km e se apoia em 77 pontões ocos de concreto. Cabos de aço presos a 58 âncoras no leito do lago mantêm toda a travessia no seu lugar.

Como uma ponte de 2,35 km fica em cima da água?

Do mesmo jeito que um barco: pelo empuxo. Os pontões são enormes caixas de concreto ocas e estanques. O peso da água que eles deslocam é igual ao peso da ponte, incluindo o tráfego, e por isso o conjunto flutua.

Para acertar a altura na água, os pontões levam cerca de 75 mil toneladas de pedras de lastro no interior. A nova ponte abriu ao tráfego em abril de 2016, no lugar da travessia de 1963, e seu trecho flutuante mede 7.708,5 pés, cerca de 2,35 quilômetros.

Imagem ilustrativa: os pontões deslocam água com peso igual ao da ponte e do tráfego, e por isso o conjunto flutua

O fundo do lago não ajudava a fazer pilares

O lago chega a cerca de 65 metros de profundidade, e embaixo dessa água há mais uns 60 metros de sedimento mole. Uma ponte fixa exigiria torres de apoio com perto de 190 metros de altura, caras e bem no meio da paisagem.

Uma ponte pênsil também não servia, porque precisa de traçado reto, e o corredor da SR 520 é curvo. A solução flutuante evitou a fileira de pilares e aproveitou a própria água como apoio. Os números e a escolha estão no livreto técnico do projeto, publicado pelo departamento de transportes do estado, o WSDOT.

Por que são 77 pontões?

Porque eles não fazem todos a mesma coisa. Os 77 pontões não são 77 vãos iguais enfileirados: há uma espinha central que sustenta a pista e peças menores que dão estabilidade ao conjunto. Os maiores pontões medem cerca de 110 metros de comprimento e pesam perto de 11 mil toneladas.

Essa divisão de papéis aparece também no peso. Enquanto as peças da espinha central passam de 10 mil toneladas, as unidades de estabilidade pesam de 2.500 a 2.820 toneladas. Somadas, formam uma plataforma flutuante capaz de receber seis faixas de tráfego.

A divisão dos 77 pontões:

21 longitudinais: formam a espinha central sob a pista.

formam a espinha central sob a pista. 2 transversais: ficam nas extremidades da parte flutuante.

ficam nas extremidades da parte flutuante. 54 suplementares: aumentam a estabilidade do conjunto.

Imagem ilustrativa: são 21 pontões longitudinais, 2 transversais e 54 suplementares de estabilidade

Cabos e âncoras seguram a ponte no lugar

Flutuar resolve o peso, mas não impede a ponte de ser empurrada. Vento e ondas tentam deslocá-la para os lados, e uma estrutura desse tamanho precisa prever como vai se mover. É aí que entram os cabos ligados ao fundo do lago.

São cabos de aço de até cerca de 300 metros presos a 58 âncoras, escolhidas conforme o terreno. A maioria são âncoras de garra, que se cravam no fundo; outras trabalham pelo próprio peso; e algumas são instaladas em poços perfurados no leito.

Onde esses blocos de concreto foram feitos?

Longe do lago. Os pontões foram construídos em bacias secas, colocados para flutuar, inspecionados e rebocados até o destino. Em Aberdeen saíram os 21 longitudinais, os dois transversais e dez suplementares; em Tacoma, 44 dos 54 suplementares.

As âncoras de garra e de gravidade e os trechos pré-moldados da pista vieram de Kenmore; as âncoras instaladas em poços foram concretadas no próprio lago. A montagem aproveitou o fato de cada peça poder flutuar sozinha antes de ganhar sua posição final na ponte.

Antes da abertura, em novembro de 2015, o departamento de transportes publicou um passeio virtual pela ponte:

A nova ponte nasceu das limitações da antiga

A travessia de 1963 tinha 33 pontões, duas faixas em cada sentido e nenhum acostamento. A nova tem 77 pontões, seis faixas, acostamentos e um caminho separado de cerca de 4 metros para pedestres e ciclistas. Algumas âncoras passam de 400 toneladas.

Imagem ilustrativa: 58 âncoras, escolhidas conforme o terreno, seguram os cabos que mantêm a ponte no lugar

Pontões maiores, cabos mais fortes e ancoragem reforçada respondem diretamente às dificuldades da ponte anterior diante de tempestades. Os 2,35 km descrevem só a parte que flutua, sem somar os acessos em terra. É ali, sobre o lago, que concreto oco e aço tracionado fazem uma rodovia boiar sem sair do lugar.