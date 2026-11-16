Na Suíça, o Stoosbahn enfrenta uma encosta de 47,7 graus no trecho mais íngreme. Esse trem de montanha usa cabines cilíndricas que giram automaticamente em relação à carroceria. Enquanto os trilhos sobem, os passageiros permanecem sobre um piso praticamente horizontal, sem precisar se equilibrar contra a rampa.

Como o trem de montanha mantém o piso nivelado?

O Stoosbahn é um funicular que liga a região de Schwyz à vila de Stoos. Seus veículos se deslocam sobre trilhos, mas as cabines de passageiros podem girar em relação ao corpo do trem. Quando a carroceria acompanha a inclinação da via, o sistema ajusta a posição dos módulos para compensar a mudança de ângulo.

A operadora Stoosbahnen informa que a compensação funciona automaticamente na subida e na descida. O passageiro não precisa girar a cabine nem mudar de compartimento. A solução combina um trajeto muito inclinado com superfície estável para caminhar, favorecendo inclusive a acessibilidade ao transporte.

Cabines giratórias mantêm piso nivelado no funicular Stoosbahn

Uma rampa de 110% equivale a quase 48 graus

A inclinação de 110% significa que, num trecho equivalente, a via ganha 110 metros de altura para cada 100 metros de avanço horizontal. Essa proporção corresponde a aproximadamente 47,7 graus. Não se trata de duas medidas independentes: porcentagem e ângulo descrevem a mesma inclinação máxima por sistemas diferentes.

É importante distinguir uma via que parece muito inclinada em fotografias de sua inclinação real, medida em relação à horizontal. No Stoosbahn, os 47,7 graus se aplicam ao trecho mais íngreme, não à extensão completa. A inclinação muda ao longo do trajeto, exigindo compensação contínua das cabines.

Qual é a diferença entre percurso, desnível e inclinação?

A linha percorre aproximadamente 1.740 metros entre estações, enquanto a diferença de altitude é de 744 metros. A primeira cifra corresponde ao comprimento ao longo dos trilhos; a segunda representa a subida vertical total. Esses números não são intercambiáveis, sobretudo porque a rota passa por trechos com inclinações diferentes.

Num transporte de montanha, compreender a geometria exige observar tanto o caminho quanto a altura vencida. Uma linha pode percorrer uma distância grande e ganhar pouca altitude; outra pode subir rapidamente. No Stoosbahn, as medidas principais do percurso são:

Trajeto: cerca de 1.740 metros entre as duas estações.

cerca de 1.740 metros entre as duas estações. Desnível: 744 metros de ganho de altitude total.

744 metros de ganho de altitude total. Inclinação máxima: 110%, equivalentes a aproximadamente 47,7 graus.

110%, equivalentes a aproximadamente 47,7 graus. Duração usual: aproximadamente quatro a sete minutos por viagem.

Cabines giratórias mantêm piso nivelado no funicular Stoosbahn

As cabines giratórias alteram a experiência dos passageiros

Com quatro cabines cilíndricas por carro, o conjunto oferece 34 lugares em cada módulo, totalizando 136 pessoas por viagem. A rotação compensatória mantém a orientação do piso à medida que a inclinação dos trilhos se altera. Isso permite embarque e permanência mais estáveis mesmo num transporte que segue uma encosta muito acentuada.

A estação superior fica próxima ao centro de Stoos, e a operadora divulga capacidade de até 1.500 passageiros por hora e sentido. Esse valor depende de frequência e organização das viagens, não apenas da lotação de um trem. O projeto substituiu uma instalação anterior e melhorou o acesso à vila.

O que move o funicular numa subida tão íngreme?

O funicular usa tração por cabos para deslocar veículos sobre trilhos. A fornecedora ABB informa dois motores com potência nominal de 1,2 megawatt cada. Os acionamentos permitem controle de velocidade conforme a linha percorre trechos de montanha, pontes e túneis.

Os 2,4 megawatts representam potência instalada, não consumo de energia por viagem. O sistema precisa controlar o movimento ao longo de um perfil variável. A diferença entre distância percorrida e altura vencida também aparece em obras como uma rodovia subterrânea em espiral, embora ali o modo de tração seja completamente diferente.

A via sobe, mas o passageiro não acompanha seu ângulo

O recorde do Stoosbahn refere-se a um funicular sobre trilhos de inclinação extrema, não a qualquer equipamento inclinado existente. A singularidade percebida pelo passageiro nasce de dois sistemas trabalhando juntos: a carroceria segue a montanha e as cabines corrigem sua orientação durante o movimento.

Com isso, a linha transforma uma subida de 744 metros em trajeto acessível sem impor aos ocupantes a inclinação do terreno. A rotação não diminui a rampa enfrentada pelo veículo; ela muda a posição do espaço interno. Essa distinção explica por que uma viagem por trilhos quase verticais pode acontecer sobre um piso nivelado.