Uma porta corta-fogo pode parecer incômoda quando fecha sozinha, mas prendê-la com um calço pode comprometer a proteção da escada. A função da porta é dificultar a passagem de fumaça e calor entre áreas do prédio; mantê-la aberta inutiliza essa barreira, mesmo se a folha e as ferragens forem resistentes ao fogo.
Uma porta resistente precisa estar fechada para proteger
Portas corta-fogo integram a compartimentação de edifícios: são instaladas em aberturas de barreiras destinadas a limitar o avanço do incêndio. Se permanecem abertas com calço, a passagem de fumaça e gases quentes fica desimpedida.
O National Institutes of Health, dos Estados Unidos, explica que a proteção depende de uso e manutenção corretos do conjunto de porta, batente e ferragens. Uma folha robusta, sozinha, não substitui o fechamento adequado.
Por que o calço modifica tanto o comportamento da porta?
O calço impede que o mecanismo de fechamento cumpra sua função. Durante uma emergência, a porta pode não oferecer a separação esperada entre corredor e escada, facilitando a propagação de fumaça.
Isso não significa que a barreira elimine todo risco ou que qualquer porta de metal seja corta-fogo. O conjunto instalado deve ser compatível com o projeto e suas condições de resistência e vedação.
A seguir, identifique o que se perde quando o calço interrompe o fechamento de uma porta preparada para conter a propagação do incêndio:
Os elementos que precisam atuar em conjunto
O desempenho não depende apenas da folha. Existem componentes funcionais que merecem manutenção profissional:
- Fechador: permite que a porta retorne à posição prevista.
- Dobradiças: suportam alinhamento e movimento.
- Trinco: mantém o conjunto devidamente fechado.
- Vedações e folgas: seguem a especificação de resistência e fumaça.
Uma fresta em porta residencial comum pode acumular poeira, mas não autoriza adaptar borracha ou silicone por conta própria numa porta corta-fogo certificada.
A porta pode ficar aberta por algum dispositivo automático?
Alguns sistemas projetados para isso utilizam retenção vinculada ao alarme, liberando a porta para fechar quando necessário. Essa solução não se confunde com um objeto improvisado que a mantém permanentemente aberta.
A London Fire Brigade orienta sobre manutenção e uso dessas portas. Suas recomendações britânicas ajudam a entender o mecanismo, mas não substituem as normas brasileiras aplicáveis ao edifício.
Compare o calço improvisado, a porta que fecha normalmente e a retenção automática vinculada ao alarme:
|Condição
|Comportamento da porta
|Ligação com o alarme
|Limite
|Fechamento normal
|Fecha e encosta no batente
|Não depende de liberação
|Exige conservação e regulagem
|Calço ou corrente
|Permanece aberta
|Nenhuma liberação automática
|Não substitui proteção
|Retentor homologado
|Pode manter aberta no uso normal
|Solta a folha sob comando previsto
|Depende de projeto e manutenção
Segurança de circulação e combate à fumaça são temas distintos
Uma porta pesada, que bate forte ou exige esforço excessivo pode gerar dificuldades de acessibilidade. A resposta adequada é avaliação técnica de regulagem e instalação, não sua imobilização com um calço.
O cuidado com geradores de emergência também envolve prevenção de acidentes, mas por mecanismos diferentes. Aqui, a preocupação é manter rotas de fuga protegidas contra fumaça e calor.
O que fazer ao encontrar uma porta presa aberta?
O problema deve ser comunicado à administração ou manutenção responsável, para verificar projeto, ferragens e condições do conjunto. Não é seguro improvisar modificações na porta ou remover peças de seu mecanismo.
A proteção depende de que a barreira funcione como planejado. Uma passagem conveniente no cotidiano pode comprometer justamente a separação necessária numa emergência.