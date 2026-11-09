Resumo 📄 Teste do papel: prenda 1 folha de papel no batente e feche a janela; se a folha deslizar sem resistência, a borracha perdeu a pressão de vedação. 🔧 Ajuste simples: gire os pinos excêntricos da esquadria em 90 graus usando uma chave Allen de 4 mm para pressionar a folha contra a estrutura. 🛡️ Borracha de EPDM: a gaxeta sintética precisa de compressão contínua para estancar correntes de ar e evitar a entrada de poeira e ruídos externos. ❄️ Regulagem de estação: o ajuste de pressão aumenta o isolamento no inverno e reduz o desgaste da borracha nos meses mais quentes.

Sentar no sofá da sala em uma noite fria e sentir uma brisa gelada vindo da janela bem trancada é um desconforto frequente em muitas casas e apartamentos. Para resolver essa folga e bloquear a entrada de ar frio, basta realizar o teste do papel e girar os pinos de travamento da esquadria no sentido de maior pressão.

Por que a janela fecha no trinco mas continua deixando o ar frio passar?

Pense na vedação da janela como a borracha magnética da porta de uma geladeira. Se a folha do vidro não for empurrada com força suficiente contra o batente, frestas invisíveis deixam o ar gelado escorrer para dentro do cômodo.

Nas esquadrias modernas de PVC e alumínio, essa compressão é controlada por pinos excêntricos ovais localizados na lateral da folha. Com o passar do tempo e as mudanças de temperatura, a gaxeta de borracha de EPDM perde flexibilidade, exigindo um ajuste mecânico de 1 mm a 2 mm no pino para vedar novamente.

Pequenas folgas na esquadria podem permitir a entrada de ar frio mesmo com a janela fechada. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais indicam que a esquadria perdeu a pressão de vedação original?

Além do assobio característico em dias de vento forte, o acúmulo de poeira fina no trilho interno denuncia a passagem contínua de ar. Segundo parâmetros da norma ABNT NBR 10821, esquadrias externas devem garantir estanqueidade ao ar para manter o conforto térmico da edificação.

Quando a vedação fica frouxa, a perda de calor da casa aumenta em até 15%, forçando o uso de aquecedores. O teste com 1 folha de papel A4 permite identificar exatamente em qual ponto do perfil a pressão precisa ser corrigida.

Pontos Críticos de Regulagem nas Esquadrias 📄 TESTE PRÁTICO Resistência do Papel Se o papel sair sem rasgar e sem fazer força ao ser puxado, o ponto de travamento está desajustado. 📐 DADO TÉCNICO Chave Allen 4 mm Medida padrão da maioria dos pinos excêntricos de ferragens para janelas de giro e oscilobatentes. ⚠️ SINAL DE RISCO Maçaneta Dura Forçar o fecho com pressão excessiva pode emperrar a cremona e danificar a engrenagem interna.

Como fazer o teste do papel e regular os pinos da janela passo a passo?

O processo de ajuste leva menos de 10 minutos e exige apenas uma ferramenta simples para alterar o ponto de apoio do fecho. Realize o teste em toda a volta da folha para identificar os pinos que precisam de regulagem.

Siga o procedimento passo a passo para ajustar a compressão sem danificar os componentes mecânicos da esquadria:

Posicione o papel: abra a janela, coloque 1 folha de papel no batente e feche a maçaneta completamente. Puxe com cuidado: tente retirar a folha; se ela deslizar fácil, aquele pino lateral está com pouca pressão. Localize os pinos excêntricos: procure os roletes metálicos ovais localizados na borda lateral da folha da janela. Gire a chave Allen de 4 mm: encaixe a chave no pino e gire em 90 graus, deixando a marca indicadora virada para a borracha interna. Refaça o teste: feche a janela e puxe a folha novamente; o papel deve ficar preso com firmeza sem rasgar.

Posição do Pino Excêntrico Nível de Compressão na Borracha Indicado para Qual Situação ❄️ Marcação voltada para dentro (Inverno) Alta pressão (aproxima a folha do batente em 1 mm a 2 mm) Bloqueio de vento frio e chuvas fortes no outono/inverno. ☀️ Marcação voltada para fora (Verão) Pressão suave (reduz o esmagamento da borracha) Meses quentes, preservando a vida útil da gaxeta de EPDM. ⚙️ Marcação na vertical (Neutro) Pressão média de fábrica Instalações novas ou locais de clima ameno o ano todo.

O que dizem os manuais de caixilharia sobre a substituição das vedações?

Manuais técnicos de caixilharia e normas de desempenho habitacional estipulam que borrachas de vedação ressecadas ou rachadas perdem a capacidade de memória elástica após 5 a 8 anos de uso contínuo.

Se mesmo após o ajuste do pino excêntrico a folha de papel continuar deslizando sem resistência, a substituição da fita de borracha de EPDM é necessária para recuperar a eficiência acústica e térmica original.

A borracha de vedação e os componentes de travamento trabalham juntos para manter a pressão entre a folha e o batente. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando vale a pena chamar um especialista em esquadrias?

Se a folha da janela estiver raspando no chassi ao fechar ou se a maçaneta travar antes de completar o giro, o problema não é apenas a pressão do pino, mas um desalinhamento nas dobradiças.

Nesses casos de desaprumo, chame um técnico em esquadrias ou serralheiro especializado em PVC e alumínio para realizar o esquadrejamento das ferragens sem empenar o perfil.