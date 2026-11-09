Sentar no sofá da sala em uma noite fria e sentir uma brisa gelada vindo da janela bem trancada é um desconforto frequente em muitas casas e apartamentos. Para resolver essa folga e bloquear a entrada de ar frio, basta realizar o teste do papel e girar os pinos de travamento da esquadria no sentido de maior pressão.
Por que a janela fecha no trinco mas continua deixando o ar frio passar?
Pense na vedação da janela como a borracha magnética da porta de uma geladeira. Se a folha do vidro não for empurrada com força suficiente contra o batente, frestas invisíveis deixam o ar gelado escorrer para dentro do cômodo.
Nas esquadrias modernas de PVC e alumínio, essa compressão é controlada por pinos excêntricos ovais localizados na lateral da folha. Com o passar do tempo e as mudanças de temperatura, a gaxeta de borracha de EPDM perde flexibilidade, exigindo um ajuste mecânico de 1 mm a 2 mm no pino para vedar novamente.
Quais sinais indicam que a esquadria perdeu a pressão de vedação original?
Além do assobio característico em dias de vento forte, o acúmulo de poeira fina no trilho interno denuncia a passagem contínua de ar. Segundo parâmetros da norma ABNT NBR 10821, esquadrias externas devem garantir estanqueidade ao ar para manter o conforto térmico da edificação.
Quando a vedação fica frouxa, a perda de calor da casa aumenta em até 15%, forçando o uso de aquecedores. O teste com 1 folha de papel A4 permite identificar exatamente em qual ponto do perfil a pressão precisa ser corrigida.
Como fazer o teste do papel e regular os pinos da janela passo a passo?
O processo de ajuste leva menos de 10 minutos e exige apenas uma ferramenta simples para alterar o ponto de apoio do fecho. Realize o teste em toda a volta da folha para identificar os pinos que precisam de regulagem.
Siga o procedimento passo a passo para ajustar a compressão sem danificar os componentes mecânicos da esquadria:
- Posicione o papel: abra a janela, coloque 1 folha de papel no batente e feche a maçaneta completamente.
- Puxe com cuidado: tente retirar a folha; se ela deslizar fácil, aquele pino lateral está com pouca pressão.
- Localize os pinos excêntricos: procure os roletes metálicos ovais localizados na borda lateral da folha da janela.
- Gire a chave Allen de 4 mm: encaixe a chave no pino e gire em 90 graus, deixando a marca indicadora virada para a borracha interna.
- Refaça o teste: feche a janela e puxe a folha novamente; o papel deve ficar preso com firmeza sem rasgar.
|Posição do Pino Excêntrico
|Nível de Compressão na Borracha
|Indicado para Qual Situação
|❄️ Marcação voltada para dentro (Inverno)
|Alta pressão (aproxima a folha do batente em 1 mm a 2 mm)
|Bloqueio de vento frio e chuvas fortes no outono/inverno.
|☀️ Marcação voltada para fora (Verão)
|Pressão suave (reduz o esmagamento da borracha)
|Meses quentes, preservando a vida útil da gaxeta de EPDM.
|⚙️ Marcação na vertical (Neutro)
|Pressão média de fábrica
|Instalações novas ou locais de clima ameno o ano todo.
O que dizem os manuais de caixilharia sobre a substituição das vedações?
Manuais técnicos de caixilharia e normas de desempenho habitacional estipulam que borrachas de vedação ressecadas ou rachadas perdem a capacidade de memória elástica após 5 a 8 anos de uso contínuo.
Se mesmo após o ajuste do pino excêntrico a folha de papel continuar deslizando sem resistência, a substituição da fita de borracha de EPDM é necessária para recuperar a eficiência acústica e térmica original.
Quando vale a pena chamar um especialista em esquadrias?
Se a folha da janela estiver raspando no chassi ao fechar ou se a maçaneta travar antes de completar o giro, o problema não é apenas a pressão do pino, mas um desalinhamento nas dobradiças.
Nesses casos de desaprumo, chame um técnico em esquadrias ou serralheiro especializado em PVC e alumínio para realizar o esquadrejamento das ferragens sem empenar o perfil.