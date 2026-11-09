Gotas aparecem nas bordas de certas folhas ao amanhecer mesmo sem chuva ou rega recente. Elas podem vir do interior da planta, não apenas do ar úmido. A gutação acontece quando a pressão nas raízes empurra água pelos vasos até pequenas aberturas nas folhas, mas nem toda gota observada é prova desse fenômeno.
A planta pode liberar água líquida pelas próprias folhas
Durante a noite, a perda de água por transpiração costuma diminuir em muitas plantas. Ainda assim, as raízes podem continuar absorvendo umidade, formando pressão radicular capaz de impulsionar líquido pelo xilema.
A Royal Horticultural Society descreve a gutação como a saída de pequenas gotas por hidatódios, estruturas especializadas localizadas frequentemente nas margens das folhas. É diferente da evaporação de água pelos estômatos.
Por que as gotas costumam aparecer no começo da manhã?
Ar úmido, solo com água disponível e transpiração reduzida favorecem o acúmulo de pressão em determinadas espécies. O líquido pode alcançar as pontas e as bordas, onde se formam gotas visíveis antes que o dia esquente.
O mecanismo é explicado em obra científica sobre pressão das raízes e gutação. Não significa que as raízes expulsem toda a água absorvida ou que o fenômeno ocorra da mesma forma em qualquer planta.
A seguir, veja como quatro elementos da planta interagem para formar gotas líquidas junto às margens das folhas:
Como distinguir gutação de orvalho e respingos
Ver água na folha não basta para identificar sua origem. Há três situações diferentes que podem gerar gotas parecidas:
- Gutação: líquido sai de hidatódios nas margens ou pontas.
- Orvalho: vapor presente no ar condensa sobre superfícies frias.
- Respingos: gotas externas chegam pela chuva ou pela rega.
- Localização: gotas alinhadas às bordas são pista, não prova definitiva.
O horário de regar as plantas afeta a disponibilidade de água no solo, mas não determina sozinho a ocorrência de gutação. Clima, espécie e substrato também importam.
Gotas na borda indicam excesso de água nas raízes?
Elas podem surgir quando há bastante umidade disponível, mas gutação não equivale automaticamente a doença ou encharcamento. Uma planta saudável pode apresentar o fenômeno em determinadas noites úmidas.
Já raízes sem oxigênio em solo encharcado representam outra condição, capaz de prejudicar a planta. Para distinguir os casos, é necessário observar a drenagem, o estado das folhas e a frequência de rega.
Compare sinais de gutação, acúmulo de água no solo e problemas nas raízes para evitar concluir que toda gota indica excesso de rega:
|Situação
|Pista observável
|O que ela sustenta
|O que não comprova
|Gutação provável
|Gotas nas margens ao amanhecer
|Saída líquida por estruturas da folha
|Encharcamento obrigatório
|Solo muito úmido
|Água persistente e drenagem deficiente
|Condição a verificar nas raízes
|Que cada gota seja patológica
|Folha murchando
|Perda de firmeza ou alteração visual
|Necessidade de investigar várias causas
|Culpa automática da gutação
A água eliminada pode conter substâncias dissolvidas
A solução liberada pela planta não é necessariamente idêntica a água pura condensada do ar. Pode carregar minerais dissolvidos presentes nos líquidos transportados internamente, deixando resíduos discretos após a evaporação.
Esses sinais, porém, não permitem concluir apenas pela aparência que uma planta está recebendo fertilizante em excesso. O contexto do cultivo continua indispensável para compreender o fenômeno.
O que observar antes de modificar a rotina de rega?
O mais útil é verificar se as gotas aparecem repetidamente nas mesmas margens, a umidade do substrato e as condições da manhã. Uma ocorrência isolada não exige mudar toda a rotina.
A gutação revela como raízes, vasos e folhas participam do equilíbrio hídrico da planta, sem funcionar como diagnóstico universal de excesso ou falta de água.