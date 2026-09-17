O pratinho embaixo do vaso parece um detalhe sem importância. Ele recolhe a água que escorre e evita sujeira no móvel. Mas quando essa água no pratinho fica parada por horas ou dias, o vaso vira uma banheira silenciosa. As raízes perdem oxigênio, apodrecem e a planta murcha de sede mesmo com a terra seca por cima.

Por que a água parada no pratinho sufoca as raízes?

As raízes respiram. Elas absorvem oxigênio dos poros de ar presentes no substrato e liberam gás carbônico. Quando o pratinho mantém a base do vaso encharcada, a água sobe por capilaridade e ocupa todos esses poros.

Sem oxigênio, as raízes entram em anaerobiose, processo de respiração sem ar que gera substâncias tóxicas. As células param de funcionar e o tecido apodrece. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária alerta que o excesso de água é a principal causa de morte de plantas em vasos, mais comum do que a falta de rega.

Uma tendência inesperada domina o cultivo verde em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Por que a planta murcha se a terra parece seca?

Esse é o paradoxo que confunde a maioria dos cultivadores. A raiz apodrecida perde a capacidade de absorver água e nutrientes. Sem raízes funcionais, a planta não consegue levar água até as folhas, e por isso murcha.

O sintoma engana: parece sede, mas é excesso. O dono rega ainda mais, agravando o problema. Os três sinais desse quadro são:

Quais sinais mostram que o pratinho está prejudicando a planta?

O problema se instala aos poucos. No início, a planta apenas cresce mais devagar. Depois, surgem folhas amareladas na base, queda de folhas e murcha persistente. Quando o quadro avança, a recuperação se torna difícil.

Os principais indícios de raiz apodrecida são:

Murcha constante mesmo com a terra úmida.

Folhas amareladas que caem sem motivo aparente.

Base do caule mole ao toque.

Cheiro de ovo podre vindo do substrato.

Raízes marrons e moles ao desenterrar a planta.

Como corrigir a rega e salvar a planta?

A primeira medida é esvaziar o pratinho e deixar o vaso drenar por completo. Se a raiz já apodreceu, é preciso retirar a planta, cortar as partes doentes com tesoura limpa e replantar em substrato novo e seco.

Depois do transplante, regue apenas quando a camada superficial do substrato estiver seca ao toque. Nunca deixe água acumulada no pratinho por mais de 30 minutos após a rega.

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Quando o pratinho é útil e quando é prejudicial?

O pratinho tem função legítima: recolher a água que escorre e proteger o móvel. O problema é o tempo que a água permanece ali. A tabela abaixo orienta o uso correto:

Situação Efeito na raiz Ação recomendada Água esvaziada após a rega Até 30 minutos Sem dano Uso correto do pratinho Água parada por horas Umidade constante na base Asfixia inicial Esvaziar e reduzir a rega Água parada por dias Solo permanentemente encharcado Apodrecimento avançado Transplantar e cortar raízes doentes

Como manter a planta hidratada sem encharcar o vaso?

A regra é simples: regue até a água escorrer pelos furos de drenagem e esvazie o pratinho logo em seguida. O substrato precisa alternar entre úmido e quase seco para que as raízes respirem.

A Royal Horticultural Society recomenda testar a umidade com o dedo antes de regar. O pratinho é aliado quando usado por poucos minutos. Depois disso, ele se torna o inimigo silencioso das raízes.