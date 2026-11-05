No fundo do oceano, alguns lagos de salmoura têm margens e ondulações que lembram uma paisagem vista em terra firme. Não há ar separando os líquidos: a água muito mais salgada fica acumulada em depressões do relevo e forma uma fronteira visível com o mar, revelada por veículos de exploração submarina.

Por que os lagos de salmoura não desaparecem no mar?

Em regiões como o Golfo do México, depósitos antigos de sal estão enterrados sob sedimentos. A água que entra em contato com essas camadas dissolve minerais e produz uma solução muito concentrada. Como é mais densa que a água oceânica comum, a salmoura tende a ocupar partes baixas do terreno.

O contraste forma uma interface entre líquidos que parece superfície de lago. Não se trata de uma película sólida nem de água doce isolada. A mistura ocorre gradualmente nas bordas, mesmo quando as imagens revelam uma divisão surpreendentemente nítida.

Lagos de salmoura criam margens no fundo do mar pela diferença de densidade

As câmeras registram margens, ondas e escoamentos

Em uma expedição de 2017 no Golfo do México, a NOAA registrou uma poça de salmoura cuja imagem recebeu destaque em uma seleção de fotografias. O fluido acumulado sobre o leito apresentou contornos semelhantes aos de um lago visto de cima.

Em outros locais, veículos remotos observaram fluxos de salmoura que lembram rios ou pequenas cascatas. A aparência nasce do movimento de um líquido dentro de outro. O relevo, a concentração de sal e a circulação local determinam formas e trajetórias diferentes.

A seguir, veja como a diferença de densidade permite formar lagos no fundo do mar:

Depósitos antigos Sal permanece sob sedimentos. Água dissolve camadas enterradas. O terreno pode ceder. Escoamento denso Fluido acompanha as encostas. Depressões retêm a salmoura. A interface permite troca lenta. Escala variável Existem poças com poucos metros. Outras alcançam vários quilômetros. As bordas podem ter ondulações. Vida na borda Mexilhões ocupam certas margens. Micróbios aproveitam metano. Cada poça tem química própria.

Que informações os cientistas recolhem nas margens?

As equipes comparam amostras em diferentes alturas para medir salinidade, temperatura, oxigênio e gases. A fronteira observada na filmagem precisa ser confrontada com dados químicos e geológicos para explicar como se mantém.

Salinidade: mostra a diferença de concentração entre a poça e a água acima.

mostra a diferença de concentração entre a poça e a água acima. Oxigênio: ajuda a identificar zonas onde muitos animais têm dificuldade de sobreviver.

ajuda a identificar zonas onde muitos animais têm dificuldade de sobreviver. Gases e minerais: revelam processos químicos e possíveis fontes de energia para micróbios.

revelam processos químicos e possíveis fontes de energia para micróbios. Relevo: explica por onde a salmoura pode se acumular ou escorrer.

Em 2014, uma missão investigou uma poça a cerca de 1.260 metros de profundidade. A região apresentava organismos nas proximidades das margens, mas a presença de animais ali não significa que o interior mais salgado seja igualmente habitável.

Lagos de salmoura criam margens no fundo do mar pela diferença de densidade

Uma fronteira química separa ambientes muito diferentes

Algumas poças concentram pouco oxigênio e substâncias como metano ou sulfeto de hidrogênio. Isso torna seu interior hostil para muitos animais, enquanto microrganismos adaptados conseguem aproveitar certas reações químicas. A composição, porém, muda de um lugar para outro.

Por isso, o que aparece como uma única paisagem contém zonas distintas: salmoura concentrada, camada de transição e fundo ao redor. Entender essas diferenças evita confundir vida próxima da margem com organismos capazes de ocupar o líquido mais extremo.

Compare a seguir a água do oceano com as camadas de salmoura mais concentrada:

Diferenças entre camadas de um lago submarino de salmoura Camada Salinidade Química Habitabilidade Água acima Marinha normal Oxigênio variável Fauna oceânica Faixa de contato Gradiente elevado Trocas químicas Micróbios e fauna Interior da poça Muito concentrada Às vezes anóxica Restrita a tolerantes

Como esse fenômeno se compara a outras descobertas profundas?

Em outro ambiente, a salmoura subterrânea da Antártida ficou conhecida por carregar microrganismos em condições isoladas. Expedições também encontram animais como o polvo fantasma em grandes profundidades, mas esses registros pertencem a habitats diferentes dos lagos salgados.

Câmeras, braços de coleta e instrumentos de medição tornam possíveis essas comparações. O objetivo não é classificar todo o fundo como um ambiente só, mas reconhecer limites químicos e físicos que ajudam a explicar formas de vida distintas.

Lagos de salmoura criam margens no fundo do mar pela diferença de densidade

Um lago submerso sem superfície de ar

O fenômeno é um exemplo de como o relevo do oceano e a química criam paisagens invisíveis da superfície. Nas imagens, parecem lagos terrestres; nas medições, são camadas de água diferentes dentro do mesmo mar.