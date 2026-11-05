Uma mulher percebe que estruturas subterrâneas do bambuzal vizinho chegaram à horta de seu sítio e cogita cortá-las. Na situação fictícia, as raízes do bambuzal trazem uma dúvida que vai além da cerca: o Código Civil trata de raízes de árvores, mas o bambu tem características próprias que mudam a análise.
O que a lei permite quando uma planta atravessa a divisa?
O artigo 1.283 do Código Civil permite ao proprietário do terreno invadido cortar, até o plano vertical divisório, raízes e ramos de árvores vindos do imóvel vizinho. Essa referência é a linha entre as propriedades, não uma autorização para entrar no outro terreno.
No exemplo, a moradora precisa primeiro identificar a divisa e a origem das estruturas. Ter uma horta prejudicada não transforma qualquer vegetação próxima em causa comprovada do dano, tampouco autoriza destruir a planta inteira.
Bambu se espalha de maneira diferente das árvores
Um bambuzal pode avançar por rizomas, caules subterrâneos dos quais surgem novos colmos. Uma publicação técnica da Embrapa situa o bambu entre as gramíneas, e não entre as árvores, distinção importante para entender o que aparece no solo.
Como o dispositivo legal menciona expressamente árvores, sua aplicação a rizomas de bambu não deve ser tratada como automática. Espécie, documentos da propriedade, regras locais e alcance da intervenção podem exigir avaliação específica.
A seguir, diferencie as partes do bambu que crescem acima e abaixo do solo para identificar o que pode atravessar a divisa:
Que sinais ajudam a entender o avanço na horta?
Antes de discutir um corte, vale separar a identificação da planta da verificação de dano. Os pontos abaixo organizam o que realmente pode esclarecer o conflito entre os terrenos.
- Divisa: conferir marcos confiáveis e documentos, sem tomar a cerca como prova isolada de propriedade.
- Estruturas: diferenciar raízes de rizomas e observar onde surgem novos colmos.
- Horta: registrar as áreas afetadas sem atribuir automaticamente toda perda ao bambuzal.
- Histórico: reunir fotografias datadas e informações sobre o plantio e o crescimento.
Esses registros ajudam numa conversa entre vizinhos ou na avaliação profissional, mas não substituem a identificação correta do limite.
O manejo exige atenção à parte subterrânea
Seccionar um rizoma não é o mesmo que aparar um ramo. Dependendo da espécie e da extensão, o corte pode alterar a propagação ou a estabilidade da touceira, motivo para evitar escavações improvisadas junto a tubulações, cercas e construções.
Há também diferença entre controlar estruturas que avançam para uma área e arrancar o bambuzal do terreno vizinho. A primeira preocupação é localizar o problema; a segunda envolveria intervenção muito mais ampla e sujeita a outras condições.
Compare três formas de intervenção na vegetação e veja por que a regra das árvores não permite concluir automaticamente o que fazer com um bambuzal:
|Situação
|Onde ocorre
|Referência aplicável
|Cuidado indispensável
|Raiz de árvore
|Atravessa o limite do imóvel
|Art. 1.283 prevê corte até a divisa
|Confirmar a linha divisória
|Rizoma de bambu
|Avança sob a horta
|Art. 1.283 menciona árvores
|Verificar espécie e enquadramento
|Touceira vizinha
|Permanece fora do terreno
|Corte de raízes não libera remoção total
|Respeitar a propriedade alheia
Frutos caídos seguem a mesma regra das raízes?
Não. O artigo 1.284 do Código Civil trata separadamente dos frutos caídos de árvores: quando chegam a terreno particular, pertencem ao dono desse solo. Já o artigo 1.282 discute a árvore cujo tronco está exatamente sobre a divisa.
A distinção ajuda a perceber por que problemas de vizinhança parecidos à primeira vista não recebem resposta idêntica. Até a escolha de vegetação junto à divisa merece cuidado com o crescimento futuro, sobretudo sob o solo.
A localização da divisa vem antes de qualquer corte
No caso imaginado, a mulher tem uma situação a documentar, mas ainda não uma licença irrestrita para cortar o bambuzal. O caminho prudente começa pela posição da propriedade e pela identificação da estrutura que alcançou a horta.
Com esses elementos, fica mais fácil discutir uma solução proporcional com o vizinho e verificar as regras aplicáveis. A lei protege limites entre imóveis, porém a particularidade botânica do bambu impede uma conclusão apressada.