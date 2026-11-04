Quando chove forte em Londres, parte da rede antiga mistura água pluvial e esgoto até correr o risco de transbordar no Tâmisa. O Thames Tideway Tunnel, um túnel de 25 km, entrou em operação para interceptar esse excesso, armazená-lo temporariamente e encaminhá-lo ao tratamento por uma passagem escondida sob a cidade.
Por que a chuva fazia esgoto chegar ao rio?
Uma parcela das galerias históricas conduz águas pluviais e esgoto doméstico na mesma tubulação. Quando uma tempestade supera a capacidade da rede, pontos de alívio podem descarregar a mistura no rio Tâmisa, mesmo sem um defeito isolado nas casas.
O Thames Tideway Tunnel foi projetado para interceptar esses fluxos antes da descarga. A água residual segue por uma galeria de grande porte e depois é direcionada para tratamento, reduzindo a pressão nos pontos de extravasamento.
O túnel usa profundidade e inclinação para conduzir o fluxo
A galeria principal tem 25 quilômetros e diâmetro interno de até 7,2 metros. Conforme a descrição técnica do empreendimento, ela começa a cerca de 31 metros de profundidade em Acton e chega a 66 metros em Abbey Mills.
Ao longo do percurso, a estrutura desce cerca de um metro a cada 790 metros. Essa declividade favorece o movimento por gravidade, evitando tratar o túnel como uma estação de bombeamento ou de purificação de esgoto.
A seguir, veja como poços, ramais e túnel captam o esgoto excedente:
Como os poços profundos captam o transbordamento?
Foram construídos 21 poços no empreendimento, alguns usados pelas tuneladoras e muitos ligados aos pontos onde a rede precisava descarregar excedentes. O caminho da água pode ser entendido pelas funções de cada parte:
- Rede combinada: recebe chuva e esgoto numa mesma tubulação.
- Interceptação: desvia o excesso antes da descarga no rio.
- Poço vertical: conduz o fluxo até a galeria profunda.
- Túnel principal: armazena e transporta parte do volume recebido.
- Tratamento: recebe o material encaminhado pela rede integrada.
Esses poços não fornecem água potável. Seu objetivo é conectar a cidade ao coletor profundo, semelhante em escala, mas não em finalidade, a estruturas subterrâneas japonesas para receber enxurradas.
Os primeiros indicadores divulgados após a entrada em operação
O sistema começou a operar em 2025 e foi integrado ao Lee Tunnel, conectado à rede desde maio de 2024. Juntas, as estruturas oferecem capacidade informada de cerca de 1,6 milhão de metros cúbicos de armazenamento.
Em outubro de 2026, a Thames Water divulgou redução estimada de 86% no volume modelado de extravasamentos em 2025 frente à média anterior. O ano foi relativamente seco, condição que influencia a comparação, embora o relatório atribua uma parcela expressiva do resultado ao túnel.
Confira a seguir os indicadores divulgados após a entrada em operação do Tideway:
|Indicador
|Antes do Tideway
|Em 2025
|Ressalva
|Volume anual
|>21 mi m³
|<3 mi m³
|Volumes modelados
|Dias com risco
|75,7%
|10,4%
|Risco por esgoto
|Lixo impedido
|Não informado
|84 t estimadas
|Resíduo de esgoto
O que existe além dos poços visíveis?
Quatro grandes tuneladoras abriram a passagem principal, enquanto outras duas menores construíram conexões. A rede fica invisível para a maior parte da cidade, mas liga diferentes pontos de coleta a uma estrutura contínua de transporte.
A obra também exige proteção contra entrada indesejada de água, desafio presente em outros túneis profundos sujeitos a infiltrações. No Tideway, entretanto, a entrada controlada de fluxos residuais é parte da própria finalidade do sistema.
O vídeo do projeto Tideway mostra como foi construída a infraestrutura subterrânea de Londres que agora ajuda a proteger o rio:
Armazenar o excedente é diferente de acabar com a poluição
A função do túnel é captar, reter e encaminhar o esgoto misturado à chuva, não tratar tudo no próprio subterrâneo. O volume captado depende das condições das tempestades e da capacidade do conjunto de redes.
Os resultados iniciais indicam menos descargas de esgoto no Tâmisa, mas não significam que o rio ficou livre de todos os poluentes. A mudança principal é operacional: o fluxo que antes escapava em muitos episódios passa a ter um caminho até o tratamento.