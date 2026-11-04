Quando chove forte em Londres, parte da rede antiga mistura água pluvial e esgoto até correr o risco de transbordar no Tâmisa. O Thames Tideway Tunnel, um túnel de 25 km, entrou em operação para interceptar esse excesso, armazená-lo temporariamente e encaminhá-lo ao tratamento por uma passagem escondida sob a cidade.

Por que a chuva fazia esgoto chegar ao rio?

Uma parcela das galerias históricas conduz águas pluviais e esgoto doméstico na mesma tubulação. Quando uma tempestade supera a capacidade da rede, pontos de alívio podem descarregar a mistura no rio Tâmisa, mesmo sem um defeito isolado nas casas.

O Thames Tideway Tunnel foi projetado para interceptar esses fluxos antes da descarga. A água residual segue por uma galeria de grande porte e depois é direcionada para tratamento, reduzindo a pressão nos pontos de extravasamento.

Túnel Tideway intercepta esgoto de Londres antes de chegar ao Tâmisa

O túnel usa profundidade e inclinação para conduzir o fluxo

A galeria principal tem 25 quilômetros e diâmetro interno de até 7,2 metros. Conforme a descrição técnica do empreendimento, ela começa a cerca de 31 metros de profundidade em Acton e chega a 66 metros em Abbey Mills.

Ao longo do percurso, a estrutura desce cerca de um metro a cada 790 metros. Essa declividade favorece o movimento por gravidade, evitando tratar o túnel como uma estação de bombeamento ou de purificação de esgoto.

A seguir, veja como poços, ramais e túnel captam o esgoto excedente:

Galerias auxiliares Uma ligação tem 5 m de diâmetro Outra mede 2 m Servem Greenwich e Wandsworth Escavação principal Quatro grandes tuneladoras Máquinas receberam nomes de mulheres Poços também permitiram lançamentos Conexão ao Lee Lee Tunnel opera desde 2016 Interligação concluída em maio de 2024 Conjunto conduz fluxos ao tratamento Controle de fluxos Declividade permite condução por gravidade Poços captam excedentes urbanos Armazenamento dentro da galeria é temporário

Como os poços profundos captam o transbordamento?

Foram construídos 21 poços no empreendimento, alguns usados pelas tuneladoras e muitos ligados aos pontos onde a rede precisava descarregar excedentes. O caminho da água pode ser entendido pelas funções de cada parte:

Rede combinada: recebe chuva e esgoto numa mesma tubulação.

recebe chuva e esgoto numa mesma tubulação. Interceptação: desvia o excesso antes da descarga no rio.

desvia o excesso antes da descarga no rio. Poço vertical: conduz o fluxo até a galeria profunda.

conduz o fluxo até a galeria profunda. Túnel principal: armazena e transporta parte do volume recebido.

armazena e transporta parte do volume recebido. Tratamento: recebe o material encaminhado pela rede integrada.

Esses poços não fornecem água potável. Seu objetivo é conectar a cidade ao coletor profundo, semelhante em escala, mas não em finalidade, a estruturas subterrâneas japonesas para receber enxurradas.

Túnel Tideway intercepta esgoto de Londres antes de chegar ao Tâmisa

Os primeiros indicadores divulgados após a entrada em operação

O sistema começou a operar em 2025 e foi integrado ao Lee Tunnel, conectado à rede desde maio de 2024. Juntas, as estruturas oferecem capacidade informada de cerca de 1,6 milhão de metros cúbicos de armazenamento.

Em outubro de 2026, a Thames Water divulgou redução estimada de 86% no volume modelado de extravasamentos em 2025 frente à média anterior. O ano foi relativamente seco, condição que influencia a comparação, embora o relatório atribua uma parcela expressiva do resultado ao túnel.

Confira a seguir os indicadores divulgados após a entrada em operação do Tideway:

Indicadores divulgados pela Thames Water para o sistema Tideway em 2025 Indicador Antes do Tideway Em 2025 Ressalva Volume anual >21 mi m³ <3 mi m³ Volumes modelados Dias com risco 75,7% 10,4% Risco por esgoto Lixo impedido Não informado 84 t estimadas Resíduo de esgoto

O que existe além dos poços visíveis?

Quatro grandes tuneladoras abriram a passagem principal, enquanto outras duas menores construíram conexões. A rede fica invisível para a maior parte da cidade, mas liga diferentes pontos de coleta a uma estrutura contínua de transporte.

A obra também exige proteção contra entrada indesejada de água, desafio presente em outros túneis profundos sujeitos a infiltrações. No Tideway, entretanto, a entrada controlada de fluxos residuais é parte da própria finalidade do sistema.

O vídeo do projeto Tideway mostra como foi construída a infraestrutura subterrânea de Londres que agora ajuda a proteger o rio:

Armazenar o excedente é diferente de acabar com a poluição

A função do túnel é captar, reter e encaminhar o esgoto misturado à chuva, não tratar tudo no próprio subterrâneo. O volume captado depende das condições das tempestades e da capacidade do conjunto de redes.

Os resultados iniciais indicam menos descargas de esgoto no Tâmisa, mas não significam que o rio ficou livre de todos os poluentes. A mudança principal é operacional: o fluxo que antes escapava em muitos episódios passa a ter um caminho até o tratamento.