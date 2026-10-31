Resumo executivo 🌊 Reservatório catedralico subterrâneo Uma câmara gigante de regulagem de pressão que desacelera enxurradas antes do descarte final. 🏛️ 59 pilares de 500 toneladas Colunas massivas de concreto sustentam o teto e evitam que a estrutura flutue no lençol freático. ⚙️ Vazão de 200 m³/s Bombas movidas por turbinas a gás esvaziam uma piscina olímpica em apenas 12 segundos. 🌀 5 poços de contenção vertical Silos subterrâneos com 50 metros de profundidade engolem o transbordamento dos rios locais.

Como a maior instalação de drenagem subterrânea do mundo usa poços gigantescos, 59 pilares de concreto e turbinas de avião para proteger a capital japonesa das cheias. A Região Metropolitana de Tóquio fica em uma bacia plana cercada por rios propensos a transbordar durante a temporada de tufões. Para evitar que tempestades inundem a área urbana, engenheiros criaram um rio artificial 50 metros abaixo da terra.

Por que as cidades afundam em alagamentos sem reservatórios profundos?

Quando a chuva forte atinge o asfalto, a água não consegue infiltrar na terra encharcada. Se o volume de água supera a capacidade dos bueiros e rios superficiais, a enxurrada invade ruas e casas rapidamente.

A solução foi criar o Canal Subterrâneo de Drenagem da Região Metropolitana de Tóquio (conhecido como G-Cans). O sistema engole o excesso de chuva antes que ela alcance as vias públicas e canaliza o fluxo em túneis profundos. Assim, a água flui sem paralisar a cidade por cima.

A câmara de regulação ajuda a controlar o fluxo de água antes do bombeamento para o rio — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho e a capacidade do sistema subterrâneo de Tóquio?

Os dados oficiais mantidos pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão (MLIT) detalham as dimensões brutas dessa infraestrutura contra tufões.

Comprimento total do túnel: conecta cinco rios por meio de 6,3 quilômetros de galerias escavadas a 50 metros de profundidade.

Dimensões do reservatório principal: possui 177 metros de comprimento, 78 metros de largura e 18 metros de altura em concreto armado.

possui 177 metros de comprimento, 78 metros de largura e 18 metros de altura em concreto armado. Sustentação por pilares: conta com 59 colunas maciças, cada uma pesando 500 toneladas para ancorar a estrutura contra a pressão do solo.

conta com 59 colunas maciças, cada uma pesando 500 toneladas para ancorar a estrutura contra a pressão do solo. Profundidade dos poços de entrada: cada um dos 5 silos de captação mede 50 metros de profundidade por 30 metros de diâmetro.

cada um dos 5 silos de captação mede 50 metros de profundidade por 30 metros de diâmetro. Capacidade de bombeamento direto: ejeta até 200 m³/s de água para o Rio Edogawa por turbinas adaptadas da aviação.

Como funciona o caminho da água desde a rua até o rio principal?

Quando rios menores como o Naka e o Kuramatsu sobem, a água transborda diretamente para dentro dos cinco poços gigantescos de captação. A água cai em queda livre pelos silos até atingir a galeria subterrânea principal.

Essa enxurrada percorre o túnel até a câmara de regulação, onde os 59 pilares reduzem a força e a turbulência do fluxo. Em seguida, bombas potentes empurram a água para o Rio Edogawa, que tem leito maior e descarta tudo com segurança no oceano.

Método de drenagem Vazão e controle Resistência a tufões 🏙️ Canal aberto superficial Limitado à calha visível do rio urbano Transborda rapidamente em volumes acima de 50 mm/h 🏛️ Canal profundo G-Cans Descarte ativo de até 200 m³/s por bombas Suporta tempestades extremas de escala centenária

Quais normas hidráulicas orientam o dimensionamento de macrodrenagem?

O dimensionamento de galerias profundas segue diretrizes rigorosas, como o manual de drenagem do MLIT e normas equivalentes da ABNT NBR 10844 no Brasil. Essas regras exigem o cálculo do tempo de retorno para enchentes graves.

Os projetos calculam a capacidade necessária com base em tempestades registradas ao longo de 50 a 100 anos. Então, a estrutura garante margem de segurança mesmo em eventos climáticos imprevisíveis.

O sistema de bombeamento transfere a água acumulada para um rio com capacidade de receber a descarga — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um especialista em drenagem urbana?

O combate a alagamentos recorrentes em áreas metropolitanas exige estudos técnicos de um especialista em drenagem urbana e de um engenheiro sanitarista. Eles realizam a modelagem hidráulica de bacias inteiras.

Intervenções simples como limpar bueiros não resolvem problemas de calhas estranguladas. Sem projetos de engenharia de macrodrenagem, a água represada continuará destruindo patrimônios públicos e privados.