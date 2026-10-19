Na profundidade de 5.122 metros, uma expedição ao Calypso Deep, no mar Mediterrâneo, encontrou algo inesperado: resíduos produzidos por pessoas. Imagens captadas em 2020 e analisadas em pesquisa publicada em 2025 revelaram lixo espalhado pelo fundo marinho, inclusive plásticos, numa região distante da rotina humana.

O que apareceu no ponto mais profundo do Mediterrâneo?

O Calypso Deep fica no mar Jônico, na região mais profunda do Mediterrâneo. Em vez de um cenário intocado, as gravações registraram objetos descartados entre sedimentos. O contraste chamou atenção porque aquela área remota só pode ser examinada diretamente com equipamentos especiais.

A investigação identificou o plástico como categoria dominante, equivalente a 88% dos itens classificados por material. Os registros também mostraram concentração expressiva de resíduos. Esse percentual descreve o conjunto identificado naquele levantamento, não uma medida de toda a poluição do oceano.

Resíduos humanos encontrados a 5.122 metros de profundidade

Como uma expedição alcançou tamanha profundidade?

O mergulho de 2020 foi realizado com o submersível tripulado Limiting Factor, capaz de operar sob pressão extrema. O equipamento levou câmeras até o fundo marinho e permitiu documentar a paisagem. A equipe pôde depois rever as imagens e classificar os resíduos observados.

Publicado em 2025, o trabalho integra o repositório científico da Comissão Europeia. A análise empregou registros visuais e revelou uma das maiores concentrações observadas nesse tipo de ambiente. O resultado depende do trecho examinado e não autoriza calcular a quantidade total de lixo na fossa.

As imagens revelam o alcance do descarte humano

As gravações ajudam a separar o que os pesquisadores observaram do que ainda não podem afirmar. O levantamento reconheceu materiais artificiais no fundo e registrou vida marinha escassa, sem demonstrar interações diretas entre ela e os resíduos. Assim, identificar poluição não equivale a medir todos os impactos ecológicos.

Três elementos tornam a descoberta importante:

Local extremo: os objetos estavam no ponto mais profundo conhecido do Mediterrâneo.

os objetos estavam no ponto mais profundo conhecido do Mediterrâneo. Predomínio plástico: esse material respondeu por 88% dos itens classificados.

esse material respondeu por 88% dos itens classificados. Registro verificável: imagens permitiram analisar resíduos mesmo após o mergulho.

imagens permitiram analisar resíduos mesmo após o mergulho. Limite da amostra: o trajeto filmado não representa automaticamente toda a bacia.

O estudo reforça que o fundo profundo pode acumular materiais que circulam pelo ambiente marinho. Mas distinguir origem exata, tempo de permanência e efeito sobre espécies exige outras pesquisas. A profundidade, por si só, não revela como cada objeto chegou até ali.

Resíduos humanos encontrados a 5.122 metros de profundidade

Por que o lixo consegue chegar tão longe?

Resíduos podem entrar no mar por rios, zonas costeiras, embarcações ou atividades de pesca. Uma vez na água, movimentos das correntes, fragmentação dos plásticos e transporte de partículas podem redistribuí-los. O caminho exato dos objetos observados permanece sem comprovação individual, portanto não deve ser presumido.

Outro exemplo das descobertas em grandes profundidades envolve embarcações antigas preservadas no fundo marinho, revelando quanto ainda falta investigar. A distância em relação ao nível do mar ajuda a descrever essas expedições, mas não torna uma área livre de impactos humanos nem permite ignorar fontes de contaminação.

O registro amplia os cuidados com os oceanos

As observações reforçam levantamentos da NOAA Ocean Exploration sobre resíduos em áreas profundas. A poluição não fica restrita às praias visíveis. Para reduzir a chegada de materiais a essas regiões, são relevantes a prevenção do descarte, a gestão dos resíduos e o acompanhamento científico.

Pesquisar regiões abissais ainda custa caro e exige máquinas capazes de suportar pressões enormes. Por isso, cada mergulho fornece evidências raras, mas parciais. Uma observação isolada não descreve todo o oceano; a repetição de levantamentos permite avaliar mudanças reais na distribuição do lixo.

O fundo marinho guarda marcas da nossa presença

A pesquisa publicada em 2025 transformou imagens de 2020 em uma constatação científica: objetos humanos chegaram a um ambiente com mais de cinco quilômetros de água acima dele. A descoberta destaca a persistência do descarte, mesmo onde quase ninguém consegue chegar pessoalmente.

O Calypso Deep não é exceção suficiente para definir toda a poluição oceânica, mas é uma evidência direta de seu alcance. Reduzir resíduos na origem e acompanhar regiões remotas são ações complementares. A profundidade extrema não funciona como barreira garantida contra aquilo que descartamos.