O que é o “profissional biônico” e por que ele já está no seu escritório

Ele revisa um contrato em menos tempo, prepara uma proposta com mais opções e pesquisa o mercado antes da reunião começar. Não tem superpoderes, mas usa inteligência artificial no trabalho. Para Alexandre Azevedo, CEO da White Cube, esse é o profissional biônico, e ele já está nas empresas.

A White Cube é uma empresa do Grupo Think que desenvolve o White Conductor (www.whiteconductor.com.br). O conceito foi apresentado por Azevedo na palestra “A Virada Biônica”, na Semana Caldeira 2026.

“Chamo de bionicidade a expansão da capacidade humana de realização por meio da inteligência artificial.”

Conhecimento mais IA

Na definição do executivo, o profissional biônico junta o próprio conhecimento e julgamento com recursos de IA que ampliam a capacidade de analisar, criar, decidir e executar. A IA não substitui a pessoa. Ela faz a pessoa render mais. É gente que faz mais, testa alternativas e acelera entregas.

O porém

O problema aparece quando cada um evolui sozinho. Um executivo acha um prompt que agiliza uma análise. Uma analista cria um jeito novo de pesquisar. O jurídico encontra uma forma melhor de revisar cláusulas. Se tudo isso fica só no histórico de conversa de cada um, outro colega vai ter que descobrir o mesmo caminho do zero.

“A empresa paga pela mesma descoberta várias vezes.”

Os números mostram essa distância. Numa pesquisa global da McKinsey publicada em agosto de 2026, com 1.719 participantes em 97 países, 80% disseram que a IA melhorou a produtividade individual. Já a contribuição positiva da IA para o EBIT, o lucro antes de juros e impostos, foi apontada por 37%.

Da pessoa biônica à empresa biônica

O passo seguinte, segundo Azevedo, é a empresa biônica, aquela que guarda o que cada profissional aprende com a IA, valida e coloca à disposição de todos. Um prompt que funciona, um método de análise ou um fluxo de trabalho viram o que ele chama de Ativo Biônico, um conhecimento que pode ser reaproveitado e multiplicado.

Para isso funcionar, é preciso contexto: qual problema aquilo resolve, que informações exige e quem garante a qualidade.

“Sem essas referências, a empresa também pode distribuir erros.”

O White Conductor foi pensado para isso. Ele tem um repositório de prompts, curadoria por agentes e recursos para melhorar instruções, além de painéis que mostram uso e custos.

Resumindo

Profissional biônico é quem usa IA para ampliar a própria capacidade de analisar, criar, decidir e executar, sem abrir mão do conhecimento e do julgamento. Ele já existe em muitos escritórios. O desafio, para Azevedo, é fazer com que o que ele aprende não fique só com ele.