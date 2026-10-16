Os estalos da geladeira podem assustar quando a casa está silenciosa, principalmente depois que a cozinha fica vazia. Muitas vezes, o som vem da dilatação das peças internas durante as mudanças de temperatura ou do ciclo de degelo. Mas barulhos anormais, acompanhados de falhas no resfriamento, merecem atenção.

Por que a geladeira estala mesmo estando parada?

Embora não esteja sendo aberta, a geladeira continua trabalhando para preservar os alimentos. O sistema de refrigeração doméstico alterna etapas de funcionamento e repouso, provocando variações de temperatura. Nesse movimento, materiais internos podem emitir estalos secos sem que exista necessariamente uma peça quebrada.

O ruído pode parecer mais forte à noite porque existem menos conversas, trânsito e aparelhos ligados ao redor. Não significa, por si só, que a máquina esteja trabalhando mais. A percepção do som muda com o ambiente, enquanto o compressor mantém seus ciclos habituais.

Causas dos estalos noturnos da geladeira

A temperatura faz as paredes internas se movimentarem

O revestimento plástico e outros componentes sofrem contração e expansão ao esfriar ou aquecer. Essas pequenas mudanças de dimensão podem gerar um clique breve. A orientação técnica da Whirlpool descreve esse fenômeno durante o resfriamento inicial e o degelo.

Um estalo isolado não deve ser interpretado automaticamente como pane elétrica. É importante observar a frequência do ruído, o local de onde parece vir e se o aparelho continua gelando. Quando o barulho surge ocasionalmente e a temperatura permanece estável, costuma haver uma explicação normal.

Como diferenciar os sons comuns de um problema?

O primeiro passo é escutar o padrão, sem desmontar o eletrodoméstico. Cliques breves podem acompanhar mudanças térmicas; batidas contínuas, vibração forte ou dificuldade para ligar indicam outra situação. Também vale observar a posição do aparelho e sua ventilação externa, respeitando as folgas do manual.

Alguns sinais ajudam a organizar essa observação:

Estalo eventual: pode acompanhar contração de materiais internos.

pode acompanhar contração de materiais internos. Gelo caindo: pode provocar batidas em modelos com fabricador.

pode provocar batidas em modelos com fabricador. Vibração contínua: pede verificação de apoio e nivelamento.

pede verificação de apoio e nivelamento. Perda de frio: exige atenção mesmo sem barulho intenso.

Se houver vibração anormal, observe apenas se a geladeira está bem apoiada e se objetos externos encostam nela. O espaço para a ventilação também precisa seguir o fabricante. Evite tocar em componentes elétricos ou fazer ajustes improvisados.

Causas dos estalos noturnos da geladeira

O degelo e a fabricação de gelo também produzem ruídos

Em aparelhos com degelo automático, o interior passa por alterações térmicas programadas. A assistência da Samsung explica que estalos e crepitações podem surgir quando partes plásticas mudam de temperatura. É um som associado ao funcionamento, principalmente em determinadas fases do ciclo.

Nos modelos com produção automática de gelo, o desprendimento dos cubos também pode causar batidas. Isso é diferente de encontrar água acumulada no fundo, que pode indicar dificuldade na drenagem. O tipo de modelo e os sintomas associados mudam a interpretação.

Quando os estalos merecem uma inspeção?

Observe se o ruído ficou muito mais intenso que o habitual ou passou a se repetir sem parar. Quando aparecem junto de resfriamento insuficiente, cheiro de queimado, desligamentos inesperados ou falhas no painel, o problema deixa de ser apenas um som curioso.

Se houver cheiro de queimado, fumaça ou aquecimento elétrico incomum, interrompa o uso de maneira segura e solicite atendimento. Para outros sinais persistentes, consulte o manual e a assistência autorizada. Não tente mexer em fiação interna, compressor pressurizado ou peças energizadas por conta própria.

Pequenos cuidados ajudam a observar o funcionamento

Deixe as saídas de ar desobstruídas, respeite o nivelamento indicado e evite guardar alimentos quentes em excesso. Essas práticas favorecem o funcionamento regular e facilitam perceber mudanças reais. Anotar a hora dos estalos e o que ocorreu antes ajuda a identificar um padrão repetitivo.

Um vídeo curto com o barulho também pode ajudar a assistência a reconhecer o tipo de ruído, sem desmontagem. A combinação de sons ocasionais, resfriamento adequado e ausência de outros sintomas costuma ser tranquilizadora. Mais importante que o volume isolado é acompanhar as mudanças no comportamento do aparelho.