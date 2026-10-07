Para reduzir o trabalho junto ao reator destruído, o New Safe Confinement, arco de proteção de Chernobyl, foi montado numa área próxima e depois deslocado cuidadosamente até a posição final. A estrutura equipada pesava cerca de 36 mil toneladas e precisou avançar 327 metros para cobrir completamente a unidade 4.

Por que o arco de Chernobyl foi montado longe do reator?

A escolha evitou que toda a montagem acontecesse diretamente sobre a área mais delicada. O New Safe Confinement foi erguido em uma zona preparada perto da unidade destruída, permitindo reunir a grande estrutura metálica antes do deslocamento definitivo.

Essa lógica também permitiu instalar sistemas que iam muito além de uma simples cobertura. O projeto da estrutura de 257 metros de vão incluía fundações, revestimentos, ventilação, equipamentos de monitoramento e recursos necessários para trabalhos futuros no interior do confinamento.

Como o arco de Chernobyl foi montado e deslocado

Como 36 mil toneladas puderam avançar por 327 metros?

Depois de pronta, a estrutura precisava sair da área de montagem e chegar exatamente sobre o reator 4. O movimento foi feito com um sistema de 224 macacos hidráulicos, que empurrava o arco em pequenos cursos sucessivos sobre trilhos de deslizamento.

Cada curso deslocava o conjunto cerca de 60 centímetros. Somados, esses movimentos levaram o arco pelos 327 metros entre a área de montagem e a posição definitiva, uma operação planejada para ocorrer lentamente, com controle permanente de alinhamento e distribuição das forças sobre uma estrutura gigantesca.

Quais números mostram a escala do New Safe Confinement?

O deslocamento do arco chama atenção, mas as próprias dimensões ajudam a explicar por que a operação exigiu um método tão específico. O arco precisava envolver o abrigo anterior e ainda deixar espaço interno para equipamentos capazes de trabalhar sobre partes da unidade destruída.

Os principais números do New Safe Confinement mostram essa escala:

257 metros de vão: distância coberta pelo grande arco metálico.

distância coberta pelo grande arco metálico. 108 metros de altura: dimensão comparável à de um edifício alto.

dimensão comparável à de um edifício alto. 162 metros de comprimento: extensão aproximada da estrutura no sentido longitudinal.

extensão aproximada da estrutura no sentido longitudinal. 36 mil toneladas: massa informada para o conjunto equipado durante a operação.

Como o arco de Chernobyl foi montado e deslocado

O que mudou quando o arco chegou à posição final?

Ao completar o deslocamento, o conjunto deixou de ser apenas uma estrutura montada ao lado da usina e passou a envolver o abrigo construído após o acidente. O objetivo era criar uma barreira física mais controlada para limitar a dispersão de materiais e permitir intervenções internas planejadas.

O espaço protegido também foi pensado para receber equipamentos de movimentação e apoiar a desmontagem gradual de partes instáveis do abrigo anterior. Assim, o arco foi concebido como ambiente de trabalho protegido, não apenas como telhado, e foi equipado com sistemas próprios de ventilação, monitoramento e manejo de materiais.

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Por que construir ao lado foi decisivo para essa obra?

Se a montagem tivesse ocorrido diretamente sobre a unidade destruída, mais etapas precisariam ser executadas no ponto mais sensível do complexo. A solução adotada separou a montagem estrutural do momento de instalação, concentrando perto do reator apenas o deslocamento final e as conexões necessárias para fechar o confinamento.

O resultado transformou uma estrutura com dezenas de milhares de toneladas em algo que podia ser instalado por movimento horizontal controlado. Em Chernobyl, a combinação entre montagem lateral, trilhos e macacos hidráulicos tornou possível colocar um dos maiores arcos móveis já construídos exatamente onde ele precisava ficar.