Resumo 🌊 O problema: a bomba da máquina expulsa até 50 litros de água por minuto no ralo da lavanderia. ⚠️ A causa real: conectar a mangueira direto no ralo do piso gera gargalo de vazão e falta de respiro de ar. 🛠️ A solução: criar um tubo de despejo exclusivo de 50 mm com altura entre 70 cm e 90 cm do chão.

Ao terminar o ciclo de lavagem, o morador nota a água da lavadora jorrando de volta pela grelha do ralo e encharcando todo o piso da lavanderia. O problema costuma se agravar justamente nos minutos em que o equipamento liga a bomba interna para esvaziar o tambor de forma rápida.

Por que a água da máquina de lavar volta pelo ralo na hora de esvaziar?

A água transborda porque a bomba da lavadora funciona como um jato sob pressão tentando passar por um funil muito estreito. Quando você despeja um balde inteiro de uma vez no ralo, o ar preso no cano empurra o líquido de volta para fora se não houver um caminho livre para escape.

A bomba de drenagem do equipamento jorra entre 35 e 50 litros de água por minuto em um curto intervalo de tempo. Se a mangueira estiver acoplada em um ralo de piso ligado a uma tubulação de 40 mm sem caixa de ventilação, a pressão hidrostática supera a capacidade de escoamento e força o refluxo.

Quando o ponto de drenagem não consegue receber a vazão da bomba, água e espuma podem retornar pela grelha da lavanderia — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais indicam que a instalação da mangueira no ralo está errada?

O principal alerta surge quando o escoamento faz barulho de borbulhamento ou solta espuma de sabão pelas frestas do piso durante o ciclo de enxágue. Segundo as diretrizes da norma NBR 8160 da ABNT, que regulamenta os sistemas prediais de esgoto sanitário, a máquina exige um ponto de despejo próprio com diâmetro adequado.

Outros pontos de risco envolvem o acúmulo de fiapos de roupas misturados a restos de amaciante na caixa sifonada, o que estrangula ainda mais a passagem de água. Além do risco de alagamento, fixar a mangueira direto no ralo permite a entrada de baratas e o retorno de mau cheiro de esgoto para dentro da área de serviço.

Fatos Técnicos da Instalação Hidráulica 📏 DADO TÉCNICO Vazão da Lavadora A bomba ejeta entre 35 e 50 litros por minuto, exigindo escoamento desimpedido no cano. 📐 NORMA OFICIAL Altura do Ponto O tubo vertical deve ficar posicionado entre 70 cm e 90 cm acima do nível do piso acabado. ⚠️ SINAL DE RISCO Falta de Respiro Vedar a mangueira direto no ralo sem curvatura cria efeito sifão e suga a água do tambor.

Como corrigir a saída de água da máquina de lavar sem quebrar a casa?

A solução mais rápida para cessar o transbordamento imediato é retirar a mangueira de dentro da grelha do ralo e instalar um tubo de despejo vertical dedicado. Essa alteração simples garante que o volume de água encontre espaço suficiente para ser amortecido antes de cair na rede predial.

Para fazer essa correção de forma duradoura, basta utilizar conexões hidráulicas padrão com curvatura adequada e vedação sanfonada. O procedimento leva cerca de 20 minutos e evita que você precise desentupir a tubulação principal da área de serviço.

Ajuste a altura da mangueira: fixe a curvatura plástica em formato de “U” na parte traseira da máquina para manter a saída entre 70 cm e 90 cm de altura em relação ao chão. Instale o tubo de despejo: encaixe um tubo rígido de PVC com diâmetro de 50 mm na parede ou conectado ao ramal do tanque. Use um adaptador hermético: coloque um adaptador de borracha sanfonado na ponta do tubo de esgoto para encaixar a mangueira sem travar a saída de ar. Limpe a caixa sifonada: remova a tampa do ralo do piso e retire todos os fiapos e crostas de sabão que estejam reduzindo a vazão interna.

Situação da Instalação Causa do Problema Ação Recomendada 🚫 Mangueira no ralo de piso Vazão insuficiente no cano de 40 mm e refluxo imediato Criar tubo vertical dedicado de 50 mm com curvatura 🧼 Espuma subindo pelo ralo Acúmulo de amaciante e fiapos de tecido na caixa sifonada Higienizar o fecho hídrico e remover resíduos sólidos 💨 Mau cheiro e vazamento traseiro Falta de respiro e mangueira posicionada abaixo de 70 cm Elevar a mangueira até 85 cm e usar adaptador com respiro

Como o ajuste correto da mangueira evita o retorno de água e gases no esgoto?

Entender a mecânica do escoamento hidráulico ajuda a prevenir acidentes domésticos e vazamentos recorrentes na área de serviço. Quando a mangueira é encaixada com a inclinação e o diâmetro adequados, a água flui continuamente sem provocar pressão negativa ou inundação no piso.

Além disso, o uso de componentes homologados garante que os gases provenientes da rede pública não consigam retornar para o interior da residência. Esse cuidado preserva a vida útil da lavadora e evita a contaminação das roupas por efluentes acumulados no ramal.

Abaixo, um vídeo do canal Tigre (YouTube) que aprofunda o tema:

O que diz a norma técnica sobre o escoamento de máquinas de lavar?

A norma NBR 8160 estabelece que qualquer aparelho sanitário com descarga sob pressão ou de grande vazão deve ter um ramal exclusivo. O documento orienta que pontos de despejo de lavadoras residenciais tenham diâmetro de 50 mm para suportar o pico de drenagem da bomba sem estrangulamento.

A regulamentação também prevê a obrigatoriedade do fecho hídrico (sifão com lâmina de água) antes de a tubulação se conectar ao ramal principal. Essa barreira física é a única responsável por bloquear a passagem de vetores e vapores tóxicos do esgoto predial para o interior das residências.

A posição da mangueira e a forma de conexão ao ponto de descarga influenciam o escoamento e ajudam a evitar sifonagem e retorno de água — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é hora de chamar um encanador hidráulico profissional?

Se mesmo após instalar o tubo vertical de 50 mm a água continuar subindo pelos ralos adjacentes, a obstrução está em um trecho mais profundo da rede. Nesse cenário, tentar desentupir com produtos químicos corrosivos pode derreter os canos de PVC e criar vazamentos ocultos sob o contrapiso.

O encanador hidráulico ou a empresa desentupidora credenciada possui sondas flexíveis e rotativas capazes de desobstruir o ramal sem danificar a estrutura. A intervenção especializada é indispensável se o alagamento atingir paredes de drywall ou o teto do apartamento inferior.

📋 Perguntas Frequentes Posso usar sabão em pó para desentupir o cano da máquina? Não. O excesso de sabão em pó empelota dentro da tubulação ao reagir com os fiapos, piorando o bloqueio do esgoto. Qual a altura ideal para prender a mangueira da lavadora? A curvatura da mangueira deve ficar presa entre 70 cm e 90 cm de altura em relação ao chão para evitar que a água saia sozinha por gravidade. Colocar fita isolante no ralo resolve o transbordamento? Não. Lacrar o ralo com fita prende o ar, estoura a vedação com a pressão da bomba e faz a água vazar pela base do equipamento.

Nota de segurança: este conteúdo possui caráter estritamente informativo; em caso de infiltrações profundas ou suspeita de alagamento estrutural, consulte um encanador hidráulico qualificado.