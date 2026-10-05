Filhos são o maior legado de um homem diante da passagem do tempo

Talvez a pergunta mais antiga do ser humano não seja quanto tempo irá viver, mas o que fará com o tempo que recebeu. Desde que tomou consciência da própria finitude, o homem procura compreender o sentido de sua passagem pelo mundo. Constrói carreiras, conquista espaços, acumula conhecimento e busca reconhecimento, como se pudesse deixar alguma marca capaz de resistir ao tempo. Para o neurologista e coordenador do Centro de Estudos do Niterói D’Or, Dr. Marco Orsini, porém, a paternidade amplia essa pergunta e transforma a maneira de enxergar a própria existência.

Antes dos filhos, o futuro costuma ser pensado como aquilo que ainda iremos viver. Depois deles, passa a ser também aquilo que continuará existindo quando já não estivermos aqui. Um filho rompe a lógica individual do tempo. O passado aparece naquilo que transmitimos, o presente se revela nos pequenos gestos cotidianos e o futuro ganha rosto, nome e personalidade.

É nesse encontro entre tempo e continuidade que a paternidade deixa de ser apenas uma experiência familiar e passa a adquirir uma dimensão filosófica. Cada nascimento representa um novo começo, uma possibilidade que nunca existiu exatamente daquela maneira. João e Bento não são apenas continuidade de Marco Orsini. São duas histórias próprias, dois caminhos que começam a ser escritos a partir de uma herança que não determina seus destinos.

Essa talvez seja uma das maiores lições do amor: compreender que amar alguém não significa possuir sua história. Um filho carrega parte da nossa origem, mas não pertence às nossas expectativas. Ele terá direito às próprias escolhas, às próprias dúvidas, aos próprios erros e até às próprias distâncias.

A paternidade, nesse sentido, também é uma escola de humildade. O pai pode ensinar uma criança a caminhar, mas não pode escolher todos os caminhos que ela percorrerá. Pode transmitir valores, mas não controlar todas as decisões. Pode proteger, mas não eliminar o sofrimento. Pode amar profundamente, mas não viver a vida no lugar do filho. Criar é, portanto, preparar alguém para a liberdade.

Existe uma espécie de paradoxo nessa missão. Quanto melhor um pai prepara o filho para a vida, menos dependente dele o filho se torna. A criança que um dia precisava da mão para caminhar aprende a andar sozinha. A voz que buscava orientação passa a formular suas próprias perguntas. A presença que antes era indispensável transforma-se em referência.

Talvez seja justamente aí que esteja uma das formas mais profundas de amor: saber deixar ir sem deixar de estar presente. O filho cresce enquanto os pais envelhecem. Enquanto ele descobre o mundo, o pai percebe a passagem dos próprios anos. Enquanto a criança começa a construir suas primeiras memórias, os adultos começam a compreender que algumas de suas próprias memórias já pertencem ao passado. A paternidade coloca o homem diante de sua finitude, mas também oferece uma possibilidade de transcendência.

Não somos eternos. Mas aquilo que ensinamos pode atravessar gerações. Um gesto pode ser repetido. Uma palavra pode permanecer. Um valor pode reaparecer na vida de alguém que sequer conhecemos. E o amor pode continuar existindo dentro de uma pessoa muito depois de aquele que amou já ter partido.

A própria neurociência ajuda a compreender parte da dimensão desse vínculo, ao estudar mecanismos relacionados à motivação, empatia, atenção, processamento emocional e comportamento de cuidado. O cérebro também aprende a ser pai. Mas existe um território que nenhuma imagem cerebral consegue alcançar completamente: o significado de observar um filho dormindo, a angústia diante de sua dor ou a disposição de reorganizar a própria vida para proteger alguém.

A ciência explica mecanismos. A filosofia procura compreender significados. E o amor talvez habite justamente esse espaço entre aquilo que pode ser medido e aquilo que apenas pode ser vivido. Os filhos também educam os pais sem perceber. Observam como o pai reage quando perde, como trata aqueles que não podem lhe oferecer nada, como enfrenta o medo, como pede desculpas e como se comporta quando ninguém está olhando. Muito antes de compreenderem os discursos, as crianças percebem os exemplos. Por isso, talvez o maior legado de um homem não esteja nos títulos que acompanham seu nome, nos bens que acumulou ou nas conquistas profissionais que deixou registradas. Talvez esteja na maneira como seus filhos aprenderam a existir depois de observá-lo existir.

Para Orsini, essa reflexão ganhou um significado ainda mais profundo depois do nascimento de João e Bento. A chegada dos filhos modificou não apenas sua rotina, mas também sua relação com a própria fé, com a responsabilidade e com aquilo que deseja para o futuro.

“A presença deles me fez olhar para a vida com menos rigidez e muito mais responsabilidade. Minha conversa com Deus também mudou. Hoje, no fundo, eu não peço que Ele retire deles as dificuldades, porque sei que isso seria impossível e talvez nem fosse desejável. Peço apenas que, diante dos bilhões de deveres que a sociedade vai lhes impor, eles também saibam reconhecer e desfrutar dos seus direitos; que encontrem pessoas boas pelo caminho, tenham um mínimo de paz, muita coragem e, acima de tudo, saúde. Porque sobreviver à vida não é fácil. Haverá perdas, escolhas, frustrações, injustiças e momentos em que o mundo parecerá pesado demais. E eu não poderei viver essas dores por eles. O que posso fazer é tentar prepará-los para atravessá-las sem perder a sensibilidade, a dignidade e a capacidade de amar. Talvez essa seja a minha maior oração como pai: que João e Bento tenham força para enfrentar o mundo sem permitir que o mundo endureça seus corações. E que, mesmo quando a vida lhes exigir muito, eles nunca se esqueçam de que existir também pode ser bonito”, afirma o neurocientista.

No fundo, talvez seja essa a maior transformação provocada pela paternidade: perceber que a vida não é apenas aquilo que conseguimos conquistar para nós, mas também aquilo que conseguimos oferecer a quem continuará depois de nós.

João e Bento carregam parte da história de Orsini, mas não são o capítulo final dela. São duas novas histórias. E talvez o verdadeiro legado de um pai esteja justamente nessa capacidade de entregar aos filhos raízes suficientes para que saibam de onde vieram e liberdade suficiente para descobrirem para onde desejam ir.

Um dia, quando forem adultos, talvez olhem para trás e compreendam que o pai que hoje tenta prepará-los para o mundo também estava aprendendo a viver. Talvez percebam que ele também teve medo, dúvidas, erros e sonhos. E talvez descubram que, por trás do neurologista, professor e profissional, existia simplesmente um homem tentando cumprir a tarefa mais antiga e mais difícil de todas: amar alguém sem poder impedir que a vida lhe aconteça.

Porque os filhos não são a garantia de que permaneceremos para sempre. São a lembrança de que, mesmo sendo passageiros, podemos deixar no mundo algo que continue respirando depois de nós. E talvez, no fim, seja isso que transforma a paternidade em legado: não a tentativa de viver pelos filhos, mas a esperança de ensiná-los a viver plenamente por si mesmos.