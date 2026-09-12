Quase toda cozinha tem uma gaveta logo abaixo do forno, e quase todo mundo a usa para guardar assadeiras e panelas. Mas você já parou para pensar se essa é a função correta para o seu modelo? A gaveta inferior do fogão pode ter funções completamente diferentes dependendo do projeto do aparelho. Em alguns casos, é um compartimento de armazenamento ventilado; em outros, é uma gaveta de aquecimento que aproveita o calor residual do forno. Consultar o manual do fabricante é a única forma de ter certeza.

Por que a função da gaveta inferior do fogão varia tanto entre modelos?

A confusão é compreensível. A gaveta localizada abaixo do forno está presente em milhões de cozinhas, mas o projeto de cada aparelho define sua finalidade. Em fogões mais simples ou modelos de entrada, a gaveta é apenas um compartimento mecânico para guardar formas, assadeiras e tampas de panela.

Já em modelos premium, fornos de embutir e fogões importados, a gaveta pode atuar como um compartimento de aquecimento, aproveitando o calor residual do forno para manter pratos prontos na temperatura ideal até a hora de servir. É por isso que a mesma peça tem usos tão distintos: tudo depende do projeto do aparelho.

O calor acumulado no compartimento inferior do seu eletrodoméstico prejudica utensílios e plásticos sem você perceber

Quais são os três fatores que definem a função da gaveta do seu fogão?

Identificar a função correta da gaveta não é adivinhação. Existem sinais físicos e informações no manual que revelam se o compartimento foi projetado para armazenamento, aquecimento ou ambos. Os três pilares dessa diferenciação são:

Quais são os riscos de usar a gaveta inferior do fogão de forma errada?

O erro mais comum é tratar toda gaveta como um armário comum. Em modelos com função de aquecimento, a temperatura interna pode variar entre 40 °C e 75 °C durante o uso do forno. Essa faixa é suficiente para manter alimentos aquecidos, mas também para deformar plásticos, derreter embalagens e ressecar cabos de madeira ou baquelite.

Os principais riscos do uso incorreto são:

Derretimento de potes plásticos, filme PVC e sacolas, que podem liberar substâncias tóxicas.

Deformação de utensílios com cabos de madeira ou plástico, comprometendo o uso.

Risco de incêndio ao guardar panos, papéis ou materiais inflamáveis na gaveta aquecida.

Danos a tampas de vidro frágeis, que podem trincar com a variação térmica.

Como identificar se a gaveta do seu fogão é de armazenamento ou aquecimento?

A identificação começa pela leitura do manual. Se o documento não estiver disponível, alguns sinais físicos ajudam. Fogões com gaveta de aquecimento costumam ter comandos específicos no painel frontal ou indicadores de temperatura. A presença de isolamento térmico reforçado ou resistências elétricas internas também é um forte indício.

Se o seu modelo não apresenta esses recursos, o uso deve ser restrito ao armazenamento de utensílios resistentes ao calor. Mesmo assim, vale monitorar a temperatura durante o uso prolongado do forno, pois o calor residual pode ser transmitido para a parte inferior em qualquer modelo.

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Comparação entre os tipos de gaveta inferior do fogão

A tabela abaixo resume as diferenças entre os dois tipos mais comuns de gaveta inferior, ajudando a identificar o seu modelo e a usá-lo corretamente.

Tipo de gaveta Características Uso recomendado Gaveta de armazenamento Compartimento mecânico ventilado Sem resistência elétrica, sem comandos no painel Formas, assadeiras e panelas resistentes ao calor Gaveta de aquecimento passiva Aproveita o calor residual do forno Aquece apenas quando o forno está ligado Manter pratos prontos aquecidos durante o preparo Gaveta de aquecimento ativa Com resistência elétrica dedicada Controle de temperatura independente e comandos próprios Manter alimentos aquecidos ou descongelar em temperatura branda

O que fazer se o manual do fogão não estiver disponível?

Se você perdeu o manual, ainda é possível descobrir a função da gaveta. O primeiro passo é observar o painel frontal do fogão: se houver botões, luzes ou indicadores de temperatura destinados especificamente à gaveta, ela é uma gaveta aquecida. Se não houver nenhum comando, a gaveta é provavelmente apenas um compartimento de armazenamento.

Outra forma de confirmar é fazer um teste simples: coloque um prato pré-aquecido na gaveta vazia e ligue o forno por cerca de 20 minutos. Se o prato mantiver a temperatura, a gaveta tem função de aquecimento passivo. Se esfriar rapidamente, é apenas armazenamento. Em caso de dúvida, consulte o fabricante ou um técnico autorizado antes de guardar itens sensíveis ao calor.

A gaveta inferior do fogão é um espaço que exige atenção ao projeto do aparelho

A gaveta inferior do fogão não é um espaço qualquer. Ela pode ser um simples compartimento de armazenamento ou um recurso projetado para manter alimentos aquecidos, e a diferença está no projeto de cada aparelho. Usar a gaveta de forma errada pode danificar utensílios, deformar materiais e até criar riscos de segurança na cozinha.

Antes de guardar qualquer coisa ali, consulte o manual do seu fogão ou observe os sinais que o aparelho oferece. Entender a função da gaveta é um cuidado simples que protege seus utensílios e mantém a cozinha mais segura e organizada.