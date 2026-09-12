Na Escócia, um micróbio chamado Caledochytrium aldermanii surpreendeu pesquisadores ao produzir novas células dentro do próprio corpo. Esse micróbio cria filhas em uma cavidade interna, algumas já com outra geração em formação, e a célula-mãe se rompe para liberar uma sequência de descendentes vivos.

Que micróbio é esse encontrado na Escócia?

O organismo pertence aos Labyrinthulomycetes, grupo de protistas principalmente marinhos que participa da decomposição de matéria orgânica. O novo gênero ganhou o nome Caledochytrium, referência à Caledônia, e foi encontrado em diferentes ambientes associados à costa escocesa.

Pesquisadores acompanharam culturas por microscopia e perceberam que as células maduras não seguiam apenas divisões simples. Em vez disso, surgia uma grande cavidade interna onde novas células se desenvolviam, criando um processo visualmente incomum mesmo para um grupo conhecido por apresentar formas reprodutivas variadas.

Micróbio escocês se reproduz dentro da própria célula

Como a nova geração se forma dentro da célula-mãe?

O estudo que descreveu a espécie mostra que a célula madura cria uma cavidade, produz células secundárias dentro dela e depois se rompe. O artigo sobre Caledochytrium aldermanii registra ainda filhas que já carregavam uma terceira célula em desenvolvimento.

Isso cria uma espécie de reprodução em camadas: antes que uma geração deixe a estrutura materna, outra pode começar a surgir dentro dela. O mecanismo amplia a variedade conhecida para esses protistas e mostra como observar forma e comportamento ainda pode revelar processos que análises genéticas isoladas não mostram.

O que torna esse mecanismo diferente de uma divisão celular comum?

Na divisão mais familiar, uma célula gera descendentes por separação do próprio conteúdo. Aqui, a diferença visual está no crescimento de células completas dentro de outra célula, seguido da ruptura da estrutura externa. Essa sequência produz estágios que parecem encaixados uns dentro dos outros.

Os passos que chamaram atenção podem ser resumidos em quatro momentos:

Cavidade interna: a célula madura abre espaço para novos descendentes.

a célula madura abre espaço para novos descendentes. Células-filhas: novas unidades se formam dentro da estrutura materna.

novas unidades se formam dentro da estrutura materna. Geração seguinte: algumas filhas já carregam outra célula em desenvolvimento.

algumas filhas já carregam outra célula em desenvolvimento. Ruptura final: a célula externa se rompe e libera os descendentes.

Micróbio escocês se reproduz dentro da própria célula

Por que os pesquisadores também olharam para ômega-3 e carotenoides?

O interesse não termina na reprodução. O grupo produz lipídios e pigmentos, e análises iniciais apontaram compostos de possível uso comercial. A pesquisa da Heriot-Watt University destaca produção de ômega-3, carotenoides e uma fração celular com quantidade relevante de proteína.

Essas características tornam o organismo interessante para estudos de aquicultura e biotecnologia, mas o potencial ainda depende de investigação sobre cultivo, rendimento e estabilidade. Antes de qualquer aplicação em escala, é preciso compreender melhor como o organismo cresce, quais condições favorecem seus compostos e como reproduzi-las de modo controlado.

O que essa descoberta muda no estudo de organismos microscópicos?

O caso mostra que grupos estudados por décadas ainda podem esconder comportamentos celulares não documentados. Parte da novidade apareceu porque a equipe combinou descrição morfológica, cultivo e microscopia, acompanhando o organismo em diferentes estágios em vez de depender apenas de uma fotografia ou sequência genética.

Para a microbiologia, a maior contribuição está na ampliação do repertório de estratégias reprodutivas conhecidas. Uma célula que abriga filhas e até uma geração seguinte antes de se romper transforma um organismo minúsculo em um exemplo claro de quanta diversidade biológica ainda permanece pouco observada.