Tirar roupas claras da lavadora e notar manchas marrons na roupa máquina de lavar, com aspecto oleoso ou ferruginoso logo após a centrifugação, gera frustração imediata. Esse defeito não se resolve trocando de sabão nem repetindo o enxágue. Ele é um aviso mecânico de que o retentor do rolamento estourou e a graxa interna misturada à umidade está vazando para o tambor.

Por que o retentor do rolamento estoura e libera graxa no tambor?

No eixo central que gira o cesto da lavadora, existem rolamentos metálicos protegidos por uma vedação de borracha chamada retentor, responsável por impedir que a água da lavagem alcance o conjunto mecânico. Com o tempo, o desgaste natural da borracha, o excesso de peso nas cargas ou o acúmulo de resíduos na base do eixo comprometem essa vedação.

Quando a água infiltra no conjunto, ela lava a lubrificação e provoca a oxidação do metal, formando uma pasta escura de graxa e ferrugem. Durante a centrifugação em alta rotação, a força centrífuga empurra essa mistura para dentro do cesto, gerando o vazamento radial de lubrificante que salpica e mancha as roupas por toda a volta do tambor.

A máquina de lavar começou a manchar as roupas claras de graxa marrom: o vazamento mecânico que avisa sobre o rolamento estourado

Quais sinais confirmam que o rolamento e o retentor estão falhando?

Observar o barulho do giro e o interior do cesto logo após o ciclo ajuda a confirmar o desgaste mecânico antes que o eixo trave ou o cesto se solte.

Os três indícios mais claros de falha no conjunto de rolamento e retentor são:

Como agir e tratar as roupas manchadas sem piorar o estrago?

Enquanto o vazamento mecânico não for corrigido, qualquer lavagem corre o risco de sujar novas peças. Além disso, é preciso remover a graxa das roupas antes de usar secadora ou ferro quente.

O passo a passo recomendado para lidar com as manchas e o reparo inclui:

Não coloque as peças manchadas na secadora nem passe ferro quente sobre elas, pois o calor fixa a graxa e a oxidação nas fibras. Aplique detergente líquido neutro de cozinha ou sabão desengraxante suave diretamente na mancha seca e esfregue com suavidade para soltar a parte oleosa. Enxágue a peça e, se restar tom marrom de ferrugem, faça um teste em área escondida com tira-manchas sem cloro ou suco de limão com sal antes de lavar normalmente. Tire a lavadora da tomada e consulte a assistência técnica autorizada ou um técnico de eletrodomésticos para substituir o kit de rolamentos e o retentor do eixo. Após o conserto mecânico, faça um ciclo curto vazio com água e sabão para limpar o interior do tambor antes de voltar a lavar roupas claras.

Por que a substituição completa do conjunto exige cuidado técnico?

Trocar o retentor e os rolamentos envolve desmontagem do tanque, extração de peças travadas pelo tempo e assentamento preciso do novo retentor para que a água não vaze novamente. Fazer o serviço com peças paralelas de baixa qualidade ou desalinhar o eixo durante a montagem faz o vazamento voltar em pouco tempo.

Em eletrodomésticos que passam por avaliação de conformidade acompanhada pelo Inmetro, respeitar a capacidade máxima de quilos indicada pelo fabricante é essencial para não sobrecarregar o eixo e o sistema de suspensão. Evitar forçar a máquina com o rolamento roncando também impede que o eixo risque ou danifique o cubo do cesto, encarecendo ainda mais o conserto.

A máquina de lavar começou a manchar as roupas claras de graxa marrom: o vazamento mecânico que avisa sobre o rolamento estourado

Como comparar o comportamento das manchas e falhas na lavadora?

Nem toda mancha escura na roupa vem do rolamento, mas diferenciar o padrão da sujeira ajuda a agir no ponto exato.

A tabela abaixo resume as situações mais frequentes após a lavagem:

Tipo de ocorrência Origem provável na lavagem Conduta Mancha marrom oleosa + barulho Após a centrifugação Retentor do rolamento rompido liberando graxa e oxidação. Reparo mecânico Bolinhas pretas ou limo escuro Sem ronco anormal no motor Acúmulo de sabão, amaciante ou mofo atrás do cesto. Higienizar cesto Mancha azulada ou cerosa Concentrada em um ponto Amaciante puro ou sabão líquido direto no tecido. Ajustar uso

Como evitar que o conjunto de rolamentos desgaste antes da hora?

Respeitar o limite de peso da máquina, distribuir bem as roupas no tambor e evitar edredons ou cargas pesadas desequilibradas reduz o esforço lateral sobre o eixo. Manter a lavadora nivelada no piso e não deixar roupas molhadas paradas dentro do cesto após o fim do ciclo também ajuda a preservar o equipamento.

Reconhecer cedo o aviso por trás das manchas marrons na roupa máquina de lavar protege seu guarda-roupa e evita um dano mecânico maior no eixo do tambor. Com o reparo adequado do retentor e dos rolamentos e atenção ao peso das cargas, a máquina volta a girar silenciosa e limpa.