Existe estratégia para ganhar na loteria? A resposta honesta é: não existe método que garanta o prêmio. Mas há duas coisas que a matemática comprova, e vários mitos que ela desmonta.

O que é mito

Números quentes: dezenas que saíram muito não têm mais chance de sair de novo

Números atrasados: dezenas que não saem há tempo não estão “devendo” um sorteio

Sequências como 1-2-3-4-5-6: têm exatamente a mesma chance de qualquer outra combinação

Datas de aniversário: não aumentam a chance, só limitam a escolha aos números até 31

O motivo é simples: o globo não tem memória. Cada sorteio é independente do anterior, e todas as combinações têm a mesma probabilidade. Na Mega-Sena, ela é de 1 em 50.063.860 para cada aposta simples.

A participação coletiva permite registrar mais combinações, mas o prêmio também é dividido entre as cotas — Créditos: Imagem gerada por IA

O que a matemática comprova: mais números, mais chance

Marcar mais números do que o mínimo aumenta a chance, porque você passa a cobrir várias combinações. Na Mega-Sena:

6 números (aposta simples): 1 combinação, chance de 1 em 50.063.860

7 números: 7 combinações, chance de 1 em 7.151.980, e custo de R$ 42

8 números: 28 combinações, chance de 1 em 1.787.995, e custo de R$ 168

10 números: 210 combinações, chance de 1 em 238.399, e custo de R$ 1.260

O preço cresce na mesma proporção que a chance. Ou seja, você compra mais bilhetes, e não uma vantagem real por real gasto.

Bolão: mais jogos, prêmio dividido

O bolão permite jogar mais combinações dividindo o custo, mas o prêmio também é dividido. No bolão oficial da Caixa, cada participante recebe um recibo individual por cota, e a Caixa pode cobrar uma tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota. O bolão entre amigos não tem tarifa, mas o bilhete fica no nome de uma só pessoa.

As cotas identificam a participação de cada pessoa no bolão e orientam a divisão do prêmio — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual loteria tem mais chance

Se a ideia é ganhar com mais frequência, o que muda é a escolha da modalidade. A Lotofácil, por exemplo, premia a partir de 11 acertos, e a chance de acertar 11 é de cerca de 1 em 11. Já a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760, bem maior que a da Mega-Sena. O prêmio, em geral, é menor.

Aposte com limite

A conclusão é prática: defina um valor que você pode perder, trate a aposta como entretenimento e desconfie de quem vende “método infalível”. Para apostar, use o portal Loterias Online ou uma lotérica. As probabilidades oficiais estão em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.