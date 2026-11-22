Você paga por um plano de fibra óptica super rápido, mas continua sofrendo com o wi-fi lento no quarto e vídeos travando toda noite? Antes de ligar reclamando na operadora, olhe onde o aparelho foi instalado. O erro clássico de esconder o roteador atrás da televisão, dentro de móveis fechados ou perto do forno micro-ondas destrói o alcance do sinal pela casa.

Por que móveis fechados e eletrodomésticos matam o sinal sem fio?

O Wi-Fi transmite dados usando ondas de rádio de baixa potência que se espalham em todas as direções a partir das antenas. Diferente do que muita gente imagina, essas ondas perdem força drasticamente sempre que precisam atravessar barreiras densas como metal, espelhos, concreto grosso e portas de madeira.

Quando o aparelho fica prensado atrás de uma tela grande de TV, a chapa metálica interna do televisor funciona como um escudo que absorve e rebate o sinal antes mesmo de ele sair da sala. Já o forno micro-ondas opera exatamente na mesma faixa de 2,4 gigahertz da maioria das redes domésticas, gerando uma forte interferência eletromagnética que derruba a conexão toda vez que você esquenta um prato.

O sinal do wi-fi cai o tempo todo dentro da própria casa: os objetos cotidianos que bloqueiam as ondas do seu roteador

Quais locais da casa mais prejudicam a velocidade da internet?

Na tentativa de esconder fios feios na decoração, muitos moradores colocam o equipamento justamente nos piores pontos possíveis para a propagação das ondas.

Os três esconderijos mais comuns que derrubam o sinal nos quartos são:

Como posicionar o roteador para o sinal chegar forte no quarto?

Mudar o aparelho alguns metros de lugar e liberá-lo de obstáculos físicos costuma dobrar a velocidade recebida no celular sem gastar um centavo com equipamentos novos.

O passo a passo prático para melhorar a cobertura da casa inclui:

Coloque o roteador na região mais central possível do imóvel, diminuindo a quantidade de paredes entre ele e os quartos.

Posicione o aparelho em um local alto, como uma prateleira ou estante aberta entre um metro e meio e dois metros do chão, pois o sinal se espalha melhor de cima para baixo.

do chão, pois o sinal se espalha melhor de cima para baixo. Mantenha as antenas externas apontadas para cima na posição vertical para cobrir casas térreas, ou incline uma delas levemente se precisar alcançar um segundo andar.

Afaste o equipamento de espelhos grandes, aquários, telefones sem fio antigos e da parede da cozinha onde fica o micro-ondas.

Conecte aparelhos próximos na rede 5 GHz para velocidade máxima e use a rede 2,4 GHz nos quartos mais distantes, pois ela atravessa paredes com mais facilidade.

Como saber se a culpa é do roteador ou da operadora?

Antes de investir em repetidores ou trocar de plano, faça um teste simples conectando um computador diretamente no modem usando um cabo de rede. Se a velocidade medida no cabo bater o valor contratado, o serviço da rua está perfeito e o gargalo está totalmente no posicionamento ou na capacidade do sinal sem fio interno.

As orientações de qualidade da Anatel para consumidores lembram que a velocidade contratada é garantida na conexão cabeada, já que barreiras arquitetônicas dentro de cada residência fogem ao controle do provedor. Em imóveis muito grandes ou com paredes de concreto armado, instalar um sistema Mesh com dois ou três pontos espalhados resolve o problema de vez.



O sinal do wi-fi cai o tempo todo dentro da própria casa: os objetos cotidianos que bloqueiam as ondas do seu roteador

Como comparar os locais onde o roteador costuma ser colocado?

Visualizar o impacto de cada ambiente sobre as ondas de rádio ajuda a encontrar o equilíbrio ideal entre organização visual e internet rápida.

A tabela abaixo compara o desempenho do sinal nos pontos mais comuns da casa:

Local do roteador Efeito na cobertura do sinal Desempenho Prateleira alta no centro da casa Espaço aberto e ventilado Irradiação livre para todos os cômodos sem superaquecimento. Ideal Sobre o rack aberto ao lado da TV Afastado da tela e sem portas Bom alcance na sala e nos quartos próximos ao corredor. Bom Dentro de armário ou nicho fechado Escondido por portas de madeira Abafa as ondas, aquece o chip interno e gera travamentos. Ruim Atrás da TV ou perto do micro-ondas Bloqueio metálico e interferência Derruba drasticamente a velocidade e causa quedas frequentes. Crítico

Reiniciar o roteador de tempos em tempos também ajuda?

Desligar o aparelho da tomada por trinta segundos uma vez por mês limpa a memória temporária acumulada e faz o equipamento buscar automaticamente um canal menos congestionado pelos vizinhos. Manter o aparelho livre de poeira nas entradas de ar também evita que o calor reduza a potência de transmissão.

Acabar com o wi-fi lento no quarto muitas vezes não exige pagar um plano mais caro, mas apenas tirar o roteador do esconderijo atrás da televisão. Em um ponto alto, central e arejado, a internet flui estável e rápida em todos os cantos da residência.