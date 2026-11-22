Cuidar do vaso com todo carinho, ver a folhagem crescer verde e bonita, mas perceber que o pé de morango não dá frutos é uma das maiores frustrações de quem cultiva em casa. Quando a planta começa a lançar vários braços compridos pendurados para fora da borda, ela está desviando toda a sua energia para gerar clones nos estolões em vez de formar flores e morangos.
Por que os braços compridos impedem o morangueiro de dar frutas?
Esses ramos longos e finos que nascem na base da planta são chamados na botânica de estolhos ou estolões. Na natureza, o morangueiro usa essas hastes rasteiras para explorar o terreno ao redor e criar novas mudinhas idênticas à planta mãe assim que a ponta encosta na terra.
Em um vaso pequeno, onde a quantidade de nutrientes e espaço para raízes é limitada, sustentar vários desses ramos ao mesmo tempo gera uma forte competição energética. A planta prioriza a multiplicação vegetativa para garantir a sobrevivência da espécie e interrompe quase totalmente a produção de botões florais e frutas doces.
Quais sinais mostram que a energia do vaso está indo só para clones?
Observar o formato da copa e o surgimento de hastes laterais permite corrigir o cultivo rapidamente antes que a safra da estação seja perdida.
Os três indícios mais claros de que os estolões estão travando a colheita são:
Como podar os estolões para redirecionar a força para os morangos?
Fazer a limpeza regular desses braços é o manejo mais rápido para estimular a floração e colher frutas maiores e mais doces no vaso.
O passo a passo seguro para podar e equilibrar o morangueiro inclui:
- Limpe uma tesoura de poda pequena com álcool setenta para evitar transmitir fungos ao caule principal.
- Localize cada estolão desde a ponta pendente até a base onde ele nasce no centro da planta, tomando cuidado para não confundir com as hastes florais mais curtas.
- Corte os braços rente à base da touceira assim que surgirem, eliminando o dreno constante de nutrientes.
- Aproveite a poda para retirar também folhas velhas, amareladas ou encostadas na terra úmida, melhorando a ventilação da base.
- Reforce o substrato com um adubo rico em fósforo e potássio (como farinha de ossos ou torta de mamona equilibrada) e garanta pelo menos quatro horas de sol direto por dia.
Quando vale a pena aproveitar os estolões para multiplicar a horta?
Se o seu objetivo for aumentar a coleção de vasos sem gastar dinheiro comprando mudas novas, você pode deixar apenas um ou dois estolões se desenvolverem em uma planta já adulta e forte. Basta encostar a pontinha com folhas sobre um copinho com terra úmida ao lado do vaso principal sem cortar o cordão que a liga à mãe.
Orientações técnicas da Embrapa Hortaliças explicam que, após cerca de vinte a trinta dias, a nova muda já terá raízes próprias firmes e poderá ser separada com a tesoura. Assim, o vaso principal volta a concentrar toda a sua energia na produção de morangos.
Como comparar os manejos para o morangueiro em vaso?
Definir se você deseja colher frutas agora ou produzir mudas novas evita a decepção de esperar meses por uma colheita que não vem.
A tabela abaixo resume o resultado de cada escolha no cultivo doméstico:
|Manejo escolhido
|Efeito no morangueiro
|Resultado
|Cortar todos os estolões novos Poda rente à base da touceira
|Concentra a seiva nas flores e gera frutas maiores e mais doces.
|Mais frutos
|Enraizar 1 ou 2 pontas à parte Apoiar em copinho com terra
|Produz mudas gratuitas com redução temporária na colheita.
|Novas mudas
|Deixar vários braços pendurados Sem poda nem enraizamento
|Esgota os nutrientes do vaso e paralisa a produção de morangos.
|Sem colheita
Como manter o vaso produzindo morangos doces por mais tempo?
Além de manter a tesoura sempre por perto para podar os estolões indesejados, evitar adubos com excesso de nitrogênio impede que a planta foque apenas em folhas verdes gigantes. Cobrir a terra do vaso com palha seca ou casca de pinus também protege as frutas maduras do contato direto com a umidade do solo.
Entender por que o pé de morango não dá frutos transforma a frustração em colheitas fartas mesmo em varandas pequenas. Com a poda regular dos braços extras, sol direto e adubação voltada para a floração, o vaso concentra toda a sua força para entregar morangos vermelhos, grandes e saborosos.