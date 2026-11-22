Cuidar do vaso com todo carinho, ver a folhagem crescer verde e bonita, mas perceber que o pé de morango não dá frutos é uma das maiores frustrações de quem cultiva em casa. Quando a planta começa a lançar vários braços compridos pendurados para fora da borda, ela está desviando toda a sua energia para gerar clones nos estolões em vez de formar flores e morangos.

Por que os braços compridos impedem o morangueiro de dar frutas?

Esses ramos longos e finos que nascem na base da planta são chamados na botânica de estolhos ou estolões. Na natureza, o morangueiro usa essas hastes rasteiras para explorar o terreno ao redor e criar novas mudinhas idênticas à planta mãe assim que a ponta encosta na terra.

Em um vaso pequeno, onde a quantidade de nutrientes e espaço para raízes é limitada, sustentar vários desses ramos ao mesmo tempo gera uma forte competição energética. A planta prioriza a multiplicação vegetativa para garantir a sobrevivência da espécie e interrompe quase totalmente a produção de botões florais e frutas doces.

O pé de morango solta dezenas de galhos compridos mas quase não dá frutos: como cortar os estolões devolve a produção

Quais sinais mostram que a energia do vaso está indo só para clones?

Observar o formato da copa e o surgimento de hastes laterais permite corrigir o cultivo rapidamente antes que a safra da estação seja perdida.

Os três indícios mais claros de que os estolões estão travando a colheita são:

Como podar os estolões para redirecionar a força para os morangos?

Fazer a limpeza regular desses braços é o manejo mais rápido para estimular a floração e colher frutas maiores e mais doces no vaso.

O passo a passo seguro para podar e equilibrar o morangueiro inclui:

Limpe uma tesoura de poda pequena com álcool setenta para evitar transmitir fungos ao caule principal.

Localize cada estolão desde a ponta pendente até a base onde ele nasce no centro da planta, tomando cuidado para não confundir com as hastes florais mais curtas.

Corte os braços rente à base da touceira assim que surgirem, eliminando o dreno constante de nutrientes.

Aproveite a poda para retirar também folhas velhas, amareladas ou encostadas na terra úmida, melhorando a ventilação da base.

Reforce o substrato com um adubo rico em fósforo e potássio (como farinha de ossos ou torta de mamona equilibrada) e garanta pelo menos quatro horas de sol direto por dia.

Quando vale a pena aproveitar os estolões para multiplicar a horta?

Se o seu objetivo for aumentar a coleção de vasos sem gastar dinheiro comprando mudas novas, você pode deixar apenas um ou dois estolões se desenvolverem em uma planta já adulta e forte. Basta encostar a pontinha com folhas sobre um copinho com terra úmida ao lado do vaso principal sem cortar o cordão que a liga à mãe.

Orientações técnicas da Embrapa Hortaliças explicam que, após cerca de vinte a trinta dias, a nova muda já terá raízes próprias firmes e poderá ser separada com a tesoura. Assim, o vaso principal volta a concentrar toda a sua energia na produção de morangos.

O pé de morango solta dezenas de galhos compridos mas quase não dá frutos: como cortar os estolões devolve a produção

Como comparar os manejos para o morangueiro em vaso?

Definir se você deseja colher frutas agora ou produzir mudas novas evita a decepção de esperar meses por uma colheita que não vem.

A tabela abaixo resume o resultado de cada escolha no cultivo doméstico:

Manejo escolhido Efeito no morangueiro Resultado Cortar todos os estolões novos Poda rente à base da touceira Concentra a seiva nas flores e gera frutas maiores e mais doces. Mais frutos Enraizar 1 ou 2 pontas à parte Apoiar em copinho com terra Produz mudas gratuitas com redução temporária na colheita. Novas mudas Deixar vários braços pendurados Sem poda nem enraizamento Esgota os nutrientes do vaso e paralisa a produção de morangos. Sem colheita

Como manter o vaso produzindo morangos doces por mais tempo?

Além de manter a tesoura sempre por perto para podar os estolões indesejados, evitar adubos com excesso de nitrogênio impede que a planta foque apenas em folhas verdes gigantes. Cobrir a terra do vaso com palha seca ou casca de pinus também protege as frutas maduras do contato direto com a umidade do solo.

Entender por que o pé de morango não dá frutos transforma a frustração em colheitas fartas mesmo em varandas pequenas. Com a poda regular dos braços extras, sol direto e adubação voltada para a floração, o vaso concentra toda a sua força para entregar morangos vermelhos, grandes e saborosos.