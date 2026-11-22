Puxar o gavetão de panelas da cozinha ou a gaveta de roupas do armário e ouvir um rangido metálico seguido de pequenas bolinhas de aço rolando pelo piso é o sinal definitivo de uma corrediça telescópica estourada. Esse defeito não acontece por acaso. Ele revela que o excesso de peso acumulado deformou o trilho e rompeu o rolamento interno responsável pelo deslizamento suave.

Por que o excesso de peso faz a corrediça soltar bolinhas de metal?

A corrediça telescópica funciona com três trilhos de aço encaixados que deslizam entre si graças a um sistema de rolamento composto por esferas metálicas presas em uma régua interna chamada gaiola. Essa estrutura divide o peso da gaveta de forma uniforme para que ela abra com leveza mesmo carregada.

Quando você empilha panelas de ferro, pratos de porcelana ou pilhas densas de calças jeans acima do limite suportado pela ferragem, o trilho fino sofre fadiga mecânica e entorta levemente. Com o metal desalinhado, a gaiola interna quebra durante o movimento de abrir e fechar, liberando as esferas de aço para fora do trilho e deixando metal raspando diretamente contra metal.

A gaveta do armário travou e soltou bolinhas de aço no chão: o excesso de peso que estoura a corrediça telescópica

Quais sinais mostram que o rolamento da gaveta já não tem conserto?

Identificar o colapso da ferragem logo nos primeiros travamentos evita forçar a frente da gaveta e arrancar os parafusos da madeira do móvel.

Os três indícios mais claros de que o par de corrediças precisa ser substituído são:

Como retirar a gaveta travada e trocar a corrediça em casa?

Substituir a ferragem estragada é um reparo simples que exige apenas uma chave Philips, uma trena e atenção na hora de escolher o modelo novo.

O passo a passo prático para fazer a troca correta inclui:

Esvazie completamente a gaveta para aliviar o peso sobre os trilhos tortos antes de tentar puxá-la até o fim.

Localize as pequenas alavancas plásticas pretas nas laterais dos trilhos abertos, pressione uma para cima e a do lado oposto para baixo e puxe a gaveta para fora.

Meça com uma trena o comprimento exato da corrediça fechada (geralmente entre 35 e 50 centímetros ) e verifique a largura da chapa metálica.

) e verifique a largura da chapa metálica. Compre um par novo de corrediças telescópicas reforçadas de 45 milímetros de largura, que suportam cerca de quarenta quilos com folga.

de largura, que suportam cerca de quarenta quilos com folga. Desparafuse as peças velhas dos dois lados, instale o par novo aproveitando o mesmo alinhamento original e encaixe a gaveta de volta até ouvir o clique de trava.

Por que passar óleo ou tentar recolocar as esferas não resolve?

Diante do barulho de raspagem, muita gente aplica óleo lubrificante em spray ou tenta encaixar de volta as bolinhas que caíram no chão. Como a régua interna que mantém o espaçamento entre as esferas já quebrou, o metal continua trabalhando fora de eixo sob alto atrito e volta a travar na primeira abertura.

Outro erro comum é trocar apenas o lado que estourou para economizar. Como o trilho antigo do lado oposto já está desgastado e com folga diferente, a gaveta fica levemente torta e acaba sobrecarregando e estragando a peça recém-comprada em poucos meses.

A gaveta do armário travou e soltou bolinhas de aço no chão: o excesso de peso que estoura a corrediça telescópica

Como comparar os modelos de corrediça e as soluções mais comuns?

Escolher a ferragem compatível com o peso real dos objetos guardados evita repetir o mesmo conserto no ano seguinte.

A tabela abaixo resume o desempenho de cada escolha:

Opção adotada Resultado no móvel Avaliação Par de corrediças reforçadas (45 mm) Chapa mais grossa e alta carga Suporta panelas, mantimentos e roupas pesadas sem empenar. Ideal Corrediça telescópica leve (35 mm) Modelo fino padrão de fábrica Funciona bem apenas para talheres, panos de prato e peças leves. Uso leve Trocar apenas o lado quebrado Misturar peça nova com antiga Gera desnível lateral e acelera o desgaste da corrediça nova. Inadequado Aplicar óleo ou recolocar esferas Tentativa sem trocar a ferragem Não corrige a gaiola rompida e o travamento volta na hora. Ineficaz

Como evitar que as gavetas voltem a estragar no futuro?

Distribuir os itens mais pesados sempre no fundo da gaveta, perto da parede do armário, reduz drasticamente a alavanca sobre os rolamentos quando ela está aberta. Evitar apoiar a mão sobre a gaveta aberta para se levantar e limpar a poeira acumulada nos trilhos uma vez por ano também multiplicam a durabilidade da ferragem.

Agir rápido ao identificar uma corrediça telescópica estourada protege a madeira do armário contra arranhões e devolve o conforto no uso diário. Com o par reforçado instalado no alinhamento certo, as gavetas voltam a deslizar leves, silenciosas e firmes por muitos anos.