Cuidar do pomar o ano inteiro, vibrar ao ver a copa totalmente coberta de flores na primavera e depois notar que a árvore frutífera dá flor mas não dá fruto é um mistério comum nos quintais. Quando as pétalas caem e nenhum frutinho se forma em macieiras, ameixeiras ou pés de mirtilo, quase sempre falta uma segunda variedade diferente por perto para realizar a polinização cruzada.
Por que algumas frutíferas não conseguem gerar frutos sozinhas?
Muitas espécies de clima temperado desenvolveram um mecanismo biológico chamado autoincompatibilidade para evitar a reprodução consigo mesmas e garantir sementes mais fortes. Na prática, o pólen produzido por uma macieira ou ameixeira isolada é rejeitado pelos próprios órgãos femininos da flor, exigindo obrigatoriamente a polinização cruzada.
Para que a fecundação aconteça de verdade, abelhas e outros insetos precisam carregar o pólen de uma segunda planta que seja geneticamente diferente e floresça na mesma época. Sem essa variedade polinizadora nas proximidades, todas as flores secam e caem vazias no chão poucas semanas após abrirem.
Quais sinais confirmam que o problema no pomar é falta de polinização?
Observar o comportamento da copa durante a primavera ajuda a diferenciar a falta de compatibilidade genética de problemas com adubo ou pragas.
Os três indícios mais claros de que a sua planta precisa de uma companheira compatível são:
Como resolver a falta de polinização cruzada no quintal ou vaso?
Não adianta plantar duas mudas idênticas compradas no mesmo lote, pois clones da mesma cultivar continuam sendo geneticamente incompatíveis entre si.
O passo a passo prático para fazer o pomar finalmente carregar de frutas inclui:
- Identifique o nome exato da cultivar que você já tem em casa (por exemplo, maçã Eva, ameixa Irati ou mirtilo Biloxi).
- Adquira uma segunda muda da mesma espécie, mas de uma cultivar diferente que tenha a época de floração coincidente na primavera.
- Plante a nova companheira a uma distância próxima, idealmente entre dois e dez metros, ou posicione os vasos lado a lado na varanda.
- Se não houver espaço para duas árvores grandes no quintal, peça a um viveirista para fazer um enxerto de um galho de outra variedade diretamente na sua árvore atual.
- Evite aplicar inseticidas durante a floração e plante flores atrativas por perto para garantir a visita constante de abelhas nativas sem ferrão.
O mirtilo e a macieira também podem produzir sem a segunda planta?
Algumas cultivares modernas de mirtilo são parcialmente autoférteis e até conseguem formar algumas poucas frutinhas sozinhas em vaso. Contudo, pesquisas de fruticultura da Embrapa demonstram que a presença de uma segunda variedade próxima aumenta drasticamente o tamanho, a doçura e a quantidade de frutos colhidos na mesma planta.
No caso da maioria das macieiras, pereiras e ameixeiras japonesas cultivadas no Brasil, a exigência é ainda mais rigorosa. Sem o par polinizador compatível, a árvore pode viver décadas lindamente florida toda primavera sem jamais entregar uma colheita real.
Como comparar a necessidade de polinização entre as frutíferas comuns?
Conhecer o comportamento reprodutivo de cada espécie antes de comprar a muda evita anos de espera frustrada no pomar doméstico.
A tabela abaixo resume a exigência das frutíferas mais procuradas:
|Espécie frutífera
|Comportamento na floração
|Exigência
|Macieira e ameixeira Maioria das cultivares comuns
|Quase sempre exigem segunda variedade diferente para frutificar.
|Par obrigatório
|Pé de mirtilo Variedades de baixa exigência de frio
|Produz pouco sozinho, mas dobra a safra com outro cultivar.
|Par recomendado
|Limoeiro, pitangueira e jabuticabeira Espécies autoférteis
|Fecundam as próprias flores e carregam bem mesmo isoladas.
|Produz sozinha
Como garantir flores fortes e colheitas fartas na próxima primavera?
Manter uma adubação equilibrada rica em boro e cálcio antes do início da brotação fortalece o pólen e reduz a queda natural dos frutos ainda jovens. Proteger o pomar de ventos muito secos durante a abertura das flores também ajuda as abelhas a trabalharem com eficiência o dia inteiro.
Desvendar por que a árvore frutífera dá flor mas não dá fruto encerra a frustração de achar que o solo ou a rega estavam errados. Com a companhia certa de uma variedade compatível ao lado, a polinização cruzada acontece naturalmente e transforma as flores da primavera em colheitas abundantes no quintal.