Você abre a máquina ao fim do ciclo e percebe que os copos na prateleira de cima da lava-louças continuam sujos e engordurados? Esse defeito comum raramente exige técnico, pois acontece quando a pressão da água despenca por causa de sementes e grãos travados nos furos da hélice giratória, algo resolvido em minutos com um simples palito de dente.

Por que o entupimento na hélice derruba a pressão da água?

A limpeza dentro da lava-louças não depende de esfregação física, mas da força mecânica de jatos quentes disparados em alta velocidade. Esses braços giratórios funcionam por propulsão hidráulica, usando a própria saída de água inclinada para girar continuamente e alcançar todos os cantos do cesto.

Quando pequenas sementes de limão, caroços de tomate ou grãos de arroz passam pelo filtro do fundo, eles sobem pela tubulação e ficam presos nos bicos aspersores, as pequenas aberturas milimétricas da hélice. Com a saída bloqueada, o jato perde força, o braço para de girar e a gordura dos copos não é removida.

Os copos da parte de cima da lava-louças continuam sujos: o entupimento oculto da hélice superior que rouba a pressão da máquina

Quais sinais indicam que o braço giratório superior está obstruído?

Antes de culpar o sabão em pó ou achar que o motor da bomba queimou, observar o resultado final da lavagem entrega pistas claras do entupimento.

Os três sintomas mais frequentes desse bloqueio interno são:

Como desentupir os furos da hélice usando um palito de dente?

A manutenção leva menos de cinco minutos e não exige ferramentas metálicas que possam riscar ou alargar o plástico dos bicos.

O passo a passo seguro para restaurar a pressão da água inclui:

Puxe o cesto superior completamente para fora e localize a porca plástica que prende a hélice na parte de baixo da grade. Gire a trava no sentido anti-horário para soltar o braço giratório com cuidado, sem forçar os encaixes. Use um palito de dente de madeira para empurrar sementes, cascas e restos de alimentos presos em cada furo minúsculo. Leve a peça até a pia e deixe a água da torneira correr pelo orifício central, balançando o braço para expulsar toda a sujeira solta. Encaixe a hélice limpa de volta na prateleira e teste com a mão se ela gira livremente sem esbarrar em nada.

Por que objetos metálicos afiados podem estragar a peça?

Usar agulhas grossas, chaves de fenda ou arames duros para cutucar os bicos entupidos costuma deformar as bordas plásticas do aspersor. Mesmo um pequeno alargamento irregular altera o ângulo de saída do jato, fazendo o braço perder o equilíbrio e desperdiçar pressão.

Manter os componentes internos limpos também contribui para o desempenho previsto nas normas de eficiência de eletrodomésticos, evitando que o usuário precise repetir o ciclo de lavagem e gaste o dobro de água e energia elétrica.

Os copos da parte de cima da lava-louças continuam sujos: o entupimento oculto da hélice superior que rouba a pressão da máquina

Como comparar os métodos de limpeza para os bicos da hélice?

Escolher o utensílio certo na hora de desobstruir o braço giratório garante que a peça continue funcionando com a pressão original de fábrica.

A tabela abaixo compara as opções mais usadas na manutenção doméstica:

Utensílio usado Efeito nos furos plásticos Avaliação Palito de dente de madeira Ponta firme e macia Desaloja sementes e grãos sem riscar nem alargar os bicos. Recomendado Pinça fina de sobrancelha Extração externa pontual Ajuda a puxar fibras visíveis, mas exige cuidado para não arranhar. Atenção Arame ou chave fina Metal rígido pontiagudo Deforma a saída do jato e compromete a rotação do braço. Inadequado

Como evitar que sementes voltem a entupir a lava-louças?

Raspar bem os pratos no lixo antes de acomodar a louça na máquina impede que caroços pequenos e grãos duros cheguem ao sistema de bombeamento. Lavar o filtro cilíndrico do fundo uma vez por semana também bloqueia a passagem de detritos para a tubulação superior.

Com os furos desobstruídos e a pressão restabelecida, a água quente volta a atingir cada copo e tigela com força total. Esse cuidado rápido devolve o brilho impecável à prateleira superior e prolonga a vida útil do eletrodoméstico sem gastos extras.