Um produtor recebe dinheiro por milho ainda não plantado, mas a lavoura nada produz. O comprador exige as sacas prometidas, enquanto o vendedor questiona a obrigação. Na história fictícia, a venda de safra futura pode envolver riscos diferentes, conforme o objeto e as cláusulas escolhidas pelas partes.
Se nada foi colhido, a venda perde o efeito?
O artigo 483 do Código Civil admite a compra e venda de coisa futura e determina, em regra, que o negócio fique sem efeito se ela não vier a existir. A própria norma prevê exceção quando as partes pretendiam assumir um contrato aleatório.
Mas é preciso descobrir o que foi vendido: a produção de uma lavoura identificada ou uma quantidade definida de milho que o vendedor se comprometeu a entregar. Uma obrigação de fornecer sacas padronizadas pode ter consequências distintas da venda exclusiva de uma colheita específica.
O risco assumido por cada parte muda a resposta
No contrato aleatório do artigo 458, uma parte pode assumir o risco de a coisa futura nem chegar a existir. Nessa hipótese, a contraprestação pode continuar devida mesmo sem produção, desde que se observem as condições legais e não haja dolo ou culpa da outra parte.
O artigo 459 trata de outra situação: o risco de a coisa futura existir em qualquer quantidade. Se ela não existir de maneira alguma, o parágrafo único prevê restituição do preço. A diferença impede tratar toda venda antecipada como aposta idêntica.
Compare três regimes de venda de coisa futura e identifique como a falta completa da safra pode produzir consequências distintas:
|Regime
|Risco assumido
|Se nada for produzido
|Condição decisiva
|Art. 483
|Coisa futura, regra geral
|Negócio pode ficar sem efeito
|Salvo pacto aleatório
|Art. 458
|Risco da própria inexistência
|Contraprestação pode subsistir
|Sem dolo ou culpa da outra parte
|Art. 459
|Risco de quantidade incerta
|Preço recebido deve ser restituído
|Inexistência absoluta da coisa
O que deve ser conferido antes de cobrar as sacas?
A discussão jurídica depende de informações que não aparecem apenas olhando a lavoura vazia. O contrato e seus registros ajudam a identificar a obrigação efetivamente assumida.
- Objeto: safra de uma área específica ou quantidade genérica de milho.
- Entrega: número de sacas, qualidade, local e data combinados.
- Risco: cláusulas sobre frustração total, perdas e substituição de grãos.
- Provas: pagamento antecipado, plantio, colheita e documentos agronômicos.
Uma falha de produção pode ser demonstrada tecnicamente, mas não define sozinha quem assumiu seus efeitos econômicos.
O precedente sobre soja não resolve toda frustração agrícola
O Superior Tribunal de Justiça analisou, no REsp 945.166/GO, uma venda de safra futura de soja envolvendo ferrugem asiática e oscilações de preço. A decisão destacou que riscos usuais da atividade não bastam, por si, para desfazer obrigações contratuais.
Esse processo não decidiu uma venda de milho com produção absolutamente nula. A comparação serve para mostrar que preço fixado, natureza do risco e conteúdo do pacto importam, sem transportar o resultado de uma lavoura para outra.
A seguir, veja quais pontos do precedente sobre soja são relevantes e por que eles não resolvem automaticamente o caso do milho sem colheita:
A CPR e a compra antecipada são a mesma operação?
Não. A Cédula de Produto Rural pode formalizar obrigações próprias de financiamento e entrega de produtos, com regras específicas. Já uma compra antecipada simples precisa ser examinada conforme suas cláusulas e a legislação aplicável.
O crédito agrícola também pode levar a negociações ou recuperações judiciais no agronegócio, mas a existência de dificuldades financeiras não prova que o vendedor esteja automaticamente dispensado de entregar a mercadoria prometida.
A diferença decisiva está no que foi prometido
No caso imaginado, o comprador não ganha necessariamente as sacas apenas porque pagou antes, nem o produtor fica automaticamente liberado porque a lavoura falhou. A resposta exige identificar o tipo de bem negociado e a distribuição contratual dos riscos.
Também importa distinguir a produção inexistente da produção menor que a prevista. Essas hipóteses podem conduzir a consequências jurídicas diferentes, e nenhum resultado judicial pode ser presumido sem o contrato concreto.