Um produtor recebe dinheiro por milho ainda não plantado, mas a lavoura nada produz. O comprador exige as sacas prometidas, enquanto o vendedor questiona a obrigação. Na história fictícia, a venda de safra futura pode envolver riscos diferentes, conforme o objeto e as cláusulas escolhidas pelas partes.

Se nada foi colhido, a venda perde o efeito?

O artigo 483 do Código Civil admite a compra e venda de coisa futura e determina, em regra, que o negócio fique sem efeito se ela não vier a existir. A própria norma prevê exceção quando as partes pretendiam assumir um contrato aleatório.

Mas é preciso descobrir o que foi vendido: a produção de uma lavoura identificada ou uma quantidade definida de milho que o vendedor se comprometeu a entregar. Uma obrigação de fornecer sacas padronizadas pode ter consequências distintas da venda exclusiva de uma colheita específica.

Venda antecipada de milho termina sem produção e gera disputa contratual

O risco assumido por cada parte muda a resposta

No contrato aleatório do artigo 458, uma parte pode assumir o risco de a coisa futura nem chegar a existir. Nessa hipótese, a contraprestação pode continuar devida mesmo sem produção, desde que se observem as condições legais e não haja dolo ou culpa da outra parte.

O artigo 459 trata de outra situação: o risco de a coisa futura existir em qualquer quantidade. Se ela não existir de maneira alguma, o parágrafo único prevê restituição do preço. A diferença impede tratar toda venda antecipada como aposta idêntica.

Compare três regimes de venda de coisa futura e identifique como a falta completa da safra pode produzir consequências distintas:

Regimes legais distintos para coisa futura e produção inexistente Regime Risco assumido Se nada for produzido Condição decisiva Art. 483 Coisa futura, regra geral Negócio pode ficar sem efeito Salvo pacto aleatório Art. 458 Risco da própria inexistência Contraprestação pode subsistir Sem dolo ou culpa da outra parte Art. 459 Risco de quantidade incerta Preço recebido deve ser restituído Inexistência absoluta da coisa

O que deve ser conferido antes de cobrar as sacas?

A discussão jurídica depende de informações que não aparecem apenas olhando a lavoura vazia. O contrato e seus registros ajudam a identificar a obrigação efetivamente assumida.

Objeto: safra de uma área específica ou quantidade genérica de milho.

Entrega: número de sacas, qualidade, local e data combinados.

Risco: cláusulas sobre frustração total, perdas e substituição de grãos.

Provas: pagamento antecipado, plantio, colheita e documentos agronômicos.

Uma falha de produção pode ser demonstrada tecnicamente, mas não define sozinha quem assumiu seus efeitos econômicos.

Venda antecipada de milho termina sem produção e gera disputa contratual

O precedente sobre soja não resolve toda frustração agrícola

O Superior Tribunal de Justiça analisou, no REsp 945.166/GO, uma venda de safra futura de soja envolvendo ferrugem asiática e oscilações de preço. A decisão destacou que riscos usuais da atividade não bastam, por si, para desfazer obrigações contratuais.

Esse processo não decidiu uma venda de milho com produção absolutamente nula. A comparação serve para mostrar que preço fixado, natureza do risco e conteúdo do pacto importam, sem transportar o resultado de uma lavoura para outra.

A seguir, veja quais pontos do precedente sobre soja são relevantes e por que eles não resolvem automaticamente o caso do milho sem colheita:

O caso julgado Foi o REsp 945.166/GO. Tratava de safra futura de soja. Não tratou de milho sem produção. Risco agrícola Discutiu-se ferrugem asiática. Riscos usuais foram considerados. O resultado depende do contrato. Preço ajustado O preço havia sido pactuado. Oscilações de mercado entraram no debate. Variação não extingue automaticamente a obrigação. Limite da analogia A lavoura fictícia não produziu milho. O objeto contratado ainda precisa ser identificado. A decisão sobre soja não substitui esse exame.

A CPR e a compra antecipada são a mesma operação?

Não. A Cédula de Produto Rural pode formalizar obrigações próprias de financiamento e entrega de produtos, com regras específicas. Já uma compra antecipada simples precisa ser examinada conforme suas cláusulas e a legislação aplicável.

O crédito agrícola também pode levar a negociações ou recuperações judiciais no agronegócio, mas a existência de dificuldades financeiras não prova que o vendedor esteja automaticamente dispensado de entregar a mercadoria prometida.

A diferença decisiva está no que foi prometido

No caso imaginado, o comprador não ganha necessariamente as sacas apenas porque pagou antes, nem o produtor fica automaticamente liberado porque a lavoura falhou. A resposta exige identificar o tipo de bem negociado e a distribuição contratual dos riscos.

Também importa distinguir a produção inexistente da produção menor que a prevista. Essas hipóteses podem conduzir a consequências jurídicas diferentes, e nenhum resultado judicial pode ser presumido sem o contrato concreto.