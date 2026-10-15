Durante obras perto de uma igreja alemã, arqueólogos encontraram um esqueleto com uma peça metálica incomum. O homem, sepultado em Freising, na Baviera, tinha uma prótese de ferro que substituía quatro dedos da mão esquerda. O achado revela como soluções artificiais já eram utilizadas séculos atrás.

Onde o esqueleto foi encontrado?

O sepultamento apareceu durante obras de tubulação perto da igreja de São Jorge, em Freising, na Alemanha. Os arqueólogos identificaram um sepultamento antigo com restos humanos associados a uma estrutura metálica na mão esquerda. A posição da peça despertou interesse porque sugeria uso diretamente sobre o corpo.

O exame revelou uma prótese artificial, concebida para substituir partes ausentes do corpo. Nesse caso, não havia um braço inteiro de ferro: a estrutura completava dedos perdidos, mantendo o polegar original. Essa diferença é essencial para compreender tanto o objeto quanto suas possíveis funções no cotidiano do antigo usuário.

Prótese histórica de ferro encontrada na Baviera

A mão artificial tinha quatro dedos imóveis

O órgão de patrimônio da Baviera descreveu uma peça oca feita de ferro e outros metais. Os quatro dedos artificiais foram moldados separadamente em chapas e aparecem levemente curvados. Eles não possuíam articulações móveis como as dos dedos naturais.

Vestígios preservados indicam que o interior podia ter revestimento de tecido, possivelmente para amortecer o contato com a mão. Os pesquisadores também encontraram indícios de couro e consideraram a hipótese de fixação por tiras. O conjunto combina trabalho de metalurgia, adaptação anatômica e cuidado com o encaixe.

Como os arqueólogos identificaram a prótese?

Depois da retirada do solo, a peça passou por limpeza inicial, estabilização e radiografias. Essas etapas permitiram observar a construção sem desmontar o material fragilizado. Os especialistas analisaram chapas metálicas, resíduos têxteis e a relação entre o objeto e os ossos restantes da mão esquerda.

O exame reuniu evidências de diferentes tipos:

Ossos da mão: parte dos dedos esquerdos estava ausente, com sinais compatíveis com possível amputação.

parte dos dedos esquerdos estava ausente, com sinais compatíveis com possível amputação. Radiografias: revelaram a organização interna dos dedos metálicos.

revelaram a organização interna dos dedos metálicos. Materiais preservados: vestígios de couro e tecido ajudaram a interpretar o encaixe.

Uma descoberta parecida com outros objetos antigos recuperados em escavações depende de conservar detalhes pequenos, que podem desaparecer durante a retirada do solo. No caso de Freising, a posição dos ossos e os materiais presos ao ferro foram decisivos para reconhecer a finalidade da peça.

Prótese histórica de ferro encontrada na Baviera

A datação situa o homem entre dois períodos históricos

O exame de radiocarbono indicou que o homem morreu entre 1450 e 1620. Os estudos estimaram sua idade em 30 a 50 anos no momento da morte. O intervalo abrange o fim da Idade Média e parte da Idade Moderna, sem permitir determinar um ano exato.

Os dados confirmados delimitam o que se sabe:

Elemento analisado Resultado informado Local do achado Freising, Baviera, Alemanha Idade estimada do homem 30 a 50 anos Intervalo da morte 1450 a 1620 Parte substituída Quatro dedos da mão esquerda

O Deutsches Museum explica que outras mãos artificiais históricas apresentavam soluções mecânicas diferentes. Algumas possuíam dedos articulados, ao contrário do exemplar de Freising. Essa comparação evidencia que as próteses antigas não seguiam um único desenho, podendo variar conforme técnica, recursos e necessidades.

O que ainda não se sabe sobre o antigo dono?

Os arqueólogos não conseguiram determinar como o homem perdeu os dedos. Embora existam sinais ósseos compatíveis com amputação, a causa da lesão permanece desconhecida. Também não foi possível comprovar sua profissão, a frequência de uso da peça ou quais tarefas conseguia realizar com ela.

Registros sobre datação de vestígios arqueológicos ajudam a mostrar a diferença entre situar um objeto no tempo e reconstruir uma vida inteira. O esqueleto oferece evidências materiais concretas, mas não revela diretamente sentimentos, motivos pessoais ou acontecimentos específicos que levaram à fabricação daquela prótese.

A peça preservada amplia o retrato da tecnologia da época

O registro de Freising se soma a dezenas de próteses históricas conhecidas na Europa Central. A fabricação de dedos metálicos individualizados e o provável acolchoamento interno sugerem atenção à adaptação da peça ao corpo. Ainda assim, sofisticação de fabricação não significa que ela recuperasse todos os movimentos naturais.

O valor do achado está justamente na combinação entre ossos preservados, metal trabalhado e vestígios de revestimento, encontrados no mesmo sepultamento. Esse conjunto fornece indícios sobre os recursos disponíveis para lidar com perdas físicas na época e permite comparar o objeto com outras soluções de diferentes períodos históricos.